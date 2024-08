Không chỉ NSƯT Thành Lộc và Cẩm Ly, nhiều diễn viên hạng A bị cắt vai

Những ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng trước ồn ào Thành Lộc và Cẩm Ly bị cắt vai trong bộ phim điện ảnh Ma da . Mặc dù đạo diễn Nhất Trung đã lên tiếng xin lỗi, không ít khán giả bất bình vì thần tượng không có nhiều đất diễn, thời lượng lên sóng ít ỏi dù được quảng bá rầm rộ.

Tối 17/8, NSƯT Thành Lộc tuyên bố không dành thời gian để nghe và nhận những lời xin lỗi muộn. Anh nhấn mạnh không tiếc công sức, mà cảm thấy thời gian bị phí hoài.

Cẩm Ly không có phản hồi gì về ồn ào, nhưng cô cùng Thành Lộc đều vắng mặt trong sự kiện công chiếu phim.

Thành Lộc và Cẩm Ly bị cắt vai trong Ma da khiến cả diễn viên và khán giả tức giận.

Muôn kiểu cắt vai trong phim

Việc diễn viên bị giảm bớt số lượng cảnh quay trên phim không phải chuyện hiếm lạ. Nó diễn ra thường xuyên, ngay cả ở những ngành công nghiệp phim ảnh hàng đầu như Hollywood hay Hàn Quốc, Trung Quốc.

Theo quy trình, hậu kỳ là giai đoạn cuối cùng trong khâu sản xuất phim trước khi ra mắt công chúng. Trong giai đoạn này, đạo diễn cùng ê-kíp chọn lọc, cắt ghép, thêm kỹ xảo, âm thanh, lồng tiếng… để cho ra sản phẩm hoàn thiện. Một điều dễ hiểu là không phải tất cả cảnh quay đều được sử dụng, đội ngũ sản xuất buộc phải thêm hoặc bớt sao cho nội dung câu chuyện mà họ muốn truyền tải được liền mạch, hấp dẫn nhất.

Ví dụ như trong bom tấn Avengers: Endgame (2019), Marvel tiết lộ có nhiều phân cảnh không được công chiếu như Người Sắt Tony Stark suýt đánh Doctor Strange vì không chịu tiết lộ cách đánh bại Thanos hay cái kết khác dành cho Black Widow…

Giữa tháng 8, đài tvN (Hàn Quốc) gây chú ý khi chia sẻ đoạn video về cảnh quay không được phát sóng của cặp đôi chính trong bộ phim truyền hình lãng mạn Serendipity’s Embrace (2024). Trong đó, hai diễn viên trẻ Chae Jong Hyeop và Kim So Hyun trao nhau nụ hôn nồng cháy .

Cảnh hôn không được đưa vào Serendipity’s Embrace gây sốt mạng xã hội Hàn Quốc.

Một lý do phổ biến khác để diễn viên bị cắt vai là vướng bê bối đời tư. Nổi tiếng nhất phải kể đến trường hợp của Johnny Deep. Vào năm 2020, sau khi thua kiện tờ The Sun và bị gọi là “kẻ đánh vợ”, tài tử sinh năm 1963 bị hãng Warner Bros. yêu cầu bỏ vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong Fantastic Beasts 3 - phần ba loạt phim tiền truyện Harry Porter .

2 năm sau đó, chàng cướp biển lật ngược tình thế với chiến thắng trước vợ cũ, Amber Heard, trong vụ kiện phỉ báng. Lúc này, đến lượt người đẹp sinh năm 1986 bị cắt vai khỏi Aquaman 2 . Không giống chồng cũ bị thay thế hoàn toàn, Amber tiếp tục đảm nhận vai Công chúa Mera, nhưng thời lượng xuất hiện ít hơn, lời thoại hạn chế và một số cảnh lớn bị cắt bỏ.

Ở showbiz Hoa ngữ, các phân cảnh có Đặng Luân và Viên Băng Nghiên trong Lý tưởng chiếu rọi Trung Quốc (2021) cũng phải chỉnh sửa, cắt mặt hoặc loại bỏ sau khi hai ngôi sao này bị phanh phui bê bối trốn thuế.

Đối với lý do chính đáng, việc cắt vai hoặc giảm bớt thời lượng xuất hiện của diễn viên không gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng công khai, minh bạch. Không ít lần diễn viên hoặc khán giả hoặc cả hai thể hiện rõ bức xúc bởi hành động đơn phương từ phía sản xuất phim.

Năm 2016, Cheese In The Trap , bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon cùng tên, gây sốt châu Á trước chuyện tình đại học dễ thương của Hong Seol (Kim Go Eun) và Yoo Jung (Park Hae Jin). Tuy nhiên, càng về cuối, nam chính gần như "bốc hơi" khỏi phim, tưởng chừng bị vai phụ Baek In Ho (Seo Kang Joon) chiếm vị trí.

Đích thân Park Hae Jin lên tiếng khẳng định nhiều cảnh quay của anh trong phim không được phát sóng, đồng thời yêu cầu đạo diễn Lee Yoon Jung giải đáp.

"Tôi đang tham gia một bộ phim dựa trên webtoon Cheese In The Trap nhưng bây giờ tôi hoài nghi không biết có phải như vậy không nữa. Tôi thấy nhân vật Yoo Jung không được xuất hiện nhiều nữa. Tôi muốn được biết lý do. Nhiều tình tiết quan trọng liên quan tới nhân vật đã bị cắt bỏ. Họ đã xóa các phân đoạn đó khi đưa lên phim. Tôi muốn hỏi đạo diễn tại sao cô ấy lại làm như vậy?", tài tử họ Park chất vấn.

Những khán giả yêu thích phim cũng bất bình không kém nam chính. Họ thậm chí cho rằng đạo diễn ưu ái Seo Kang Joon, cố tình dìm Park Hae Jin.

Vào cùng năm, Jared Leto chia sẻ với IGN rằng cảm thấy buồn lòng vì bỏ nhiều tâm huyết cho vai Joker trong Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) nhưng cuối cùng lại mờ nhạt như cái bóng. Vào giữa phim, trực thăng của Joker bị rơi và nhân vật này không xuất hiện trở lại cho đến cảnh cuối.

Jared Leto trong tạo hình Joker.

Leto cho biết có rất nhiều cảnh mà anh thực hiện bị cắt khỏi phim mà không rõ lý do.

Trước câu hỏi người hâm mộ thắc mắc vì sao không thấy Leto nhiều trên màn ảnh, nam diễn viên trả lời với giọng điệu châm biếm: "Đó là một câu hỏi hay. Tôi không biết. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã đi uống nước hay gì đó, giãn cơ chẳng hạn. Một khi bạn bị nổ tung trên trực thăng, cơ bắp của bạn sẽ căng cứng một chút”.

Một hiện tượng khác dễ thấy trên màn ảnh Hoa ngữ là đôi khi vai phụ lại nổi bật và nhiều đất diễn hơn vai chính. Những người trong cuộc không nói rõ nhưng khán giả ngầm hiểu có thế lực tác động khiến đạo diễn cắt bớt hoặc giảm thời lượng lên sóng của diễn viên chính để diễn viên phụ được xuất hiện nhiều hơn.

Năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh được cho là bất mãn với đoàn phim Hữu phỉ . Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô bị hai nữ phụ Trương Huệ Văn và Châu Khiết Quỳnh chiếm đất diễn.

Tương tự, trong Nam yên trai bút lục (2020), Lưu Diệc Phi bị đồn phải chia sẻ bớt thời lượng lên sóng cho nữ phụ do Trương Hàm Vận đóng. Vào thời gian quay phim vào năm 2018, “thần tiên tỷ tỷ” được tin là đôi lần ám chỉ trên Weibo, tạo ra tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng.

Trong năm nay, nam diễn viên trẻ Trần Hạc Nhất trở thành tâm điểm chỉ trích vì lấn át nam chính Trương Lăng Hách trong Độ hoa niên . Anh bị tố cướp đất diễn của đồng nghiệp. Cư dân mạng chỉ ra thời gian xuất hiện của Trần Hạc Nhất trong 8 tập cuối nhiều hơn nhân vật chính.

Lưu Diệc Phi cũng không tránh được cảnh bị vai phụ lấn át đất diễn.

Cách nhà sản xuất giải quyết vấn đề

Tùy theo lý do cắt vai hoặc cắt cảnh quay, phía sản xuất phim có những cách xử lý khác nhau.

Đối với việc bỏ bớt cảnh quay phục vụ cho mục đích tạo ra tác phẩm cuối cùng hay và hoàn thiện nhất có thể, đoàn phim thường sử dụng những phân cảnh không lên sóng để quảng bá cho bộ phim. Sau khi phim chính ra mắt, nhà sản xuất lần lượt tung ra những hình ảnh hoặc video hậu trường vừa chiều lòng người hâm mộ vừa kéo dài thời gian thảo luận về phim lâu nhất có thể. Hai trường hợp của Endgame và Serendipity’s Embrace đều áp dụng cách thức này và tạo được hiệu ứng như mong đợi.

Tuy nhiên, khi nhà sản xuất Cheese In The Trap làm cách tương tự lại không có được kết quả khả quan.

Tháng 2/2016, đoàn phim thông báo kế hoạch phát sóng tập đặc biệt của bộ phim chuyển thể ăn khách, trong đó bao gồm những cảnh quay bị cắt của Park Hae Jin.

Động thái này bị khán giả chỉ trích dữ dội. Họ chê cười đoàn phim Cheese In The Trap vì cảnh của nam chính đáng lẽ phải chiếu trong những tập chính thức, này lại bị đối xử như phần phụ thêm vào. Cư dân mạng cho rằng việc nhà sản xuất cần làm là xin lỗi, chứ không phải đưa ra cách xử lý ngớ ngẩn như vậy.

Nhân vật Yoo Jung trong Cheese In The Trap bản truyền hình mờ nhạt trong những tập cuối, rồi được bổ sung trong tập đặc biệt.

Về ồn ào của Johnny Depp, mặc dù việc cắt vai nhận được sự đồng tình lớn, hãng Warner Bros. vẫn trả đủ khoản cát-xê 8 con số cho nam diễn viên dù chỉ mới quay được một cảnh. Nhờ đó, hãng tránh được mâu thuẫn không đáng có, đồng thời chừa đường lùi cho chính mình nếu sau này muốn hợp tác lại với Johnny Depp.

Một điều chắc chắn là ngôi sao Alice ở xứ sở thần tiên hài lòng trước thái độ của Warner Bros. Anh cho biết không lâu sau đó: “Tôi tôn trọng và đồng ý quyết định này".

Trong khi đó, đối với trường hợp cắt vai không rõ ràng như Amber Heard, Jared Leto hay nhiều bộ phim Hoa ngữ, các nhà sản xuất lựa chọn im lặng là vàng. Theo đánh giá, tranh cãi phần nào giúp tăng độ nhận diện cho phim.