Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chiếc iPhone xuất sắc nhất từng được làm ra

Chiếc điện thoại mang tính cách mạng

iPhone của Apple luôn là một sản phẩm có hình dạng thay đổi liên tục, đi từ những đường cong hình giọt nước đến các cạnh sắc vuông vức, trở lại khung máy cong liền mạch, rồi lại quay về với dạng cạnh vuông và gần đây là các cạnh có các cạnh được đánh bóng.

Nhưng vào năm 2014, Apple đã thực hiện bước ngoặt mà hãng chưa từng thử trước đó: tăng kích thước màn hình, từ đó mê hoặc người dùng bằng chiếc iPhone 6 Plus khổng lồ.

Tuy nhiên, Apple mới đây đã đưa iPhone 6 Plus vào danh sách thiết bị lỗi thời, nghĩa là chiếc điện thoại màn hình lớn mang tính biểu tượng của bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ bản cập nhật iOS nào nữa và cũng không còn được sửa chữa.

Với việc Apple ngừng hoạt động thiết bị này, đã đến lúc chúng ta nên nhìn lại và dành lời khen ngợi cho mẫu iPhone được coi là có tính cách mạng nhất từ trước đến nay.

Với kích thước 5,5 inch, iPhone 6 Plus vượt trội so với iPhone 6 cơ bản chỉ có 4,7 inch. Chiếc điện thoại này lớn đến mức cần phải tạo ra một phân khúc riêng và mở ra kỷ nguyên của cái gọi là "phablet" (điện thoại lai máy tính bảng).

Nó lớn đến mức Apple phải làm thêm một chế độ điều khiển mới có tên "Tầm với" (thứ vẫn tồn tại đến ngày nay), trong đó bạn nhấn đúp vào nút home và nửa trên của màn hình sẽ chuyển xuống để vừa tầm với ngón tay cái.

Khi nhìn thấy iPhone 6 Plus lần đầu tiên, nhiều người đã bị sốc và thậm chí có phần khó chịu. Điều này nghe có vẻ hơi nực cười so với điện thoại ngày nay, khi iPhone 15 Plus to đến 6,7 inch và Samsung Galaxy S24 Ultra là 6,8 inch - nhưng vào thời điểm đó, sự lột xác khổng lồ như vậy là sự thay đổi lớn.

Việc cầm và sử dụng màn hình iPhone lớn nhất từ trước đến nay, với trọng lượng 170g và chỉ dày có 7,1mm đã khiến họ say mê.

Vào thời điểm ấy, nhiều người trong chúng ta đã quen với việc mang theo chiếc điện thoại 4,8 inch điển hình như iPhone 5 ở túi sau một cách thoải mái. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu chiếc iPhone 6 Plus lớn hơn đáng kể như vậy có trải nghiệm tương tự không.

Câu trả lời ngắn gọn là có. Đại đa số người dùng iPhone 6 Plus (và chủ sở hữu iPhone 6) đã sử dụng thiết bị cầm tay của họ trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì.

Chiếc điện thoại biết "uốn dẻo"

Nhưng một số nhỏ lại có trải nghiệm khác.

Sự cố "Bendgate" được khơi mào bởi một YouTuber có tên Unbox Therapy, người đã chứng minh rằng iPhone 6 Plus rất dễ bẻ cong bằng tay với lực mạnh.

Chẳng bao lâu sau, những người khác cũng vặn và uốn cong chiếc điện thoại iPhone 6 và 6 Plus của họ đến mức gãy đôi.

Apple khi ấy vẫn tuyên bố khung của iPhone 6 là thứ chắc chắn nhất từ trước đến nay. Nhưng người ta phát hiện ra phiên bản iPhone 6s Plus ra mắt năm sau đã dày hơn 0,2mm so với phiên bản tiền nhiệm. Đó chắc hẳn không phải chuyện ngẫu nhiên.

Bỏ qua những lỗi không đáng nói, vẫn có một số cải tiến tuyệt vời trên iPhone 6 Plus. Mọi thứ từ vị trí của nút nguồn được di chuyển từ đỉnh điện thoại sang cạnh dễ tiếp cận hơn, cho đến vô số thay đổi về giao diện của iOS 8 (chế độ xem ngang, phản hồi thông báo trên màn hình khóa) và chế độ quay chậm.

Nhìn thấy ảnh nhà mình hiện trên Google Maps, đừng có vui mừng: Hãy xóa ngay vì lý do nguy hiểm này Bạn có thể cảm thấy thích thú khi thấy hình ảnh ngôi nhà mình hiện diện trên Google Maps. Nhưng đừng vội mừng. Mọi chuyện nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng.

iPhone 6 Plus cũng thể hiện thiên hướng của Apple trong việc thêm xác nhận chất lượng vào tên các tính năng, như "Màn hình Retina" trở thành "Màn hình Retina HD", có độ phân giải cao hơn một chút.

Chỉ có điều hơi buồn cười đó là Apple vẫn gọi camera phía sau của mình là "máy ảnh iSight", cái tên khiên cưỡng đã dần biến mất trên những chiếc iPhone tiếp theo.

Điều quan trọng về iPhone 6 Plus là nó đã củng cố sự quan tâm của người dùng và xu hướng ưa chuộng điện thoại màn hình lớn.

Những chiếc iPhone phổ biến nhất hiện nay thường có kích thước ít nhất là 6,7 inch và chúng ta đang nghe tin đồn rằng iPhone 16 Pro Max sẽ lên tới 6,9 inch. Đúng vậy, một chiếc iPhone gần như 7 inch, ngày càng giống với máy tính bảng.

Ngày nay, iPhone 6 Plus vẫn bền bỉ, sống sót qua kiếp nạn bẻ cong và mê hoặc cả một thế hệ người sở hữu điện thoại thông minh để tạo tiền đề cho tương lai iPhone màn hình ngày càng lớn.