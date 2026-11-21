Tại các sự kiện trực tiếp, người tiêu dùng còn có thể nhận thêm voucher chục triệu đồng khi đặt cọc Skoda Kushaq hoặc Slavia.

Trong tháng 11/2026, thương hiệu ô tô châu Âu Skoda triển khai chuỗi hoạt động trưng bày và lái thử xe tại hai trung tâm thương mại ở Hà Nội và Đà Nẵng, tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp các dòng sản phẩm mới của hãng, tâm điểm là bộ đôi Skoda Kushaq và Slavia.

Cụ thể, chương trình được tổ chức thành hai đợt tại hai địa điểm khác nhau. Đầu tiên, từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2026, khu vực trưng bày được đặt tại AEON Mall Long Biên, số 27 Cổ Linh, Hà Nội. Tiếp nối lộ trình này, từ ngày 20/11 đến ngày 22/11/2026, sự kiện sẽ chuyển địa điểm tới AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê, tọa lạc tại số 46 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng.

Skoda Slavia là mẫu B-Sedan có khoảng sáng gầm tương đương nhiều mẫu xe gầm cao.

Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, ban tổ chức bố trí nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế xoay quanh thông điệp "Sống Khám Phá - Let's Explore". Tại khu vực trưng bày tĩnh, khách tham quan có thể quan sát trực tiếp hai mẫu xe chủ lực đến từ Cộng hòa Séc là mẫu SUV đô thị Kushaq và mẫu sedan hạng B Slavia, đồng thời kiểm tra các trang bị nội, ngoại thất trên từng phiên bản.

Về mặt kỹ thuật, cả hai mẫu xe này đều được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB A0 IN của tập đoàn mẹ Volkswagen. Đây cũng là yếu tố cấu thành điểm mạnh đặc trưng của thương hiệu Skoda nhờ việc sử dụng vật liệu thép cường lực cao, giúp gia tăng độ cứng vững xoắn và đảm bảo tính ổn định thân xe khi vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua.

Dưới nắp ca-pô, Kushaq và Slavia cùng được trang bị động cơ xăng tăng áp TSI dung tích 1.0L hoặc 1.5L, đi kèm hệ thống treo trước dạng MacPherson và treo sau thanh xoắn được tinh chỉnh nhằm cân bằng giữa khả năng kiểm soát mặt đường và sự êm ái cho khoang hành khách.

Skoda Kushaq tại sự kiện.

Bên cạnh thông số vận hành, khách tham quan còn có cơ hội tìm hiểu các tính năng trang bị trên hai dòng xe này trong phân khúc phổ thông cỡ B. Cụ thể, cả Kushaq và Slavia đều sở hữu màn hình giải trí trung tâm kết nối không dây, hệ thống điều hòa tự động tích hợp lọc không khí, ghế trước thông gió cùng loạt tính năng an toàn chủ động như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và khóa vi sai điện tử XDS.

Tại sự kiện, người tham gia còn có thể cảm nhận xe trực tiếp thông qua việc lái thử, cũng như được tư vấn về phiên bản xe phù hợp với nhu cầu sử dụng và giải đáp về các tính năng, đặc trưng kỹ thuật của xe.

Skoda Việt Nam cho biết khách hàng đặt cọc một trong hai mẫu xe ngay tại sự kiện không chỉ được hưởng các ưu đãi tháng 11 từ hãng như ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tặng 20 triệu đồng chi phí nhiên liệu, tặng gói bảo dưỡng 25 triệu đồng..., mà còn được tặng thêm voucher trị giá 10 triệu đồng.