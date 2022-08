Theo đó, giá bán của mẫu "xe nhà giàu" một thời - Honda Vision đã giảm về mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Honda Vision bản tiêu chuẩn hiện được đại lý rao bán ở mức 32 triệu đồng, chênh khoảng 1,8 triệu đồng so với giá niêm yết. Vision Cao cấp ở mức 34,5 - 36 triệu đồng, Vision Đặc biệt đang có giá khoảng 36 - 37 triệu đồng và Vision Cá tính đang ở mức 39 - 40 triệu đồng, chưa bao gồm phí ra biển.

Mức chênh giá hiện tại cho các phiên bản trên vào khoảng 4 - 5 triệu đồng. Đây cũng được xem mức chênh giá tương đương thời điểm mẫu xe này chưa rơi vào tình trạng loạn giá như những tháng trước.



Trước đó, vào thời điểm tháng 6 và tháng 7, giá xe Honda Vision tại Việt Nam tăng vọt lên cao nhất 60 triệu đồng, bao gồm phí lăn bánh. Dù giá bán bị đẩy lên cao so với giá trị thực như vậy nhưng nhiều đại lý cho biết không đủ xe để bán.

Ảnh minh họa.

Tương tự, Honda Lead 2022 cũng hạ giá so với tháng trước. Cụ thể, Honda Lead tiêu chuẩn có giá bán ra dao động từ 40 - 40,5 triệu đồng, bản cao cấp khoảng 43 triệu đồng, bản đặc biệt cao nhất là 45 triệu đồng. Mặc dù đã giảm mạnh so với tháng 7 nhưng giá xe Honda Lead vẫn chênh so với giá niêm yết (tương đương mức giảm từ 3 - 8 triệu đồng so với hồi tháng 7).

Đặc biệt, Honda Lead 2022 từng có thời điểm tăng tới 15 triệu đồng trong tháng 7, kéo giá xe lên mức cao nhất 55 triệu đồng cho bản đen nhám cao cấp.

Trong khi đó, SH mode giảm 3 triệu đồng, các phiên bản SH 125/150 cũng giảm cao nhất 7 triệu đồng so với trước đó. Honda SH 350i bản cao cấp đang được chào bán tại một số đại lý với mức giá từ 145,3 triệu đồng, rẻ hơn giá niêm yết khoảng 6 triệu đồng.

Nhiều đại lý cho biết, nguồn cung dồi dào trở lại cũng giúp giá bán loạt xe máy hot của Honda dần hạ nhiệt và dễ thở hơn. Tình trạng khan hàng hầu như không còn xảy ra ở các HEAD, khách hàng mua xe có thể nhận xe ngay mà không phải chờ đợi quá lâu như những tháng trước đó.

Bên cạnh việc giảm giá sâu, để thu hút người tiêu dùng, các đại lý còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi như tặng phụ kiện (áo mưa, mũ bảo hiểm...), thẻ voucher bảo dưỡng, trả góp 0%, tặng tiền mặt trị giá từ 1-3 triệu đồng đối với những khách mua xe Vision, Lead, SH Mode...

Theo báo cáo doanh số mới nhất của Honda Việt Nam (HVN) sau nhiều tháng sụt giảm liên tiếp, doanh số xe máy của HVN đã tăng trưởng mạnh trong tháng 7. Theo đó, hãng bán đã bán ra 164.273 xe máy, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda Việt Nam (HVN) cho biết, đối với xe tay ga trong tháng 7/2022, nhờ việc phục hồi nguồn cung chíp bán dẫn toàn cầu từ tháng 7/2022, HVN đã có thể bắt đầu cung ứng cho thị trường một số mẫu xe ga sau nhiều tháng doanh số giảm sâu. Dù hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi nguồn cung song HVN luôn nỗ lực để lượng xe tay ga có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và dần đạt sản lượng như kế hoạch ban đầu.