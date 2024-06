Không còn bị chê "nhanh hỏng, lắm lỗi", điện thoại Trung Quốc ngày nay đáng mua hơn cả iPhone, Samsung?

Theo PhoneArena, điện thoại thông minh Trung Quốc và điện thoại thông minh phương Tây (bên ngoài Trung Quốc, tính chung cả các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản) là hai trường phái khác nhau.

Nhắc đến điện thoại phương Tây, chúng ta nhớ đến các thương hiệu nổi tiếng như Apple, Google, Samsung, Sony, Nothing, Asus, Motorola v.v… Còn Trung Quốc sẽ là các cái tên quen thuộc: Huawei, Xiaomi, Redmi, Oppo, OnePlus, Vivo, Honor, Realme, ZTE/nubia v.v…

Mỗi bên đều có lượng fan riêng. Họ thường xuyên có những tranh cãi, chỉ trích và ai cũng có lý do để biện minh phe của mình tốt hơn.

Hãy cùng phân tích điểm mạnh yếu của cả hai để tìm xem rốt cuộc trường phái nào mới là tốt nhất.

Tại sao điện thoại Trung Quốc tốt hơn?

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Apple và Samsung gần như là sự lựa chọn của đa số. Nhưng không thể phủ nhận điện thoại Trung Quốc ngày nay đang tốt hơn trước rất nhiều. Thậm chí, sau nhiều năm, các thiết bị của quốc gia tỷ dân hoàn toàn có thể so sánh với những sản phẩm hàng đầu.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của điện thoại Trung Quốc là có giá cả phải chăng. Nếu không muốn phải chi số tiền hàng chục triệu đồng cho một thiết bị bóng bẩy mà vẫn có những tính năng tiên tiến, thương hiệu Trung Quốc chính là lựa chọn phù hợp nhất.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là giá điện thoại Trung Quốc rẻ hơn so với các điện thoại phương Tây mà giá trị của chúng cũng lớn hơn nhiều so với số tiền bỏ ra. Nói cách khác, các thiết bị cầm tay của Trung Quốc thường vượt trội so với đẳng cấp vốn có.

Ví dụ như OnePlus Open. Đây được coi là một trong những điện thoại màn hình gập tốt nhất năm 2024, với phần cứng cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn Samsung và Google trong khi có mức giá rất hợp lý.

Ngoài giá rẻ, đặc trưng thứ hai của điện thoại Trung Quốc là rất đa dạng. Khi mua iPhone mới, các lựa chọn của bạn cực kỳ hạn chế. Chỉ có một chiếc iPhone thường, một biến thể iPhone Plus lớn hơn và hai tùy chọn Pro.

Trong khi đó, điện thoại Trung Quốc có nhiều hình dạng, kích cỡ, biến thể khác nhau và có thể gập theo chiều dọc, chiều ngang… hoặc thậm chí hướng ra ngoài, như Huawei Mate Xs 2.

Họ có điện thoại bình dân, thiết bị cao cấp, hàng tầm trung, điện thoại chuyên máy ảnh và vô số những thiết bị với những tính năng đặc biệt. Có thể nói, các tùy chọn gần như vô tận.

Vì phải cạnh tranh với các tên tuổi hàng đầu, các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc thường nhanh chóng giới thiệu, áp dụng và triển khai các công nghệ mới nhất.

Chẳng hạn, Xiaomi là một trong những hãng đầu tiên giới thiệu cảm biến vân tay dưới màn hình và camera độ phân giải cao. Nếu chúng ta đang nói về camera, có rất nhiều điện thoại có camera hàng đầu từ Trung Quốc khiến bạn phải ngạc nhiên: Oppo Find X7 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, Vivo X100 Ultra.

Realme, Redmi và Xiaomi còn đang thử nghiệm khả năng sạc nhanh 300W. Bạn có biết Galaxy S24 sạc nhanh ở mức nào không? 25W – chậm hơn đến mười lần.

Tại sao điện thoại phương Tây tốt hơn?

Điều đầu tiên là phải nói về thiết kế.

Dù điện thoại ngày nay ngày càng trở nên giống nhau, người ta vẫn phải công nhận iPhone và Galaxy Ultra luôn được đánh giá là điện thoại quyến rũ và bắt mắt.

Ngoài ra, Apple và Google còn nổi tiếng với việc sử dụng vật liệu chất lượng cao và sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết trong thiết kế.

iOS của Apple và Android của Google cung cấp hệ sinh thái tích hợp chặt chẽ, giúp người dùng có được trải nghiệm liền mạch trên các thiết bị. Đặc biệt, hệ sinh thái của Apple cho phép đồng bộ hóa dễ dàng giữa iPhone, iPad, MacBook và các sản phẩm khác của Apple.

Chưa kể đến các bản cập nhật phần mềm thường xuyên – nếu bạn sở hữu điện thoại Pixel của Google, bạn sẽ biết cảm giác tuyệt vời như thế nào khi nhận được bản cập nhật hàng tháng trước bất kỳ ai khác.

Ngược lại, các mẫu điện thoại Trung Quốc thường cập nhật chậm hơn và cài đặt cũng như tùy biến các tính năng chỉ phù hợp với nội địa, thậm chí là không thể xóa.

Quan trọng hơn cả, những thương hiệu như Apple và Samsung đã thành công trong việc thiết lập nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và có mức độ trung thành với thương hiệu cao. Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để mua sắm chiếc điện thoại được coi là biểu tượng của sự xa hoa.

Một trong những hạn chế khác là có những mẫu điện thoại Trung Quốc chỉ dành riêng cho thị trường trong nước, nên dù thích hay không, bạn cũng sẽ khó tiếp cận được theo ý muốn.

Đó là lý do vì sao việc đến cửa hàng điện thoại gần nhất và mua bất cứ thứ gì bạn muốn từ một thương hiệu lớn của phương Tây lại dễ dàng hơn nhiều.

Lựa chọn nào đây?

Dù cạnh tranh nhau gay gắt nhưng sự đối đầu này lại có lợi cho người dùng.

Các thương hiệu Trung Quốc có giá cả phải chăng, sự đổi mới nhanh chóng và dòng sản phẩm đa dạng, thu hút nhiều đối tượng. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với những thách thức liên quan đến trải nghiệm phần mềm và nhận thức về thương hiệu.

Các thương hiệu phương Tây nổi tiếng về chất lượng hoàn thiện, hệ sinh thái phần mềm và uy tín thương hiệu, đang phải vật lộn với chi phí cao, chu kỳ đổi mới chậm hơn và sự nhàm chán.

Chọn gì có lẽ là còn tùy vào sự phù hợp với nhu cầu mỗi người.