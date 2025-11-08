Không chỉ Vespa! Piaggio mang cả 'đế chế hai bánh' đến EICMA 2025 với loạt xe khiến thế giới trầm trồ

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 80 năm thành lập của Vespa - biểu tượng di chuyển và phong cách sống Ý, mà còn thể hiện rõ chiến lược mở rộng dải sản phẩm toàn cầu của Piaggio, hướng đến một thập kỷ mới của thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.

Beverly 25th: Phiên bản kỷ niệm 25 năm dòng xe bánh lớn biểu tượng

Mở đầu gian hàng Piaggio là Beverly 25th Anniversary, mẫu xe đặc biệt tôn vinh 25 năm lịch sử của dòng xe tay ga bánh lớn nổi tiếng. Xe sử dụng động cơ 310 hpe và 400 hpe thế hệ mới, kết hợp thiết kế độc quyền tái hiện phong cách của chiếc Beverly đầu tiên, nhưng với diện mạo thể thao và sang trọng hơn.

Bản kỷ niệm mang màu Grigio 25th Anniversary xám đậm ánh kim mờ, cùng tem đồ họa kéo dài từ yếm sau đến chắn bùn trước. Các chi tiết như kính chắn gió khói, điểm nhấn vàng-đen bóng và yên hai tông chất liệu cao cấp tạo nên vẻ ngoài cao cấp, trong khi logo "25th Anniversary" cùng cờ Ý nhấn mạnh bản sắc Piaggio đậm chất Ý.

Vespa Primavera và Sprint S thế hệ mới: Bước tiến về công nghệ và phong cách

Biểu tượng của tự do: Vespa mang đến hai mẫu xe "thân nhỏ" hoàn toàn mới: Primavera và Sprint S, được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, trang bị đến trải nghiệm lái.

Điểm thay đổi rõ rệt nhất nằm ở mâm 12 inch năm chấu kép đầy thể thao, cụm phanh đĩa sau mới tăng độ an toàn, cùng hệ thống ABS bánh trước. Cả hai mẫu xe đều có tùy chọn khởi động không chìa (Smart Key) và màn hình kỹ thuật số hoàn toàn, hỗ trợ người lái trong đô thị hiện đại.

Vespa còn bổ sung các bản động cơ 50cc, 125cc và 150cc, cùng phiên bản chạy điện hoàn toàn, mở rộng lựa chọn cho nhiều nhóm khách hàng. Thiết kế tinh gọn, đường "cà vạt" trung tâm được thu hẹp, yên xe sử dụng vật liệu mới, tất cả tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại.

Vespa 80th Anniversary: Cột mốc vàng trong lịch sử 80 năm

Năm 2026 sẽ là thời khắc lịch sử khi Vespa tròn 80 năm tuổi, một biểu tượng vượt thời gian của nước Ý. Để kỷ niệm, thương hiệu ra mắt Primavera 80th và GTS 80th, mang sắc Verde Pastello xanh cổ điển, lấy cảm hứng từ những chiếc Vespa đầu tiên ra đời năm 1946.

Các chi tiết sơn đồng màu, mâm xe, tay nắm, viền yếm hay càng trước đều được hoàn thiện tỉ mỉ, trong khi logo "80th" nổi bật ở yếm trước như một lời tri ân đến di sản Vespa.

Vespa cũng công bố sẽ tổ chức "Vespa Days Rome 2026", một lễ hội quy mô toàn cầu diễn ra tại Rome từ 25 đến 28/6/2026, quy tụ hàng chục nghìn người yêu Vespa trên khắp thế giới.

Aprilia SR GT 400: Xe tay ga đường trường hạng trung mới của Ý

Ở mảng mô tô hiệu năng cao, Aprilia mang đến một tân binh đáng chú ý, đó là mẫu xe tay ga SR GT 400. Mẫu xe này được xếp vào phân khúc xe tay ga đường trường hạng trung và mang đậm DNA thể thao của Aprilia. Xe sở hữu khối động cơ xi-lanh đơn làm mát bằng dung dịch, cho 36 mã lực, trọng lượng chỉ 186 kg, dẫn đầu phân khúc về tỷ lệ công suất/trọng lượng.

SR GT 400 được trang bị phuộc trước hành trình dài, lốp gai sâu, kính chắn gió điều chỉnh 5 cấp, ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo, và màn hình TFT 5 inch hiển thị thông tin chi tiết. SR GT 400 hướng đến người dùng cần một chiếc tay ga tiện nghi cho cả đô thị lẫn đường xa - vừa mạnh mẽ, vừa sang trọng.

Aprilia RS 457 GP Replica: Tinh thần MotoGP trên đường phố

Phiên bản đặc biệt RS 457 GP Replica là minh chứng cho niềm đam mê thể thao của Aprilia, khi mang bộ tem và trang bị trực tiếp từ mẫu RS-GP đang thi đấu tại giải MotoGP.

Xe sở hữu động cơ hai xi-lanh 35 kW, trọng lượng nhẹ, khung nhôm liền khối, cùng sang số nhanh Quickshifter và phanh ma sát cao như xe đua. Phiên bản GP Replica còn có màu sơn đen đặc trưng, ốp yên đơn và đồ họa mới thể hiện tinh thần đua thuần túy của thương hiệu Ý.

Ngoài ra, toàn bộ dòng Aprilia Factory 2026 như RSV4, Tuono V4, RS 660 và Tuono 660 cũng được làm mới với bộ tem khí động học, mô phỏng luồng gió và dấu vết CFD – biểu trưng cho tinh thần "hiệu suất và khoa học" của Aprilia.

Moto Guzzi: Phong cách đại bàng Ý vươn cao với diện mạo mới

Dưới biểu tượng đại bàng, Moto Guzzi mang đến loạt xe được "tái sinh" mạnh mẽ, nổi bật là V7 Sport, V85 TT và Stelvio.

Năm 2026, các mẫu xe của Moto Guzzi đồng loạt có màu sơn mới: V7 Sport khoác lên sắc Rosso Monza đậm chất Ý, V7 Stone có bản Sabbia Camo gợi chất phiêu lưu, còn V85 TT và V85 TT Travel mang tông Giallo Wadi, Blu Zefiro và Grigio Yanar Dag, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và những cung đường sa mạc.

Đặc biệt, mẫu Stelvio, dòng adventure on-off cỡ lớn được cập nhật bộ tem Grigio Climbing và Verde Hiking, mang đậm tinh thần khám phá đặc trưng của thương hiệu 100 năm tuổi.

Với màn ra mắt hàng loạt sản phẩm tại EICMA 2025, Piaggio cho thấy họ không chỉ bảo tồn di sản xe hai bánh Ý, mà còn sẵn sàng định hình tương lai của ngành di chuyển toàn cầu.

Từ Vespa cổ điển đến Aprilia thể thao và Moto Guzzi phiêu lưu, mỗi thương hiệu trong hệ sinh thái Piaggio đều góp phần tái khẳng định vị thế của "đế chế hai bánh" đến từ nước Ý trên bản đồ thế giới.