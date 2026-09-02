ĐT Việt Nam đứng cuối bảng: Không chỉ nguy cơ mất vé châu Á, còn đối mặt điều đáng sợ hơn

Thất bại 0-3 trước Triều Tiên khiến U20 Việt Nam rơi xuống cuối bảng C, nhưng điều đáng lo không chỉ là nguy cơ lỡ hẹn với VCK U20 châu Á 2027. Thể thức mới của AFC còn mở ra một viễn cảnh đáng lo hơn với U20 Việt Nam.

Không chỉ có vé dự VCK, còn có cả cuộc chiến tránh xuống hạng

U20 Việt Nam đã có khởi đầu đáng thất vọng tại vòng loại U20 châu Á 2027. Toàn đội để thua đậm 0-3 trước Triều Tiên và lập tức rơi xuống vị trí cuối bảng C.

Đáng nói, đây không phải bảng đấu dễ dàng với U20 Việt Nam. Iran và Triều Tiên đều được đánh giá cao, trong khi Palestine (đội chỉ thua Iran sát nút 1-2) cũng là đối thủ không thể xem thường.

Nếu chỉ nhìn vào cuộc đua giành vé dự VCK, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội. Nhưng thể thức đặc biệt của vòng loại năm nay khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Vòng loại U20 châu Á 2027 áp dụng mô hình hai tầng. 31 đội được chia thành 8 bảng ở Qualification Phase (giai đoạn vòng loại). Sau vòng bảng của vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự VCK U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, 6 đội đứng thứ tư có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống hạng Development Phase (vòng phát triển) ở vòng loại U20 châu Á 2029. Điều này cũng đồng nghĩa, 6 đội có thành tích tệ nhất trong 8 đội đứng cuối cùng sẽ không được tranh vé dự VCK U20 châu Á 2029. Đây chính là điều khiến vị trí cuối bảng của U20 Việt Nam trở nên đáng lo.

Không chỉ là tấm vé dự VCK, U20 Việt Nam còn đối diện nguy cơ bị rớt hạng.

Tất nhiên, U20 Việt Nam chưa bị đẩy xuống nhóm phát triển và cũng chưa thể nói đội bóng chắc chắn đối mặt nguy cơ này. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn còn hai trận đấu với Palestine và Iran để thay đổi tình thế.

Nhưng nếu tiếp tục trắng tay, mục tiêu từ “giành vé dự VCK” có thể nhanh chóng chuyển thành “tránh đứng cuối bảng”. Và đó sẽ là một bước lùi đáng kể đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Không được phép thất bại khi gặp Palestine

Trận gặp Palestine ngày 3/9 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với U20 Việt Nam. Đối thủ này cũng thua ở trận ra quân, với tỷ số 1-2 trước Iran, đồng nghĩa cuộc đối đầu giữa hai đội chưa có điểm sẽ trở thành trận chiến trực tiếp để níu kéo hy vọng.

Một chiến thắng có thể đưa U20 Việt Nam trở lại cuộc đua. Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại, đội chủ nhà gần như sẽ tự đẩy mình vào thế cực kỳ bất lợi trước lượt cuối gặp Iran.

Không chỉ điểm số, hiệu số cũng là vấn đề. U20 Việt Nam đang có hiệu số -3 sau trận thua Triều Tiên, trong khi Palestine là -1. Vì thế, U20 Việt Nam cần vừa giành điểm, vừa cải thiện khả năng ghi bàn và đặc biệt phải hạn chế những sai lầm phòng ngự. Đây cũng là điều đội bóng cần khắc phục ngay sau trận đấu đầu tiên.

U20 Việt Nam không được phép sảy chân trước Palestine.

U20 Việt Nam đã chơi khá ổn trong hiệp một trước Triều Tiên, nhưng chỉ trong ít phút đầu hiệp hai, hệ thống phòng ngự liên tục bị xuyên phá. Khoảng cách về tốc độ, sức mạnh tranh chấp và khả năng duy trì sự tập trung đã được thể hiện khá rõ. Nếu không cải thiện những điểm yếu ấy, ngay cả việc đánh bại Palestine cũng sẽ không đơn giản.

Một thất bại chưa phải dấu chấm hết

Điều tích cực là U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội tự quyết. Bóng đá trẻ từng chứng kiến nhiều đội bóng trẻ của Việt Nam khởi đầu khó khăn nhưng sau đó tạo ra những hành trình đáng nhớ.

Tiêu biểu nhất là U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Đội bóng của HLV Park Hang-seo thua Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân nhưng sau đó đánh bại Australia, hòa Syria, rồi lần lượt vượt qua Iraq và Qatar để tiến vào chung kết.

U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội sửa sai.

Bài học từ thế hệ ấy rất rõ: một trận thua có thể là cú đánh mạnh, nhưng chưa phải là mọi thứ đã kết thúc. Điều quan trọng là đội bóng phản ứng như thế nào sau thất bại.

U20 Việt Nam hiện tại cũng đứng trước thời điểm tương tự. Thua Triều Tiên 0-3 là kết quả đáng thất vọng, nhưng nếu nhanh chóng đứng dậy trước Palestine, câu chuyện hoàn toàn có thể thay đổi.

Ngược lại, nếu tiếp tục mất điểm, trận thua đầu tiên sẽ không còn đơn thuần là một cú sảy chân mà có thể trở thành nguyên nhân khiến cả chiến dịch vòng loại đi chệch hướng.

Vì vậy, mục tiêu của U20 Việt Nam lúc này không chỉ là “tránh bị loại”. Họ phải chiến đấu để thoát khỏi đáy bảng, giành lại niềm tin và tránh để một thất bại 0-3 trở thành khởi đầu cho một bước lùi của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục.