"Không có niềm tin, sinh viên ra trường không làm được việc, thì trường đẹp mấy, nói hay mấy cũng vô nghĩa"

Hội thảo “Xây dựng trường Đại học kiến tạo Hạnh phúc: Từ tầm nhìn đến hành động” là hoạt động mở đầu cho chuỗi hội thảo, chuỗi diễn đàn và chuỗi hành động để góp phần kiến tạo trường học hạnh phúc, doanh nghiệp hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, đất nước hạnh phúc.





Mô hình ba chủ thể hạnh phúc của trường Đại học Đại Nam

Tại Hội thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" do Trường Đại học Đại Nam và Soha.vn đồng tổ chức mới đây, Tiến sĩ Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam đã chia sẻ về "mô hình ba chủ thể hạnh phúc".

Theo ông, khác với các trường công lập, Trường Đại học Đại Nam có ba chủ thể luôn xuất hiện song song: Giảng viên, Sinh viên và Nhà đầu tư.

Tiến sĩ Sơn định nghĩa một ngôi trường hạnh phúc không thể được xây dựng đơn độc, mà phải là sự cộng hưởng giá trị của ba chủ thể cốt lõi này, gắn kết chặt chẽ bằng sợi dây niềm tin, đồng thời đảm bảo thỏa mãn hạnh phúc cho cả ba chủ thể.

Đối với giảng viên, khi đến trường, các thầy cô phải được tôn trọng, được phát triển và có niềm vui trong nghề nghiệp. "Tôi muốn mỗi giảng viên hãy tự hỏi mỗi ngày: "Hôm nay, ta đã làm gì để sinh viên mạnh mẽ hơn?", Tiến sĩ Sơn nói.

Đồng thời, ông lưu ý, một yếu tố rất quan trọng khác là phải đảm bảo thu nhập cho các thầy cô ở mức đủ sống và chấp nhận được.

"Bởi nếu không đủ sống thì dù có "nói trời nói biển", các thầy cô cũng không thể hạnh phúc được. Thu nhập chính là hợp chất tạo ra năng lượng để làm việc và cống hiến cho nhà trường".

Đối với sinh viên, Trường Đại học Đại Nam đã và đang nỗ lực xây dựng hành trình đào tạo sinh viên theo chuẩn khung năng lực. "Chúng tôi xây dựng rõ ràng chân dung của một sinh viên Đại Nam khi ra trường cần có những đặc điểm gì, từ đó xác định khung năng lực các em phải đạt được".

Chương trình đào tạo, bài giảng, phương pháp dạy và cách thức kiểm tra đánh giá đều được kiến tạo xoay quanh khung năng lực này. Đây là mục tiêu mà trường quyết tâm theo đuổi, để mỗi sinh viên khi bước ra khỏi cổng trường không còn phải lo lắng hay áp lực trước công việc.

"Tôi tin rằng sinh viên Đại Nam khi ra trường sẽ đạt tỷ lệ có việc làm rất cao và đủ tự tin để làm việc, vì các em đã được rèn luyện để trưởng thành từng bước một trong quá trình đào tạo".

Về trụ cột thứ ba là nhà đầu tư. Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam đặt ra vấn đề là nhiều người nghĩ là nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Nhưng với tư cách là nhà đầu tư của trường, ông nhiều lần khẳng định không làm giáo dục để chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá.

Lợi nhuận là cần thiết để tái đầu tư, nhưng ý nghĩa đóng góp cho xã hội, xây dựng một lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng và thái độ tốt để cống hiến cho đất nước mới là mục tiêu lớn nhất.

"Khi thấy sinh viên của mình ra trường được xã hội tôn trọng, thừa nhận, và thấy thầy cô trong trường hài lòng với cuộc sống, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của các nhà đầu tư", Tiến sĩ Sơn chia sẻ.

"Kinh doanh giáo dục chính là kinh doanh niềm tin. Khi không có niềm tin, khi sinh viên ra trường không tự chủ và không làm được việc, thì tất cả những lời truyền thông hay cơ sở vật chất khang trang cũng đều trở nên vô nghĩa".

Những trụ cột kiến tạo hạnh phúc của trường đại học Đại Nam

Để hiện thực hóa tầm nhìn của mô hình ba chủ thể nói trên, trường Đại học Đại Nam tập trung triển khai đồng bộ 5 trụ cột hành động.

Thứ nhất là đào tạo theo năng lực thực tế, chuyển dịch từ tư duy truyền thụ kiến thức thụ động sang đánh giá dựa trên năng lực hành động thực tế. Sinh viên phải luôn chủ động trả lời ba câu hỏi: Học để làm gì? Cần đạt năng lực gì? Và ra trường phải làm được gì?

Thứ hai là dùng AI hỗ trợ học tập. Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo, nhà trường không né tránh mà tích hợp AI như một trợ lý cá nhân hóa việc học, rèn luyện cho sinh viên tư duy độc lập, sáng tạo để làm chủ công nghệ chứ không bị lệ thuộc vào công nghệ.

Thứ ba là doanh nghiệp đồng hành. Doanh nghiệp là một phần cấu thành của quá trình đào tạo: cùng xây dựng chuẩn đầu ra, tham gia giảng dạy, đồng thiết kế chương trình và trực tiếp đánh giá, đón nhận sinh viên thực tập, làm việc.

Thứ tư là áp dụng mô hình "Kỷ luật hỗ trợ". Kỷ luật tại Đại Nam là kỷ luật để trưởng thành, được vận hành dựa trên 4 nguyên tắc: Rõ nguyên tắc để tự giác, Rõ mục tiêu để tạo động lực, Rõ hướng dẫn để biết cách làm, và Rõ đồng hành để sinh viên không bao giờ cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

Và cuối cùng là trụ cột đào tạo con người trưởng thành toàn diện. Vai trò của trường đại học không chỉ dừng lại ở việc dạy nghề. Đích đến cao cả hơn là đào tạo nên những con người trưởng thành toàn diện về cả trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh.

Trải qua 19 năm thành lập, TS Lê Đắc Sơn cho biết dù trước đây các trường ngoài công lập còn nhiều hạn chế và gặp không ít định kiến từ xã hội, nhưng trường Đại học Đại Nam đã tìm ra lối đi riêng.

Hiện tại, qua các chương trình kiểm định, khảo sát và đánh giá từ các doanh nghiệp, sinh viên Đại Nam đều nhận được lời khen là đạo đức tốt, chăm chỉ và khiêm tốn.

Theo ông, đó mới là thành công thực sự của giáo dục, chứ không phải đào tạo ra những người rất tài giỏi nhưng lại thiếu đi thái độ tích cực với xã hội và với chính bản thân mình.

"Chúng tôi chỉ muốn khẳng định rằng mình sẽ kiên cường đi theo con đường đã chọn, để 5 năm, 10 năm sau khi ra trường, tất cả sinh viên Đại Nam đều được xã hội thừa nhận là những con người có đủ năng lực kiến tạo cuộc đời, là những cá nhân ưu tú có trách nhiệm với gia đình và đất nước", Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam kỳ vọng.

"Đến một ngày đẹp trời nào đó, khi khảo sát và nhận được câu trả lời từ các em sinh viên rằng: "Tôi tự hào và hài lòng khi học tại Trường Đại học Đại Nam, tôi yêu ngôi trường này", đó sẽ là phần thưởng cao quý nhất dành cho những người làm giáo dục như chúng tôi.