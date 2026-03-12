Không chỉ có "Chim công" Dương Lệ Bình, mỹ nhân này còn khiến hội "tiền đình" kinh hãi vì đứng xoay tròn suốt 3 tiếng: Profile đỉnh chóp cỡ nào?

Những ngày vừa qua, giới mộ điệu nghệ thuật tại Việt Nam được phen nức lòng khi chứng kiến tuyệt tác vũ kịch "Khổng Tước" của "Chim công làng múa" Dương Lệ Bình đến từ Trung Quốc. Ai nấy đều trầm trồ trước sự mềm mại, uyển chuyển của những điệu múa huyền thoại.

Vai diễn để đời của "Chim công làng múa" Dương Lệ Bình.

Thế nhưng, giữa ánh đèn sân khấu lung linh ấy, có một bóng hình tĩnh lặng mà vô cùng dữ dội đã âm thầm "đánh cắp" trái tim của vô số khán giả. Đó không phải là một chú công rực rỡ, mà là cô gái hóa thân thành biểu tượng của thời gian - người đã đứng trên bục nhỏ và xoay tròn liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ không một lần ngơi nghỉ.

Nhiều người mắc hội chứng "tiền đình" chỉ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt, kinh hoàng xen lẫn thán phục. Nữ vũ công mang trong mình sức mạnh phi thường ấy chính là Phạm Cảnh Nguyệt, một cái tên tuy còn lạ lẫm với số đông khán giả Việt nhưng lại sở hữu bảng thành tích "khủng" khiến bất cứ ai trong nghề cũng phải ngả mũ kính nể.

Diễn viên múa Phạm Cảnh Nguyệt trong vai cây Thời Gian.

Màn trình diễn "thách thức tiền đình": Xoay tròn 180 phút không một lần dừng bước

Nếu đã từng có dịp thưởng thức hoặc xem qua những đoạn cắt của vở kịch "Khổng Tước", chắc hẳn bạn sẽ không thể rời mắt khỏi một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nép mình bên cạnh một gốc cây trên sân khấu, Phạm Cảnh Nguyệt xuất hiện đầy ma mị trong vai diễn biểu tượng của thời gian. Nhiệm vụ của cô tưởng chừng đơn giản nhưng lại là một bài toán đánh đố giới hạn chịu đựng về mặt thể xác lẫn tinh thần: Đó là xoay tròn.

Cô cứ thế xoay, lúc nhanh vội vã như những tháng ngày thanh xuân vụt mất, lúc lại chầm chậm, rù rì như những đêm đông dài dằng dặc. Nhưng điều đáng sợ và đáng nể nhất là cô không bao giờ dừng lại. Thậm chí, ngay cả khi sân khấu hạ màn cho các diễn viên chính nghỉ giải lao 15 phút, Cảnh Nguyệt vẫn kiên định với những vòng xoay của mình.

Sự bền bỉ đến mức phi lý ấy đã khiến nhiều khán giả ngồi dưới khán đài phải dụi mắt không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn lầm tưởng rằng Phạm Cảnh Nguyệt là một con robot được cài đặt sẵn để xoay vòng không dừng. Quả thực, với những người bình thường chỉ đi xe hơi, xe buýt một vòng đã say sóng, chóng mặt thì việc chứng kiến một cô gái gầy gò xoay tròn suốt 3 tiếng đồng hồ thực sự là một trải nghiệm gây kinh ngạc tột độ.

Thời gian trong "Khổng Tước" không hề vô hình, nó hiện hữu qua từng vòng xoay đẫm mồ hôi của Cảnh Nguyệt, nhắc nhở chúng ta về sự trôi chảy lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cũng rất đỗi công bằng của vũ trụ: thời gian không bao giờ vì bất kỳ ai mà dừng lại.

Profile "con nhà người ta" và sự kiên bỉ phía sau những vòng xoay

Đứng sau màn trình diễn mang tính biểu tượng ấy không phải là một diễn viên đóng thế vô danh, mà là một tài năng rực rỡ của làng múa Trung Hoa. Thuộc thế hệ 10x, Phạm Cảnh Nguyệt sinh ra để múa, và những vòng xoay kỷ lục kia chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm mang tên sự khổ luyện. Lật lại bảng thành tích của cô gái trẻ này, nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Cô từng xuất sắc vươn lên vị trí Top 1 trong Kỳ thi Nghệ thuật tỉnh Sơn Tây năm 2018, một dấu mốc chứng minh cho nền tảng kỹ thuật vững chắc và tư chất nghệ thuật thiên bẩm hiếm có. Chưa dừng lại ở đó, Cảnh Nguyệt còn thu về tay hàng loạt giải thưởng danh giá như Giải Nhất Cuộc thi Kỹ năng Nghề nghiệp Toàn quốc, Huy chương Vàng Nghệ sĩ Múa Trẻ Xuất sắc, và Huy chương Vàng Biểu diễn tại Cuộc thi Múa khu vực 5 tỉnh miền Bắc Trung Quốc lần thứ 9.

Với một "CV" hoành tráng như vậy, Cảnh Nguyệt hoàn toàn có thể chọn cho mình những vai diễn trung tâm rực rỡ ánh đèn, nơi cô được tự do nhảy múa, bay bổng và phô diễn mọi kỹ thuật khó nhằn nhất. Nhưng cô đã lùi lại một bước, chọn hóa thân thành "Cây thời gian", chọn một góc khuất trên sân khấu để cống hiến sự dẻo dai và sức chịu đựng đến mức không tưởng.

Để duy trì được trạng thái thăng bằng hoàn hảo suốt hàng giờ đồng hồ, hệ thống tiền đình, sức mạnh cơ lõi và bản lĩnh tinh thần của cô hẳn phải được trui rèn qua hàng ngàn ngày đêm đổ máu và nước mắt trong phòng tập. Đó chính là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp, nơi kỹ thuật điêu luyện đã hòa quyện cùng ý chí sắt đá của một người nghệ sĩ thực thụ.

Gia tài nghệ thuật đồ sộ bên cạnh những bậc thầy

Sự cống hiến thầm lặng nhưng đầy uy lực của Phạm Cảnh Nguyệt đã lọt vào mắt xanh của không ít những đạo diễn và biên đạo múa hàng đầu. Bên cạnh vai diễn để đời trong "Khổng Tước", cô còn là một trong những "nàng thơ" miệt mài góp mặt trong hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao khác do đích thân Dương Lệ Bình đạo diễn như "Rắn Xoay Vận", "Lễ Hội Mùa Xuân", "Ảnh Hòa Bình Đảo Bình Đàm", hay "Phượng Minh Triều Dương".

Khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt đỉnh cũng giúp cô mở rộng con đường nghệ thuật, tham gia vào các dự án đa dạng khác từ vở múa "Giải Phóng" của đạo diễn Trương Kế Cương, "Khổng Tước Bay Đông Nam Mới" do Trác Minh Triết và Trác Văn Hạo cầm trịch, cho đến không gian sân khấu i-box mang tính đột phá "Kinh Hải Sơn" của đạo diễn Trần Sĩ Tranh và vở múa tuyệt đẹp "Tây Thi" của Vương Đào Thụy.

Nhìn Cảnh Nguyệt miệt mài xoay tròn trên sân khấu, ta mới thấm thía một chân lý: Trong nghệ thuật, không có vai diễn nào là nhỏ bé. Một nhân vật dù chỉ luẩn quẩn ở một góc sân khấu nhưng lại làm nên nhịp đập, trở thành linh hồn không thể thiếu của cả một vở diễn đồ sộ. Cô gái mang tên Cảnh Nguyệt đã dùng chính cơ thể bé nhỏ của mình để khắc họa hình hài của thời gian - thứ sức mạnh tĩnh lặng nhưng quyền năng nhất của cõi nhân sinh. Những vòng xoay bất tận ấy không chỉ khiến người xem phải nín thở vì sự ngoạn mục, mà còn gieo vào lòng họ những khoảng lặng trầm ngâm, thôi thúc mỗi người biết trân trọng hơn từng phút giây của cuộc sống đang vụt qua trước mắt.