Không chịu đứng im trên đỉnh vốn hóa 4.000 tỷ USD, Jensen Huang vạch ra tương lai cho Nvidia: Trở thành ‘Kiến trúc sư’ của kỷ nguyên AI, sản xuất 10.000 xe tự lái, xây tháp 6G

Nvidia – tập đoàn hiện đang dẫn đầu thế giới về sản xuất chip dành cho trí tuệ nhân tạo – đang đặt mục tiêu biến công nghệ của mình thành nền tảng cho đời sống hàng ngày.

Tại hội nghị GTC AI đầu tiên tổ chức ở Washington vào thứ ba vừa qua, Giám đốc điều hành Jensen Huang tuyên bố tham vọng này sẽ mở rộng ra mọi lĩnh vực – từ tháp viễn thông di động, nhà máy robot cho đến xe tự lái.

Ông nói, trong bối cảnh AI đã thâm nhập sâu vào đời sống người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu, việc phổ biến công nghệ ở quy mô như vậy sẽ giúp Nvidia củng cố vị thế trung tâm trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

‘KIẾN TRÚC SƯ” CỦA KỶ NGUYÊN AI

Nvidia đang ở bước ngoặt chiến lược. Công ty đã hợp tác với hầu hết các tập đoàn hàng đầu thế giới, có ảnh hưởng trực tiếp đến Tổng thống Donald Trump, và trong mùa hè vừa qua đã trở thành doanh nghiệp đại chúng đầu tiên đạt giá trị 4 nghìn tỷ USD.

Song song với đó, Nvidia phải đối mặt với nhiều thách thức lớn: lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ bong bóng AI, sự cạnh tranh từ các đối thủ AMD, Qualcomm, cùng với các rào cản thương mại đang siết chặt.

Đáp lại, Nvidia gửi đi một thông điệp rõ ràng: hãng không chỉ là một công ty thiết kế chip mà là một hệ sinh thái công nghệ toàn diện.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Huang khẳng định ông không tin có “bong bóng AI”. Theo ông, việc người dùng sẵn sàng trả tiền cho các công cụ AI cho thấy công nghệ này đã bước sang giai đoạn sinh lợi thực sự.

“AI giờ đây đã mang lại lợi nhuận. Nghĩa là, các hệ thống AI đã đủ tốt để xứng đáng được trả tiền”, Huang nói.

Cổ phiếu Nvidia (NVDA) tăng gần 5% sau bài phát biểu của ông hôm thứ ba.

Nvidia công bố bản thiết kế chuẩn cho các trung tâm dữ liệu AI quy mô cực lớn, gọi là “AI Factory” (nhà máy AI) - nơi những tập đoàn như Oracle, Microsoft, Google đang đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng.

Những trung tâm mạnh mẽ và hiệu quả nhất, theo Nvidia, sẽ vận hành bằng chip và phần mềm của hãng. Một Trung tâm Nghiên cứu Nhà máy AI mới sẽ được thành lập tại Virginia để áp dụng công nghệ này.

Nhưng những kế hoạch mới của Nvidia không dừng ở trung tâm dữ liệu.

6G, ROBOT, XE TỰ LÁI…

Nvidia công bố hợp tác với T-Mobile và Nokia để xây dựng tháp viễn thông 6G “AI-native”, thế hệ tiếp theo của mạng không dây.

Hệ thống này sẽ sử dụng sản phẩm Aerial RAN mới của Nvidia – tích hợp cả chip lẫn phần mềm – nhằm cung cấp kết nối nhanh và mạnh hơn cho điện thoại di động, loa thông minh, kính AR, và thậm chí robot trong tương lai.

“Hiện nay, phần lớn công nghệ không dây trên thế giới vẫn phụ thuộc vào nền tảng nước ngoài. Điều đó cần phải chấm dứt – và chúng ta đang có cơ hội để làm điều này trong thời khắc chuyển giao sang nền tảng 6G”, Huang nói.

Nvidia cũng sẽ hợp tác với Uber để sản xuất 100.000 xe tự lái vào năm 2027, sử dụng chip Nvidia và hệ điều hành DriveOS, nhằm mở rộng dịch vụ robotaxi trên khắp nước Mỹ.

Ngoài ra, công ty cung cấp cho Palantir sức mạnh tính toán và mô hình AI để giúp doanh nghiệp xây dựng các hệ thống tự động hóa. Ví dụ, Lowe’s sẽ sử dụng công nghệ của Nvidia để tạo “bản sao kỹ thuật số” của toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

Với Siemens, Nvidia đang phát triển công nghệ “digital twin” cho nhà máy robot, giúp các công ty mô phỏng, giám sát và điều hành dây chuyền tự động hóa - qua đó giảm rủi ro cho con người và giải quyết tình trạng thiếu hụt 500.000 lao động sản xuất tại Mỹ.

Không dừng lại ở đó, Nvidia sẽ hợp tác với Bộ Năng lượng Mỹ để xây dựng bảy siêu máy tính lượng tử sử dụng chip AI của hãng, phục vụ cho các dự án nghiên cứu khoa học tiên tiến.

Nvidia coi thời kỳ hiện nay như “cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm”. Tuy nhiên, theo một báo cáo của MIT tháng 8 vừa qua, phần lớn các doanh nghiệp triển khai công cụ AI vẫn chưa thu được lợi nhuận đáng kể.

Một số lĩnh vực mà Nvidia đang đặt cược, như kính thông minh hay xe tự hành, vẫn còn xa vời với việc ứng dụng đại trà.

Việc tổ chức hội nghị tại Washington, D.C. không phải ngẫu nhiên. Jensen Huang hiện là nhân vật trung tâm trong chiến lược của Tổng thống Donald Trump nhằm đảm bảo Mỹ dẫn đầu thế giới về AI.

Trong bài phát biểu, ông cho biết: “Điều đầu tiên Tổng thống Trump yêu cầu tôi là hãy đưa ngành sản xuất trở lại Mỹ vì đó là vấn đề an ninh quốc gia”.

Huang cho hay chip Blackwell của Nvidia hiện đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tại Arizona, dù khâu lắp ráp cuối cùng vẫn phải thực hiện ở nước ngoài.

Trước đó, vào tháng 8, Nvidia cho biết đang làm việc với Nhà Trắng để xin phép bán lại chip AI cao cấp cho Trung Quốc, sau khi đồng ý nộp 15% doanh thu từ thị trường Trung Quốc cho chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, hôm thứ ba, Huang nói rằng dù Nhà Trắng đã chấp thuận, nhưng phía Bắc Kinh hiện lại đang chặn các thương vụ này.

Kết thúc bài phát biểu, Huang mượn lại khẩu hiệu nổi tiếng của ông Trump: “Cảm ơn tất cả các bạn vì đã góp phần làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

