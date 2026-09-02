Báo Trung Quốc: “Các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn kiệt sức”

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra lý do rất quan trọng khiến tuyển trẻ Việt Nam thua đậm Triều Tiên, đứng trước nguy cơ bị loại ở giải châu Á.

Trang Sohu của Trung Quốc vừa bình luận về thất bại 0-3 của U20 Việt Nam trước Triều Tiên tại vòng loại U20 châu Á 2027. Hãng truyền thông này đặt tiêu đề: “3-0! U20 Việt Nam đã bị Triều Tiên đánh bại với 3 bàn chỉ trong vòng 12 phút, qua đó tạo ra bài học cho U20 Trung Quốc”.

Theo Sohu, sự khác biệt rất lớn về thể lực chính là lý do mấu chốt khiến tuyển U20 Việt Nam thua đậm Triều Tiên.

“Trong hiệp một, Triều Tiên không thể hiện nhiều nỗ lực, nhưng sang hiệp hai, họ đã áp đảo đội tuyển U20 Việt Nam bằng thể lực vượt trội. Sự nhanh nhẹn và tốc độ của các cầu thủ Đông Nam Á đơn giản là không thể sánh được với thể lực mạnh mẽ của các cầu thủ Đông Á, đặc biệt là về sức bền. Triều Tiên đã ghi ba bàn thắng chỉ trong ba pha tấn công liên tiếp ở hiệp hai, qua đó đánh bại đội tuyển U20 Việt Nam với tỷ số 3-0 và giành được khởi đầu thắng lợi.

U20 Triều Tiên là một đội khá bí ẩn, vì họ chưa thi đấu trận nào trong năm nay, được cho là đang trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Hiệp hai của trận đấu cho thấy rõ ưu thế của đội tuyển U20 Triều Tiên; sự bất lợi về thể lực của các đội Đông Nam Á so với các đội Đông Á là khá rõ rệt”.

Trang Sohu cho rằng sự khác biệt lớn về thể lực là lý do mấu chốt khiến U20 Việt Nam thua đậm Triều Tiên.

Trang Sohu cũng cho rằng U20 Việt Nam dường như gặp vấn đề về thể trạng, và các cầu thủ hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của các cầu thủ Triều Tiên.

“Các cầu thủ U20 Việt Nam giống như đã kiệt sức dưới sức ép của Triều Tiên. Triều Tiên sau đó ghi ba bàn thắng chỉ trong 12 phút, chỉ với ba cú sút, mỗi cú đều thành bàn thắng, và qua đó gần như ấn định chiến thắng. Đội tuyển U20 Việt Nam dường như hoàn toàn bất lực trước những cầu thủ Triều Tiên cao lớn. Hầu như mọi pha tấn công của Triều Tiên đều đòi hỏi các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực rất lớn để giành lại bóng…

Trong những phút cuối trận, U20 Việt Nam dường như đã hết sức. Trước đó đã có tin đồn rằng các cầu thủ Triều Tiên đang trải qua quá trình huấn luyện rất đặc biệt, dẫn đến thể lực tuyệt vời, và dường như điều này là sự thật”.

Trong phần cuối của bài viết, Sohu còn cho rằng việc Triều Tiên thắng đậm U20 Việt Nam cũng mang tới một bài học cho U20 Trung Quốc:

“Cuối cùng, đội U20 Triều Tiên đã dễ dàng đánh bại đội U20 Việt Nam với tỷ số 3-0. Điều này cho thấy rằng, mặc dù bóng đá Việt Nam đang thống trị khu vực Đông Nam Á, nhưng vẫn còn tụt hậu so với các đội bóng Đông Á. Với thể lực tốt, việc đánh bại các đội bóng Đông Nam Á không phải là điều hiếm gặp. Bóng đá Triều Tiên đã cho chúng ta một bài học sinh động”.

U20 Việt Nam đang gặp bất lợi trong việc tranh vé vào VCK.

Hiện ở bảng C, U20 Việt Nam tạm đứng cuối cùng do bất lợi về hiệu số bàn thắng bại. U20 Việt Nam bắt buộc phải thắng Palestine ở lượt trận ngày mai (3/9) để giữ cơ hội tranh vé đi tiếp, trong bối cảnh toàn đội sẽ phải chạm trán đối thủ được đánh giá rất cao là Iran vào ngày 6/9.

Theo thể thức của AFC, 8 đội đứng đầu 8 bảng và 7 đội nhì xuất sắc nhất sẽ tiến vào VCK U20 châu Á 2027 (cùng chủ nhà U20 Trung Quốc).