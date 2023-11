Không chỉ Huế, mưa lớn cũng khiến khách du lịch gặp khó khăn tại Đà Lạt, Hội An hay Quy Nhơn

Bao ngày qua, mưa lớn và lũ lụt ở Huế không chỉ gây vô vàn trắc trở với người dân địa phương mà ngay cả các khách du lịch. Tuy các vị khách cũng có những trải nghiệm có một không hai và tinh thần lạc quan trước thiên tai những không thể phủ nhận, những kế hoạch tham quan lẫn khám phá của du khách cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Đặc biệt là mưa lớn làm các tuyến đường giao thông không thể đi lại hay địa điểm du lịch phải đóng cửa vì thời tiết xấu.

Trên các bãi biển xinh đẹp tại Quy Nhơn, Bình Định, mưa lớn khiến sóng dâng lên cao vô cùng nguy hiểm và nước biển biến thành màu đục ngầu. Các bãi cát dùng để vui chơi hay chụp ảnh cũng bị ẩm ướt, trở nên sậm màu, cộng với nước lớn nên du khách không thể vui chơi.



Hình ảnh Gềnh Ráng - Tiên Sa ngập trong mưa lớn (Ảnh: Vu Nhat Dong)

Các bãi biển không còn trong xanh vì ảnh hưởng bởi mưa bão

Cũng vì thế mà các tuyến đường ven biển, bãi biển tại Quy Nhơn trở nên vắng lặng lạ thường, hiếm lắm mới có du khách tranh thủ bớt mưa đi dạo. Thành phố biển ngập trong màn mưa màu trắng nên trông rất ảm đạm, khác vẻ năng động thường ngày.

Còn tại Đà Lạt, các tuyến đường đèo đang gặp phải tình trạng lở núi vì mưa lớn, gây cản trở giao thông và tê liệt nhiều tuyến đường. Các du khách đành phải quay về khách sạn hoặc chờ đến khi hết mưa, tuyến đường được khôi phục và dọn dẹp mới có thể đi tiếp.

Du khách đành phải ở lại trong khách sạn, resort hay chỉ loanh quanh thành phố Đà Lạt để an toàn (Ảnh: @ri_viu_49)

Các con đường xinh đẹp như đèo Khánh Lê, đèo Prenn, đèo quanh Hồ Tuyền Lâm đều rất khó khăn để di chuyển vì đường trơn trượt, dễ gặp đất đá.



Một đoạn đường đèo tại Đà Lạt bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Tại Hội An, vào các tháng cuối năm thì ngập lụt trở thành điều không thể thiếu tại phố cổ xinh đẹp này. Nhiều người địa phương lẫn du khách còn nói vui rằng: "Đến Hội An mùa này thì không thể bỏ qua màn lội lụt luôn". Khác với tình trạng "đứng im" tại các địa điểm du lịch kia, mưa lũ tại Hội An vẫn có thể cho du khách tham quan và trải nghiệm cảm giác mới lạ.



Các du khách cũng nhanh chóng thích nghi và hoà hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại nơi đây (Ảnh: @review.hoian, @pnb_89)