Không có penalty, Messi đứng ở đâu tại World Cup?

Có rất nhiều điều thú vị liên quan đến những quả penalty của Messi tại World Cup.

Cú đúp vào lưới đội tuyển Áo giúp Lionel Messi chính thức vượt qua Miroslav Klose để phá kỷ lục Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công.

Tuy nhiên, theo thống kê từ FIFA, Klose vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn nếu không tính các quả penalty. Huyền thoại bóng đá Đức đã ghi 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup mà không cần đến bất cứ quả penalty nào. Trong khi đó, Messi đã có 4 bàn từ chấm 11m. Cả 4 quả penalty thành công này đều đến ở World Cup 2022 - giải đấu đội tuyển Argentina giành chức vô địch.

Messi đã có 4 bàn thắng từ các quả penalty tại các kỳ World Cup

Messi chính là cầu thủ thực hiện nhiều quả penalty nhất lịch sử World Cup (7 quả). Anh cũng đồng thời là người đá hỏng nhiều nhất (3 lần). Ngoài ra, Messi còn là cầu thủ duy nhất đá hỏng penalty ở 3 kỳ World Cup khác nhau (2018, 2022 và 2026).

Chỉ đạt tỉ lệ thành công vỏn vẹn 57% khi thực hiện các quả penalty trong trận đấu, nhưng Messi lại tỏ ra rất uy tín khi bước vào các loạt luân lưu 11m. Trong cả 3 lần tham gia các loạt "đấu súng" tại World Cup, Messi đều đá quả đầu tiên, thành công 100% và đội tuyển Argentina cuối cùng giành chiến thắng.

Messi thực hiện thành công quả đá luân lưu 11m trong trận chung kết World Cup 2022

Highlights trận đấu Argentina 2-0 Áo