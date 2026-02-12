Không chỉ Hungary và Slovakia, thêm 2 quốc gia EU bất ngờ phản đối gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga

Hy Lạp và Malta phản đối đề xuất của EU về việc cấm các dịch vụ hàng hải đối với dầu thô của Nga, đưa 2 cường quốc vận tải biển này trở thành trở ngại chính đối với gói trừng phạt thứ 20 của khối nhằm vào Moscow.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn việc cung cấp các dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm và cảng biển của EU đối với dầu thô của Nga. Lệnh cấm này sẽ thay cho chính sách giá trần hiện tại mà G7 áp đặt lên dầu Nga.

Trước đề xuất trên, Hy Lạp và Malta đã bày tỏ lo ngại tại cuộc họp các đại sứ EU vào đầu tuần này. Họ cho rằng lệnh cấm này sẽ gây thiệt hại cho ngành vận tải biển của châu Âu và làm tăng giá năng lượng.

Theo Lloyd's List có trụ sở tại London, các quan chức Ủy ban châu Âu hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán nội bộ với Hy Lạp và Malta. Phân tích của ấn phẩm này cho thấy các tàu chở dầu thuộc sở hữu hoặc do EU kiểm soát, phần lớn là của Hy Lạp, chiếm 19% lượng hàng vận chuyển đến Nga trong tháng trước.

Hy Lạp kiểm soát đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Lệnh cấm hoàn toàn sẽ ngay lập tức khiến các tàu tư nhân không thể vận chuyển hàng hóa của Nga, ngay cả dầu được mua hợp pháp theo mức giá trần 44,1 USD/thùng như hiện hành, dẫn đến việc hủy bỏ hàng loạt hợp đồng và tổn thất cho ngành vận tải biển Hy Lạp.

Trong khi đó, Malta vận hành một trong những cơ quan đăng ký tàu biển lớn nhất thế giới. Lệnh cấm sẽ đe dọa nguồn thu của nước này.

Gói trừng phạt Nga thứ 20 dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 24/2, đánh dấu 4 năm kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang. Cả Hy Lạp và Malta đều có quyền phủ quyết đối với các lệnh trừng phạt của EU, có nghĩa là biện pháp này không thể được thông qua nếu không có sự chấp thuận của họ.

Trong khi đó, Hungary và Slovakia cũng đã liên tục phản đối và trì hoãn phê duyệt các gói trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

Từ năm 2022, các chính phủ phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga, nhắm vào hoạt động thương mại dầu mỏ của nước này, bao gồm việc áp đặt giá trần dầu và trừng phạt các tàu vận chuyển riêng lẻ.

Gần đây, hải quân Mỹ, Anh và Pháp đã bắt giữ một số tàu chở dầu với cáo buộc vận chuyển dầu Nga bị cấm vận. Có thông tin cho rằng Anh đang lên kế hoạch triển khai một hạm đội máy bay không người lái trên biển để bắt giữ các tàu có liên hệ với Nga.

Các quan chức Nga đã lên án việc bắt giữ tàu chở dầu là "sự vi phạm trắng trợn" luật hàng hải quốc tế.

Theo RT﻿