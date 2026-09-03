Tuyển Việt Nam gặp khó ở "trận chiến sinh tử", Thái Lan và Indonesia dễ cùng giành 3 điểm

U20 Việt Nam bắt buộc phải thắng Palestine ở trận đấu tối nay nếu không muốn bị loại khỏi đấu trường châu Á.

U20 Việt Nam buộc phải thắng để tự cứu mình

Thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên khiến U20 Việt Nam rơi vào thế cực kỳ bất lợi ở bảng C, vòng loại U20 châu Á 2027. Toàn đội đang phải đứng cuối bảng do kém về chỉ số phụ.

U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C với áp lực rất lớn, trong bối cảnh Iran và Triều Tiên cùng có 3 điểm. Trong khi đó, Palestine cũng chưa có điểm sau khi thua Iran 1-2 ở trận ra quân.

Điều đó khiến cuộc đối đầu trên sân Việt Trì trở thành trận đấu mang tính bản lề. Nếu giành chiến thắng, U20 Việt Nam sẽ lập tức trở lại cuộc đua. Ngược lại, một trận hòa sẽ khiến khoảng cách với nhóm đầu trở nên rất khó san lấp trước lượt trận cuối gặp Iran.

Cục diện bảng C sau lượt đầu tiên.

Vấn đề là Palestine không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng Tây Á gây chú ý bởi lực lượng có nhiều cầu thủ được đào tạo hoặc đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có những cái tên liên quan tới các môi trường bóng đá tại Đức, Brazil, Italia, Na Uy, Thụy Điển và một số quốc gia Tây Á.

Đây chính là điểm U20 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác. Palestine có thể không sở hữu nền bóng đá trẻ được đánh giá cao như Iran hay Triều Tiên, nhưng những cầu thủ được đào tạo trong các môi trường khác nhau giúp họ có khả năng chơi bóng khá đa dạng.

Với U20 Việt Nam, bài toán lớn nhất là làm sao khắc phục những vấn đề đã bộc lộ ở trận thua Triều Tiên: khả năng phòng ngự, những sai sót cá nhân, thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Chính HLV Yutaka Ikeuchi cũng thừa nhận đội bóng cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại, đồng thời chỉ ra những hạn chế về thể lực, ý thức phòng ngự và kinh nghiệm.

Điểm tích cực là U20 Việt Nam được chơi trên sân Việt Trì và đã có thời gian chuẩn bị khá kỹ cho giải đấu. Đây cũng không phải lần đầu Palestine thi đấu tại Phú Thọ: năm 2022, hai đội từng hòa 0-0 trong một trận giao hữu.

U20 Việt Nam cần sửa sai sau trận thua Triều Tiên.

Nhưng lần này hoàn cảnh hoàn toàn khác. U20 Việt Nam không còn nhiều thời gian để sửa sai. Họ cần một thế trận chủ động hơn, kiểm soát tốt khu vực giữa sân và đặc biệt phải tận dụng cơ hội hiệu quả.

Khả năng U20 Việt Nam sẽ chơi tấn công ngay từ đầu nhưng không quá nóng vội bởi nếu nôn nóng và chịu bàn thua trước, khó khăn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Điều quan trọng với U20 Việt Nam ở trận này còn là tâm lý thi đấu, một yếu tố rất quan trọng với bóng đá trẻ.

Nếu có thể cởi bỏ áp lực sau trận thua Triều Tiên, thi đấu với sự tự tin và tập trung, U20 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để vượt qua Palestine. Tuy nhiên, nếu tiếp tục mắc lỗi và gặp vấn đề tâm lý, nguy cơ sảy chân với đội chủ nhà sẽ rất cao.

Ở vào thế chân tường, hy vọng U20 Việt Nam sẽ “thức tỉnh” đúng lúc. Sau cú sốc 0-3, U20 Việt Nam trước hết cần tự cứu mình bằng một chiến thắng trước Palestine, trước khi nghĩ tới những chặng đường xa hơn.

Thái Lan có thể vượt Turkmenistan, Indonesia khả năng cao sẽ giành 3 điểm

Cùng thời điểm U20 Việt Nam đối đầu Palestine, hai đại diện khác của Đông Nam Á là U20 Thái Lan và U20 Indonesia cũng đứng trước những trận đấu rất đáng chú ý.

Tại bảng F, U20 Thái Lan sẽ chạm trán Turkmenistan – đội vừa tạo cú sốc khi đánh bại Iraq với tỷ số 2-1 ở lượt trận mở màn. Trong khi đó, Thái Lan cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua UAE 1-0.

Vì thế, đây có thể xem là trận đấu giữa hai đội đang có phong độ tốt nhất bảng F sau lượt trận đầu tiên. Turkmenistan chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu, nhưng Thái Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, sự tự tin sau chiến thắng trước UAE và khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Nếu tiếp tục giành 3 điểm, U20 Thái Lan gần như sẽ đặt một chân vào vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé dự VCK U20 châu Á 2027. Trận đấu này cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đội thắng sẽ chiếm ưu thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Thái Lan là đội đã chơi ấn tượng ở lượt ra quân.

Ở bảng H, U20 Indonesia có nhiệm vụ được đánh giá nhẹ nhàng hơn khi gặp chủ nhà Lào. Sau trận hòa 0-0 trước Malaysia, Indonesia không được phép tiếp tục đánh rơi điểm nếu muốn tạo lợi thế trước trận quyết đấu với Australia ở lượt cuối. Indonesia hiện đang hướng tới chiến thắng trước Lào để củng cố cơ hội đi tiếp.

Về lý thuyết, Indonesia sở hữu lực lượng và chất lượng chơi bóng tốt hơn Lào. Họ cũng buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm 3 điểm, thay vì tiếp tục một trận đấu bế tắc như trước Malaysia.

Lào đã để Australia đánh bại 0-2 ở lượt đầu, trong khi Indonesia dù chỉ hòa Malaysia nhưng tạo ra một thế trận khá chặt chẽ. Nếu hàng công tận dụng tốt hơn các cơ hội, đội bóng xứ vạn đảo hoàn toàn có thể giành chiến thắng với cách biệt tương đối an toàn.

Như vậy, một chiến thắng của cả Thái Lan và Indonesia sẽ khiến cuộc đua của các đội bóng Đông Nam Á tại vòng loại U20 châu Á trở nên rất đáng chú ý. Và điều đó càng tạo thêm áp lực cho U20 Việt Nam: thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không chỉ phải tự cứu mình trước Palestine, mà còn cần nhanh chóng lấy lại vị thế nếu không muốn bị lu mờ bởi các đối thủ trong khu vực.