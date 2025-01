Không chỉ ghi bàn thắng “xấu xí”, cầu thủ Thái Lan còn có hành động với Văn Thanh khiến dân tình bất bình

Những phút đầu hiệp 2 trận chung kết AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, tiền vệ Văn Thanh không may bị tuột giày trong một pha tranh chấp với Suphanat Muenata. Tuy nhiên, khi cầu thủ Việt Nam chưa kịp quay lại nhặt giày, tiền đạo Patrik Gustavsson bất ngờ chạy đến, ném chiếc giày của Văn Thanh ra xa.

Do pha bóng vẫn đang diễn ra, Văn Thanh buộc phải thi đấu với một chiếc giày, tiềm ẩn những rủi ro về chấn thương. May mắn sau đó, một tình huống phạm lỗi diễn ra khiến màn so tài bị tạm dừng. Lúc này, Văn Thanh mới có thời gian đi lại giày. Tình huống trên diễn ra rất nhanh nhưng camera vẫn bắt được hành động xấu xí của Gustavsson. Trên MXH, nhiều fan bất bình với hành động của chân sút này.

Gustavsson chủ động chạy đến nhặt giày của Văn Thanh.

Cầu thủ này sau đó ném ra ngoài .

Tiên đạo Gustavsson của tuyển Thái Lan.

Không lâu sau pha bóng trên, tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu diễn ra. Trong một tình huống có cầu thủ Việt Nam nằm sân, thủ môn Đình Triệu ném bóng ra biên. Tuy nhiên sau đó thay vì trả bóng, tiền đạo Supachok Sarachat lại sút thẳng vào lưới tuyển Việt Nam.

Một bộ phận người hâm mộ, bao gồm cả fan Thái Lan, đã chỉ trích Supachok với tình huống bóng thiếu fair-play trên. Lúc này, Supachok đã phải khóa Facebook, hạn chế bình luận trên Instagram.

Dù làm mọi cách, tuyển Thái Lan vẫn thất bại cay đắng 2-3 trước tuyển Việt Nam trên sân nhà, qua đó đành nhìn thầy trò HLV Kim Sang-sik lên ngôi vô địch.