Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, sáng 13/4, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề "Những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng ".

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, Quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng xác lập hệ thống nguyên tắc kiên định là bất biến, đổi mới là yêu cầu tất yếu, chủ động dẫn dắt là phương thức hành động, chi phối toàn bộ công tác chính trị, tư tưởng.

Nổi bật là giữ vững "4 kiên định". Trong phát biểu kết luận bế mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh "4 kiên định" về chính trị, tư tưởng để giữ vững bản sắc, bứt phá trong kỷ nguyên mới (Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kiên định đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng).

" Đây chính là quan điểm chính trị, sự kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn ", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Hai nguyên tắc khác được ông Trịnh Văn Quyết nhắc đến là: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó, "xây" là cơ bản, lâu dài, "chống" là cấp bách, thường xuyên.

Quy định nhấn mạnh tính hệ thống và liên thông của công tác chính trị, tư tưởng với toàn bộ công tác xây dựng Đảng, gồm: tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận; bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng không tồn tại độc lập, mà phải chủ động đi trước một bước, thấm sâu, chi phối và dẫn dắt toàn bộ các mặt công tác xây dựng Đảng.

Về nội dung công tác chính trị, tư tưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, Quy định mở rộng và nâng tầm nội hàm công tác chính trị, tư tưởng, chuyển từ “tuyên truyền một chiều” sang “quản trị, dẫn dắt và định hình nhận thức trong kỷ nguyên số”; làm rõ chỉnh thể thống nhất gồm hai cấu phần.

Một là công tác chính trị, tập trung vào giữ vững định hướng chính trị trong toàn bộ hoạt động của Đảng; mọi chủ trương, quyết sách phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc; gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phòng chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hai là công tác tư tưởng tập trung vào đổi mới phương thức giáo dục lý luận chính trị, tạo thống nhất nhận thức và hành động; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; xây dựng văn hóa Đảng, đạo đức, lối sống; nắm, định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, theo ông Trịnh Văn Quyết, cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện, trọng tâm là quán triệt cụ thể hóa quy định, đường lối, chủ trương của Đảng; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên, thực chất; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; quản lý chặt chẽ thông tin, phát ngôn; chủ động xử lý tình huống tư tưởng phức tạp, khủng hoảng truyền thông.

" Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp và cao nhất; phải trực tiếp làm, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp chịu trách nhiệm đến cùng. Điểm then chốt là quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; không có 'vùng an toàn' cho người đứng đầu nếu buông lỏng lãnh đạo ", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Cán bộ, đảng viên không chỉ là đối tượng, mà phải là chủ thể trực tiếp, "chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng"; chủ động học tập, nghiên cứu, tích cực tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những thành tựu của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; không lan truyền, cổ súy cho thông tin xấu độc.

Về kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và khen thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp kiểm tra định kỳ, chuyên sâu và đột xuất; gắn trách nhiệm trực tiếp và liên đới của người đứng đầu.

Đồng thời, xử lý vi phạm nghiêm minh, kịp thời, không có ngoại lệ; xử lý cả hành vi và trách nhiệm quản lý. Khen thưởng phải kịp thời, xứng đáng.

" Nguyên tắc xuyên suốt là làm tốt phải được ghi nhận; vi phạm phải bị xử lý; không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả công tác chính trị, tư tưởng phải trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ và tổ chức đảng ", ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, nội dung Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi, vừa mang tính nguyên tắc, vừa có tính cụ thể, khả thi; tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đây không chỉ là "chuẩn mực chính trị, tư tưởng của toàn Đảng trong kỷ nguyên mới", mà còn là nền tảng tinh thần, thể chế quan trọng để xây dựng Đảng thực sự vững mạnh từ gốc rễ, đủ sức lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những tầm cao và khát vọng mới.

" Vấn đề quyết định chính là tổ chức thực hiện, khâu then chốt, thước đo thực sự của quyết tâm chính trị. Phải triển khai Quy định với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thực chất; lấy chuyển biến về nhận thức, hành động và kết quả cụ thể của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên làm thước đo hiệu quả ", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Một trong những lưu ý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện được ông Trịnh Văn Quyết nhắc đến là cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cấp dưới; người đứng đầu chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình thực hiện.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển mạnh từ "học nghị quyết" sang "làm theo nghị quyết"; thực hiện nghiêm phương châm: "hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả".

Cấp ủy và người đứng đầu phải chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng, xử lý ngay từ cơ sở; ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để phát sinh "điểm nóng", không để bị động, bất ngờ; đồng thời, phải thiết lập cơ chế chỉ huy - điều hành - phản ứng nhanh đối với các vấn đề tư tưởng phát sinh.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nghiêm việc "nghe - nói - viết - làm theo nghị quyết của Đảng" và phải trở thành chuẩn mực hành vi, danh dự và trách nhiệm chính trị, nét văn hóa của người cán bộ, đảng viên. Phải là hình mẫu để lan tỏa, truyền cảm hứng cho quần chúng noi theo.

" Mục tiêu cao nhất là phải làm cho công tác chính trị, tư tưởng thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, động lực phát triển và là nét văn hóa trong lãnh đạo của Đảng; để mỗi tổ chức đảng thực sự vững mạnh từ gốc, từ tư tưởng; mỗi cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu trong nhận thức và hành động ", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu.