Không có đường tắt cho tài tử đẹp trai nhất thế giới

Ở tuổi 65, khi nhận Sư tử Vàng thành tựu trọn đời tại Venice, George Clooney không chỉ được vinh danh vì vẻ ngoài quyến rũ, mà còn bởi sự nghiệp không ngừng vượt qua giới hạn.

Ngày 2/9, tại lễ khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 83, George Clooney được trao giải Sư tử Vàng thành tựu trọn đời. Giải thưởng đánh dấu cột mốc đặc biệt trong mối quan hệ gần ba thập kỷ giữa Clooney và Lido, nơi ông từng nhiều lần xuất hiện cùng những bộ phim đáng nhớ.

George Clooney được trao giải Sư tử Vàng thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice 2026. Ảnh: Getty Images.

Trong bài phát biểu tôn vinh Clooney, Alberto Barbera - giám đốc Liên hoan phim Venice - đánh giá: “Với các vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất, George Clooney là nghệ sĩ toàn diện và đầy sức hút, giàu đam mê và độc đáo. Ông biến niềm đam mê sâu sắc dành cho nghệ thuật thành một trong những hành trình sự nghiệp rực rỡ nhất của điện ảnh đương đại… Ông sở hữu tài năng thiên phú, khiến các nhân vật của mình không chỉ trở nên đáng tin mà còn dễ mến, gần gũi và đời thường, nhờ vào sức hút không thể phủ nhận”.

Theo ông Barbera, khía cạnh quyến rũ của Clooney được xây dựng dựa trên năng lực, chưa bao giờ đơn thuần chỉ nằm ở ngoại hình.

Không chỉ có ngoại hình

Trong một thời gian dài, Clooney được xem là hình mẫu tài tử Hollywood cổ điển: tóc điểm bạc, nụ cười nửa miệng, phong thái lịch lãm, ánh mắt tinh anh và vẻ quyến rũ không cần phô trương.

Năm 2017, nghiên cứu sử dụng phương pháp lập bản đồ khuôn mặt dựa trên tỷ lệ vàng của người Hy Lạp cổ đại chỉ ra Clooney là tài tử có gương mặt gần nhất với sự hoàn hảo. Ông đạt 91,86% so với tỷ lệ vàng 1,618.

Gần 10 năm trôi qua, thứ hạng trong danh sách đã có sự thay đổi. Tuy vậy, ngôi sao sinh năm 1961 vẫn được nhớ đến với danh xưng “tài tử đẹp trai nhất thế giới theo tỷ lệ vàng”.

Clooney mang vẻ quyến rũ của quý ông Hollywood cổ điển. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, dù ngoại hình đủ để trở thành biểu tượng, ông lại dành phần lớn sự nghiệp để chứng minh bản thân không chỉ là nam diễn viên điển trai.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan phim Venice 2026, ông Barbera khẳng định không có con đường tắt nào trong sự nghiệp phim ảnh kéo dài hơn 4 thập kỷ của Clooney.

Tính từ khi vào nghề năm 1978, Clooney trải qua 16 năm chật vật, chỉ được giao những vai nhỏ trên truyền hình hoặc phim điện ảnh hạng B. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi Clooney được chọn vào vai bác sĩ Doug Ross trong series truyền hình ER (1994-1999).

5 năm gắn bó với bộ phim không chỉ giúp ông nhận được hai đề cử Primetime Emmy, trở thành ngôi sao truyền hình được săn đón, mà còn tạo bệ phóng để bước sang điện ảnh.

Nam diễn viên gây chú ý với Out of Sight (1998) - đánh dấu lần làm việc đầu tiên giữa Clooney và đạo diễn Steven Soderbergh, một người về sau cộng tác với ông trong suốt một thời gian dài.

Ông cũng tạo dấu ấn với loạt tác phẩm khác như Three Kings (1999), O Brother, Where Art Thou? (2000), Ocean's Eleven (2001), Michael Clayton (2007), Syriana (2005), Up in the Air (2009), The Descendants (2011) và Gravity (2013).

Bác sĩ Doug Ross là vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp Clooney. Ảnh: Getty Images.

Điều đáng ghi nhận là Clooney chưa bao giờ để bản thân bị đóng khung vào hình mẫu duy nhất. Ông có thể là tay trộm quyến rũ trong Ocean's Eleven, người đàn ông khủng hoảng trong Up in the Air, người cha đau khổ trong The Descendants, luật sư lạnh lùng trong Michael Clayton hay phi hành gia trong Gravity.

Ban tổ chức Venice nhận xét Clooney có khả năng đi qua nhiều thể loại, từ chiến tranh, giật gân, hài, khoa học viễn tưởng đến chính kịch, nhưng vẫn giữ được nét riêng: hài hước, có phần u sầu, quyến rũ và đầy suy tư.

Từ trước ống kính đến sau máy quay

Năm 2005, Clooney đạo diễn Good Night, and Good Luck - bộ phim đen trắng về nhà báo truyền hình Edward R. Murrow. Tác phẩm nhận sáu đề cử Oscar, trong đó Clooney đồng thời được đề cử ở hạng mục đạo diễn và kịch bản gốc.

Một năm sau, ông giành Oscar Nam diễn viên phụ với Syriana. Đặc biệt, Clooney trở thành người đầu tiên trong lịch sử Oscar nhận đề cử diễn xuất và đạo diễn cho hai bộ phim khác nhau trong cùng một năm.

Đó là thời điểm Hollywood không còn nhìn Clooney đơn thuần như một “ngôi sao phòng vé”. Ông đã trở thành nhà làm phim có tiếng nói riêng.

Sau đó là The Ides of March, The Monuments Men, Suburbicon, The Midnight Sky và The Boys in the Boat. Theo Venice, Clooney đã đạo diễn tổng cộng chín phim. Nhiều tác phẩm trong số đó cho thấy tham vọng vượt khỏi những công thức quen thuộc của Hollywood.

Clooney ghi nhiều dấu ấn trong vai trò đạo diễn.

Thành tựu Clooney đạt được không chỉ dừng ở tư cách diễn viên và đạo diễn màn ảnh. Theo Variety, năm 2012, khi Argo chiến thắng giải Phim hay nhất tại Oscar, một phần vinh quang cũng được chia cho Clooney vì ông giữ vai trò nhà sản xuất cùng Ben Affleck và Grant Heslov.

Gần đây nhất, vào năm 2025, Clooney nhận được đề cử giải Tony cho màn ra mắt trên sân khấu Broadway với phiên bản chuyển thể của Good Night, and Good Luck. Ông đảm nhận vai chính, nhà báo Edward R. Murrow. Vở diễn cũng làm nên lịch sử Broadway khi trở thành chương trình sân khấu trực tiếp đầu tiên được CNN phát sóng đồng thời trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, càng có quyền lực trong nghề, Clooney dường như càng thận trọng với việc sử dụng nó. Trong những năm gần đây, ông giảm tần suất đạo diễn. Lý do không phải vì hết đam mê mà bởi cuộc sống đã thay đổi.

Người đàn ông của gia đình

Trong quá khứ, Clooney nổi tiếng với hình ảnh quý ông độc thân quyến rũ. Nam diễn viên từng nhiều lần khiến công chúng tin rằng ông không có ý định bước vào một cuộc hôn nhân lâu dài.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có biến số. Sự xuất hiện của nữ luật sư nhân quyền Amal Alamuddin khiến Clooney phải tính toán lại cuộc đời.

Hai người quen biết nhau thông qua sự giới thiệu của người bạn chung ở Cannes, Italy vào năm 2013. Cách biệt tuổi tác giữa họ là 17 tuổi. Đây là con số không nhỏ, nhưng cũng không phải hiếm ở Hollywood.

Nữ luật sư Amal Alamuddin khiến Clooney thay đổi quan điểm về hôn nhân. Ảnh: Vogue/Getty Images.

Sau cuộc gặp đầu tiên, họ trao đổi email, trò chuyện và dần trở nên thân thiết. Clooney từng kể trên The Hollywood Reporter năm 2017: “Tôi thấy cô ấy xinh đẹp, hài hước và rõ ràng là thông minh. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về tôi. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi già. Sau đó, cô ấy gửi cho tôi một số bức ảnh chụp. Chúng tôi bắt đầu viết thư cho nhau, gửi email và trò chuyện, chủ yếu về những gì diễn ra trong cuộc sống của mỗi người. Rồi theo thời gian, chúng tôi nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người không còn đơn thuần là tình bạn”.

Đến tháng 10 cùng năm, Clooney mời Amal tới Abbey Road Studios ở London, nơi ông giám sát phần âm nhạc cho The Monuments Men. Sau buổi hẹn, khi hai người bước ra khỏi nhà hàng và bắt gặp khoảng 50 tay săn ảnh, Clooney ấn tượng bởi cách Amal xử lý tình huống bình thản, không hề bị choáng ngợp trước sự chú ý dành cho ông.

Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng. Hai người cùng đón Giáng sinh ở Mexico, rồi đi Kenya. Sau chuyến đi, Clooney nhận ra tình cảm của mình đã khác. Khi trở về Los Angeles vào tháng 2/2014, Clooney cho người bạn Ben Weiss xem bức ảnh Amal chụp với hươu cao cổ và nói: “Tôi nghĩ mình sẽ cầu hôn cô ấy”.

Trên chương trình CBS This Morning năm 2017, Clooney cho biết đã ngỏ lời cầu hôn tại nhà riêng. Amal hoàn toàn bất ngờ vì cả hai chưa từng bàn về chủ đề đó trước đây.

Clooney mô tả cảm giác lúc đó là “chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế” vì tìm được người mà ông có thể tâm sự mọi chuyện và yêu thương hơn bất kỳ ai.

Đám cưới của họ diễn ra tại Venice tháng 9/2014. Gần 12 năm sau, khi trở lại thành phố để nhận Sư tử Vàng thành tựu trọn đời, Clooney vẫn gọi hôn lễ với Amal là “khoảnh khắc tuyệt vời nhất” của ông tại Venice.

Đám cưới của Clooney và Amal được tổ chức ở Venice. Ảnh: Getty Images

Năm 2017, đôi vợ chồng nổi tiếng đón hai con sinh đôi Ella và Alexander. Trở thành cha đã làm thay đổi cách Clooney nhìn về sự nghiệp.

George Clooney không đạo diễn phim nào kể từ The Boys in the Boat vào năm 2023.

Trong buổi họp báo tại Liên hoan phim Venice vào ngày 2/9, Clooney tiết lộ dừng làm đạo diễn không phải vì lý do tiêu cực hay hết hứng thú, mà nguyên nhân đến từ gia đình.

“Điều duy nhất khiến tôi không đạo diễn, dù rất thích công việc đó, là tôi có hai đứa con 9 tuổi. Tôi muốn dành thời gian cho chúng. Nếu tôi đóng phim, chỉ mất ba tháng và tôi có thể đi lại tự do. Còn khi đạo diễn, bạn phải ở đó cả năm, bất kể nhà bạn ở đâu, cũng không có chuyện đi lại liên tục. Vì vậy, tôi không thể làm điều đó nữa”, ông giải thích.

Khép lại hành trình đạo diễn, sự nghiệp của Clooney vẫn tiếp tục. Ông trở lại màn ảnh với Jay Kelly (2025) của Noah Baumbach, sau đó xuất hiện cùng Brad Pitt trong Wolfs (2024). Ông cũng chuẩn bị trở lại vai Danny Ocean trong Ocean's 14, nối dài một trong những thương hiệu điện ảnh gắn liền với tên tuổi mình.