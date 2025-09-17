Không chờ đợi vận may và câu chuyện chinh phục của kỹ sư AI trẻ Viettel

Nguyễn Thanh Bình và Lương Đức Long - hai kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) tại Viettel Solutions là minh chứng rõ nét cho tinh thần bứt phá của thế hệ trẻ tại công ty này.

Từ sân chơi Olympic tiếng Anh đến đấu trường A I quốc tế

Với Nguyễn Thanh Bình, kỹ sư trẻ gen Z, hành trình bắt đầu bằng một thông báo nội bộ về cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc. Đây là cuộc thi do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “Cán bộ trẻ Việt Nam cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi ngoại ngữ, đây còn là sân chơi tri thức đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng của thế hệ trẻ về Đoàn, Hội, lịch sử văn hoá dân tộc, Thế giới trong hội nhập quốc tế cũng như các sự kiện, văn kiện của Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Thanh Bình (người cầm micro) đang thuyết trình tại vòng Chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc.

Chàng kỹ sư GenZ Nguyễn Thanh Bình với sự kỷ luật, tự giác và quyết tâm cao độ đã vượt qua hơn 56.000 thí sinh trên cả nước tiến vào vòng Bán kết. Bình tiếp tục thể hiện bản lĩnh của người trẻ Viettel với một bài thuyết trình giàu thuyết phục, được Ban giám khảo đánh giá cao và góp mặt vào top 15 tại vòng chung kết.

Kết quả cuối cùng, Bình đã cùng đồng đội giành giải Nhất toàn quốc, vượt qua áp lực từ khối lượng kiến thức trải rộng và lịch trình làm việc dày đặc. Hành trình này đã giúp Bình học được nhiều hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tổ chức.

“ Ban đầu mình không nghĩ sẽ đi xa. Nhưng tham gia vào các vòng thi , mình nhận thức được vai trò của cá nhận là một đại diện thanh niên trẻ cho Viettel Solutions, cho Tập đoàn Viettel. Trách nhiệm ấy thôi thúc mình phải làm tốt hơn mỗi ngày ”, Bình chia sẻ.

Khác với Bình, Lương Đức Long, chàng trai sinh năm 2000 lại tìm kiếm và chọn sân chơi AI quốc tế để thử sức và sở hữu chuỗi thành tích cao. Năm 2022, khi đang còn là thực tập sinh tại đây, Long tham gia cuộc thi AI về xây dựng và kỹ thuật (The Global AI Challenge for Building E&M Facilities) tại Hồng Kông và xuất sắc đạt Top 3. Năm 2025 một lần nữa, Long đã trở lại ấn tượng với vị trí Top 2 toàn cầu. Trước đó, năm 2024, Long cũng là kỹ sư trẻ về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc thi Viettel AI Challenge nhóm khoa học dữ liệu.

Lương Đức Long (người thứ hai từ trái qua) và đồng đội giành giải Vàng tại cuộc thi AI quốc tế.

Không phải lúc nào thành công cũng đến từ những nhiệm vụ được giao. Với Long, hành trình bước lên bục vinh quang lại bắt đầu từ chính đam mê và khát khao khám phá giới hạn bản thân.

Long chia sẻ để có thể giải quyết bài toán xây dựng mô hình hỗ trợ dự đoán công suất làm mát của các tòa nhà, nhóm đã thử nghiệm trên nhiều mô hình khác nhau từ đó lựa chọn mô hình tốt nhất. Đồng thời, nhóm cũng hy vọng có thể áp dụng được bài toán này cho Việt Nam nhằm giúp giảm thiểu năng lượng tiêu thụ rất lớn trong các tòa nhà.

Dù đây là cuộc thi cá nhân, Long vẫn luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ lãnh đạo, đồng nghiệp và sự khích lệ từ chính môi trường làm việc tại Viettel Solutions – nơi luôn khuyến khích nhân viên tìm kiếm sân chơi sáng tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn và đổi mới tư duy.

“Giai đoạn đầu cuộc thi, mình chỉ ở Top 17 và tưởng chừng như hết cơ hội. Mình đã tìm đến các đồng nghiệp để cùng chia sẻ và tìm ý tưởng mới. Cuối cùng, với sự khích lệ của mọi người, mình đã lội ngược dòng thành công và trở thành Top 2 giải Vàng chung cuộc. Cảm giác lúc ấy đúng nghĩa vỡ òa”, Long chia sẻ.

Câu chuyện của Bình và Long là hai hành trình, hai hướng đi khác nhau – một người được truyền cảm hứng từ tổ chức, một người tự tìm sân chơi cho riêng mình, nhưng điểm chung của những người dám bước ra khỏi vùng an toàn chính: không chờ đợi cơ hội, mà tự tạo ra cơ hội; không đứng yên, mà luôn vận động để tri thức chuyển động.

Phía sau sự bứt phá là một môi trường biết trao quyền và khích lệ sáng tạo

Với Bình và Long, thành công không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhận được sự đồng hành đúng lúc của tổ chức – nơi sẵn sàng tạo điều kiện để họ học hỏi, thử sức và phát triển. Cả hai đều chia sẻ rằng: Viettel Solutions không định sẵn con đường, mà tạo điều kiện để mỗi kỹ sư tự khám phá, tự học và tự trưởng thành.

“Mình cảm nhận được niềm tin mà mọi người đặt vào mình”, Nguyễn Thanh Bình – kỹ sư AI Viettel Solutions.

Với Bình, ngay khi lọt vào vòng 2 cuộc thi Olympic tiếng Anh, Tổng Công ty lập tức thành lập nhóm hỗ trợ từ kiến thức chính trị – xã hội, kỹ năng thuyết trình, đến việc giảm tải công việc thường ngày để anh tập trung ôn luyện, phát huy hết tiềm năng trong một thử thách mới.

“Mình cảm nhận được niềm tin mà mọi người đặt vào mình. Điều đó khiến mình càng không cho phép bản thân bỏ cuộc”, Bình nói. Sau chiến thắng, anh được tổ chức ghi nhận, khen thưởng và trở thành niềm tự hào của thanh niên Viettel Solutions.

Đối với Long, dù thi với tư cách cá nhân nhưng Long vẫn nhận được sự tiếp sức mạnh mẽ của đồng nghiệp, từ những buổi chia sẻ tìm ý tưởng đến lời động viên lúc anh chùn bước.

Một gợi ý quan trọng, đúng thời điểm cho cuộc thi – đưa dữ liệu chưa có trong giai đoạn huấn luyện vào kiểm thử – đã giúp Long xoay chuyển cục diện, từ Top 17 vươn lên giành giải Vàng quốc tế.

Sự nỗ lực của Long đã trở thành câu chuyện lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng kỹ sư trẻ. “Mình không đơn độc, mình có một cộng đồng công nghệ đứng sau”, Long chia sẻ.

“Mình không đơn độc, mình có một cộng đồng công nghệ đứng sau”, Lương Đức Long – kỹ sư AI Viettel Solutions.

Cả hai câu chuyện đều cho thấy: Viettel Solutions không đo lường người trẻ bằng giải thưởng, mà bằng hành trình trưởng thành, kỹ năng tích lũy và tri thức mới được khai phá. Văn hóa “không sợ sai, dám thử” đã trở thành bệ phóng cho nhiều ý tưởng sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như AI – nơi Bình và Long đang theo đuổi.

Trong tương lai, Bình đặt mục tiêu chinh phục các sân chơi quốc tế của các tập đoàn công nghệ lớn và Long mong muốn cùng Viettel Solutions tạo ra sản phẩm AI mang dấu ấn Việt Nam, có tầm ảnh hưởng quốc tế. Họ không chỉ nhìn AI như dòng code, mà như cơ hội để khẳng định bản sắc và trách nhiệm công dân số.

Bình và Long chỉ là hai trong số nhiều kỹ sư trẻ đang lớn lên cùng Viettel Solutions. Hành trình của họ một lần nữa chứng minh: khi người trẻ được chủ động và trao quyền, họ không chỉ mở ra cơ hội cho bản thân, mà còn tạo nên sức bật mới cho cả tổ chức.