Không còn là CEO sang chảnh, Chu Thanh Huyền mặc áo phông, quần cộc, ngồi bệt trước cửa trung tâm thương mại gây chú ý

Đúng là khi yêu và về chung một nhà, hình tượng đôi khi cũng chỉ là "phù du". Hình ảnh Chu Thanh Huyền ăn mặc giản dị, ngồi bệt ngay trước cửa trung tâm thương mại sang trọng đang khiến dân tình vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ vì độ chiều chồng.

Quang Hải vốn nổi tiếng là "ông chồng quốc dân" thường xuyên chi đậm để tặng quà khủng cho vợ, nhưng mới đây, Chu Thanh Huyền lại khiến fan bất ngờ khi thú nhận rằng cô rất ít khi mua quà cho Quang Hải. Cảm thấy cán cân tình cảm có phần "lệch pha", nhân dịp kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật sắp tới của ông xã, nàng WAG đã quyết định đưa chồng thẳng tiến vào trung tâm thương mại để mua quà "đáp lễ".

Chu Thanh Huyền đưa Quang Hải đi mua quà gây chú ý

Thay vì những bộ cánh lộng lẫy hay phong thái nữ tổng tài thường thấy trên livestream, Chu Thanh Huyền gây chú ý với bộ đồ cực kỳ thoải mái: Áo thun kẻ dáng rộng và quần cộc. Khi ra về, cô nàng còn không ngần ngại ngồi bệt ngay bậc thềm cửa trung tâm thương mại để nghỉ chân, bên cạnh là chiếc túi giấy mua sắm của thương hiệu xa xỉ.

Hình ảnh "bụi bặm" và có phần lầy lội này của bà xã Quang Hải khiến cư dân mạng thích thú. Hóa ra khi rời xa ánh đèn sân khấu và công việc kinh doanh, cô nàng cũng chỉ là một người vợ giản dị, hết lòng vì chồng như bao người khác.

Về phần nam cầu thủ, Quang Hải vẫn giữ phong cách đơn giản nhưng tinh tế. Theo video, Quang Hải chỉ chọn cho mình một đôi giày và một chiếc áo phông mới để chuẩn bị cho dịp sinh nhật. Dù chỉ là những món đồ cơ bản, nhưng sự tinh tế và tình cảm của bà xã trong màn "đáp lễ" này chắc chắn là món quà ý nghĩa nhất đối với anh.

Cư dân mạng rần rần bình luận: "Nhìn bà Huyền ngồi bệt mà thấy cưng xỉu, đúng chất vợ đi chờ chồng mua đồ!", "Zegna thì không hề rẻ nha, Chu Thanh Huyền chơi lớn để đáp lễ Quang Hải rồi", "Thích cái cách họ giản dị bên nhau dù sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa"...

Vợ chồng Quang Hải hạnh phúc bên con trai

Chu Thanh Huyền trên mạng là nữ CEO sang chảnh