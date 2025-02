Không chỉ siêu mỏng 8.93mm, OPPO vừa hé lộ trọng lượng đáng kinh ngạc của "siêu điện thoại gập" Find N5

OPPO tiếp tục hé lộ thêm nhiều chi tiết về Find N5, mẫu smartphone màn hình gập cao cấp sẽ ra mắt chính thức vào ngày 20/2. Sau khi xác nhận thiết bị có độ mỏng chỉ 8.93mm khi gập lại, OPPO mới đây đã công bố trọng lượng chỉ 229g, giúp Find N5 trở thành một trong những mẫu điện thoại gập nhẹ nhất từ trước đến nay.

Độ mỏng ấn tượng chỉ 8.93mm của OPPO Find N5

So sánh với thế hệ trước, Find N5 nhẹ hơn 10g so với phiên bản da của Find N3 (239g). Điều này cũng giúp máy chỉ nặng hơn 2g so với iPhone 16 Pro Max, vốn là một mẫu flagship không gập. Thậm chí, Find N5 còn nhẹ hơn cả Galaxy S24 Ultra, chiếc flagship cao cấp nhất hiện tại của Samsung.

Bên cạnh việc tối ưu trọng lượng, OPPO cũng chia sẻ về công nghệ bản lề mới của Find N5, gọi là “Titanium Alloy Sky Hinge”. Đây là bản lề đầu tiên trong ngành sử dụng hợp kim titan in 3D, giúp máy có độ bền cao hơn đồng thời hỗ trợ quản lý nếp gấp màn hình tốt hơn.

OPPO cho biết màn hình của Find N5 sẽ gập theo cơ chế hình giọt nước, giúp giảm thiểu tối đa nếp gấp trên màn hình. Những hình ảnh rò rỉ trước đó cũng cho thấy nếp gấp gần như không còn hiện rõ, hứa hẹn cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng màn hình gập.

Hình ảnh nếp gấp của OPPO Find N5 (Ảnh: Android Authority)

Về cấu hình, Find N5 được trang bị Snapdragon 8 Elite, viên pin 5700mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W, hệ thống ba camera với ống kính tiềm vọng, và chuẩn kháng nước IPX6/X8/X9. Thiết bị sẽ có ba tùy chọn màu sắc gồm Dusk Purple, Jade White và Satin Black, cùng ba phiên bản cấu hình 12GB/256GB, 16GB/512GB và 16GB/1TB.

OPPO vẫn tiếp tục hé lộ nhiều thông tin về mẫu điện thoại gập này trước ngày ra mắt, hứa hẹn đây sẽ là một trong những thiết bị mỏng nhất, nhẹ nhất và cao cấp nhất trong phân khúc smartphone gập hiện nay.