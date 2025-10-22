Không chỉ nạn nhân, chính kẻ lừa đảo trong trại ở Campuchia còn phải thốt lên bàng hoàng: Đừng đến đó!

Poom-Jai, 17 tuổi, vẫn còn nhớ như in công việc mà bản thân đã làm. Trong nhiều tháng, chàng thanh niên người Thái này đã được huấn luyện để dụ dỗ, kết bạn và lừa đảo những người cô đơn qua hình thức trực tuyến. "Tôi tự hỏi liệu khi mình lừa đảo, liệu họ có trở nên trắng tay, liệu họ có gặp khó khăn không?", anh thú nhận.

Các cơ sở lừa đảo - tương tự như nơi Poom-Jai từng làm việc - nằm trong những khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt và cực kỳ bí mật, trải rộng khắp Đông Nam Á. Tại những khu vực như thế này, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang bùng nổ.

Bên trong đó là hàng ngàn tay chân được đào tạo để đánh cắp tiền bạc của hàng triệu nạn nhân trên toàn thế giới.

Năm 2024, Sky News đã bí mật thâm nhập vào một trong những trung tâm lừa đảo này ở Campuchia, phơi bày thực tế cuộc sống bên trong của hàng nghìn công nhân như Poom-Jai, những người thấy mình bị mắc kẹt trong một mạng lưới tội phạm mà họ không thể thoát ra.

Người mổ heo

Cacs vụ lừa đảo mà Poom-Jai thực hiện được gọi là "mổ heo". Nạn nhân, hay còn gọi là "heo", bị dụ đầu tư tiền vào các chương trình lừa đảo cho đến khi đủ "béo" để "mổ". Có thể hiểu rằng, kẻ gian sẽ đợi nạn nhân đưa tất cả số tiền họ có thể... rồi ăn cắp nó.

Những kẻ lừa đảo được dạy cách xây dựng lòng tin nhưng mọi thứ chúng nói đều là giả mạo. Chúng dùng tên giả, tạo hồ sơ giả và kể những câu chuyện bịa đặt. "Họ yêu tôi mất rồi", Poom-Jai nói về nạn nhân của mình. Vẻ mặt anh gần như vô cảm khi mô tả quá trình này.

Tất cả đều là một phần của kịch bản được tập dượt kỹ lưỡng do một đội đưa ra, chờ đợi xem ai sẽ cắn câu. Nhưng Poom-Jai không phải là nhân vật phản diện trong câu chuyện này. Giống như nhiều người làm việc tại các trung tâm lừa đảo, anh cũng là nạn nhân.

Anh đã đến Campuchia, bỏ lại gia đình và bạn bè sau khi một kẻ lừa đảo tình cảm hứa hẹn cho anh một vị trí hành chính với mức lương hậu hĩnh. Nhưng thay vào đó, anh ta thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bắt đầu lừa đảo.

Giống như nhiều người khác, bị dụ dỗ vào những công việc này với những lời hứa hẹn giả dối và sau đó bị đe dọa bằng bạo lực, khi đến nơi, cuộc sống của Poom-Jai xoay quanh trung tâm lừa đảo - làm việc, ăn và ngủ tại đó, thường không thể rời đi nếu không được phép. Đáng chú ý, những khu phức hợp này luôn nằm ở vùng nông thôn, cách thành phố vài km.

Bị di chuyển giữa các khu nhà, Poom-Jai trở nên tuyệt vọng đến mức gần như chết khi cố gắng trốn thoát.

Lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ nghi phạm liên quan lừa đảo trực tuyến- Ảnh minh họa: Bộ Thông tin Campuchia

'Họ mang theo dùi cui điện'

Những người làm việc tại nhiều trung tâm lừa đảo ở Bavet, Campuchia đến từ khắp nơi trên thế giới. Một số người tự nguyện tham gia lừa đảo vì khao khát kiếm tiền. Những người khác bị buôn bán, bị mắc kẹt vào vòng nô lệ mạng và bị tra tấn vì không đạt được mục tiêu.

Khu nhà cuối cùng mà Poom-Jai làm việc là ở Bavet. Tại đó, anh bị sếp cáo buộc ăn cắp. Nam thanh niên nhớ lại: "Họ đá và đấm tôi. Tôi nói với họ rằng tôi không ăn cắp nhưng không ai tin. Sau đó, họ mang đến dùi cui điện."

Vài ngày sau, anh tháo bỏ lan can sắt khỏi cửa sổ và nhảy từ tầng 8 xuống một tòa nhà khác. Sau cú ngã mạnh, anh bị trẹo chân nghiêm trọng và phải nhập viện. Nhờ vị bác sĩ đã giúp anh trốn thoát khỏi tay trùm tội phạm, anh mới sống sót và trở về Thái Lan.

"Đây là vụ buôn người tồi tệ nhất trong lịch sử", Judah Tana, một nhân viên cứu hộ người Úc, nói về nỗi kinh hoàng liên quan đến ngành lừa đảo này. Judah đứng đầu Global Advance Projects, một tổ chức từ thiện đã giúp khoảng 700 người thoát khỏi các trung tâm lừa đảo.

Điện thoại của Judah không ngừng đổ chuông. Anh bận rộn đàm phán với các nạn nhân, đại sứ quán và lực lượng dân quân kiểm soát khu vực này. Anh tận mắt chứng kiến những trung tâm lừa đảo khổng lồ sáng rực ánh đèn dọc biên giới.

Những người đã trốn thoát đều mô tả các trung tâm lừa đảo là "địa ngục trần gian". Nhóm nhỏ của Judah đã xử lý khoảng 100 vụ việc. Và nếu người nhà nạn không thể trả 8.000 bảng Anh (tương đương 280 triệu đồng) tiền chuộc, "bạn sẽ bị kẹt ở đó mãi mãi".

Với một số người, công việc này có thể đánh đổi bằng mạng sống. Tại Thái Lan, Chatphisit Jitprasert cho biết anh trai anh, Thapakorn, đã tử vong sau khi ngã từ một khu nhà ở Poipet.

Sau tất cả những gì đã trải qua, anh chỉ có thể thốt lên: "Đừng đến đó."

Nhưng vẫn còn người và ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh chóng. Liên Hợp Quốc và các cơ quan khác ước tính rằng các vụ lừa đảo qua mạng, phần lớn xuất phát từ Đông Nam Á, mang về cho các băng nhóm tội phạm quốc tế hàng tỷ USD mỗi năm. Tội phạm mạng giả vờ kết bạn hoặc chào mời các cơ hội đầu tư giả mạo để lừa đảo mục tiêu trên khắp thế giới.

*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi