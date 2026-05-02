Trương Mạn Ngọc được mệnh danh là "nữ thần sắc đẹp", "biểu tượng điện ảnh" của showbiz Hoa ngữ trong 3 thập kỷ. Tuy nhiên, sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn đời tư, nữ diễn viên chuyển sang châu Âu sinh sống và biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Vào ngày 1/5, tờ Sohu đưa tin Trương Mạn Ngọc lặng lẽ trở về Trung Quốc. Trong hình ảnh mới nhất, mỹ nhân 1 thời gầy gò, gương mặt hốc hác, đường nét thay đổi đến không nhận ra.

Trạng thái của Trương Mạn Ngọc gây xôn xao dư luận. Nhiều khán giả cho rằng đại minh tinh này hiện tại đã 62 tuổi, việc xuất hiện dấu hiệu lão hóa là điều bình thường, đúng với quy luật tự nhiên. Dù vậy, không ít người vẫn thấy tiếc nuối khi Trương Mạn Ngọc hiện rất gầy gò, sống cô độc ở nước ngoài và chẳng còn bạn bè thân thiết trong showbiz sau vụ bỏ diễn để cầm mic đi hát.

Ngoại hình gầy gò, đường nét gương mặt đổi khác của Trương Mạn Ngọc, khiến dân tình khó lòng nhận ra cô. Ảnh: 163.

Nhan sắc được "phong thần" của đại minh tinh thời trẻ. Ảnh: Xiaohongshu.

Theo đó, vào năm 2012, Trương Mạn Ngọc đã quyết định dừng đóng phim để theo đuổi đam mê âm nhạc. Quyết định này khiến nữ thần sắc đẹp trả giá đắt. Khi Trương Mạn Ngọc cất tiếng hát, mọi người kinh hãi và ví giọng hát của cô giống như "một vụ tai nạn", "thảm họa", "âm thanh đến từ địa ngục". Màn debut làm ca sĩ thất bại thảm hại khiến cô bị gièm pha, mang tiếng "quái đản và hết thời". Cuối cùng, không chỉ người hâm mộ mà bạn bè trong giới cũng quay lưng, ghẻ lạnh cô.

"Tôi giống như một cô công chúa, làm bất cứ việc gì cũng đều thuận lợi, chưa từng gặp khó khăn. Đến khi quyết tâm chuyển sang ca hát để thỏa mãn đam mê, tôi lại nhận thất bại cay đắng, rơi vào chuỗi ngày đen tối. Tôi đã mất rất nhiều bạn bè vì ca hát. Các đồng nghiệp trong giới điện ảnh không chấp nhận được việc tôi cầm mic. Họ chê bai tôi nổi loạn, khó coi rồi cứ vậy mà xa lánh tôi" , Trương Mạn Ngọc tâm sự.

Trương Mạn Ngọc ôm mộng trở thành ca sĩ, nhưng bị chê là có giọng hát thảm họa. Ảnh: Sohu.

Do quá xấu hổ và tủi hờn, Trương Mạn Ngọc giam mình trong nhà suốt 1 năm. Cô từ khu biệt thự cao cấp chuyển đến sống ở khu nhà tập thể bình dân, cắt đứt liên lạc với mọi người, không tiếp xúc với truyền thông. Sau đó, nữ diễn viên âm thầm dọn sang 1 vùng nông thôn Bordeaux (Pháp) sinh sống với khối tài sản 20 triệu USD (497 tỷ đồng). Hiện tại, Trương Mạn Ngọc không còn đóng phim hay ca hát mà chuyển sang trồng rau nuôi gà, tận hưởng cuộc sống bình yên tuổi xế chiều.

Sau khi bị cả showbiz xa lánh, minh tinh sang Pháp sinh sống, vui thú điền viên. Ảnh: Sina.

Ở giới điện ảnh Trung Quốc, Trương Mạn Ngọc là nữ diễn viên được "phong thần" về cả tài năng lẫn nhan sắc. Cô được xưng tụng là "Mạn thần", địa vị còn cao hơn "Củng hoàng" Củng Lợi. Trương Mạn Ngọc là minh tinh châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes và là sao Hoa ngữ đầu tiên thắng giải Gấu bạc tại LHP Berlin. Ngoài ra, cô còn giành 5 giải Kim Tượng, 4 giải Kim Mã và vô số giải phụ cũng như đề cử. Trương Mạn Ngọc được xem là "tài năng điện ảnh", "Ảnh hậu trăm năm khó tìm" của Trung Quốc.

Trương Mạn Ngọc được nhận xét là hình mẫu phụ nữ mang vẻ đẹp châu Á nhưng lại có nét phóng khoáng, cuốn hút của phương Tây. Năm 19 tuổi, cô đã đạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1983. Vẻ đẹp ấn tượng giúp Trương Mạn Ngọc lọt top Tứ đại hoa đán thập niên 1980, bên cạnh Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân.

Trương Mạn Ngọc từng được ca tụng là "nữ thần điện ảnh" Trung Hoa. Ảnh: Sina.

Dù sự nghiệp thuận buồm xuôi gió và đạt đến đỉnh cao danh vọng, nhưng đường tình của Trương Mạn Ngọc lại vô cùng lận đận. Cô từng kết hôn với đạo diễn Oliver Assayas vào năm 1998, nhưng ly dị chỉ sau 3 năm chung sống. Đây là cuộc hôn nhân duy nhất của Trương Mạn Ngọc.

Thế nhưng, tình trường thực sự của Trương Mạn Ngọc lên đến hơn chục người. Cô từng qua lại với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, tài tử Lương Triều Vỹ, kiến trúc sư người Đức Ole Scheere... Tờ Next Magazine từng miêu tả nữ diễn viên quá đẹp, quá phong tình và là người đàn bà không thể sống thiếu tình yêu. Tuy nhiên, cuộc tình nào của Trương Mạn Ngọc cũng kết thúc dở dang. Đến nay, cô vẫn sống đơn độc, không có người đàn ông nào ở bên.

Trương Mạn Ngọc may mắn trong sự nghiệp nhưng đường tình trắc trở, không trọn vẹn. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu