Không chỉ 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm, loạt chung cư sai phạm bị 'treo' sổ hồng cũng lấy ý kiến cư dân

Lấy ý kiến cư dân nhiều chung cư sai phạm

Những ngày gần đây, cư dân tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) nhận được phiếu thu thập thông tin để ghi nhận nguyện vọng về hướng xử lý liên quan sai phạm của chủ đầu tư. Hai phương án chính được đưa ra gồm: trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua hoặc được đền bù bằng căn hộ có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà. Nếu người dân không đồng tình với phương án nào thì có phần ý kiến khác.

Ghi nhận của PV, hầu hết cư dân khu chung cư HH Linh Đàm đều không đồng ý với 2 phương án trên mà đều mong muốn được cấp sổ hồng để ổn định cuộc sống tại chính nơi mình gắn bó.

Theo nguồn tin của PV, không chỉ tại khu HH Linh Đàm, cơ quan chức năng đang khảo sát, lấy ý kiến của các hộ dân chưa được cấp sổ hồng tại các dự án có sai phạm trên địa bàn TP như: chung cư VP3, VP5, CT5 Tân Triều, Đại Thanh do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, Công ty Bemes… làm chủ đầu tư.

Cư dân chung cư VP3, VP5 tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội) chưa được cấp sổ hồng cũng được lấy ý kiến khảo sát việc xử lý sai phạm của chủ đầu tư. Ảnh: Đình Phong.

Chính quyền địa phương các phường Hoàng Liệt, Hà Đông, xã Đại Thanh… được yêu cầu rà soát, thống kê thực trạng mỗi dự án có bao nhiêu căn hộ, có bao nhiêu hộ dân đang sinh sống đăng ký thường trú, tạm trú.

Đồng thời, lên danh sách các hộ dân tại mỗi dự án chưa được cấp sổ hồng, khảo sát, lấy ý kiến của cư dân chưa được cấp sổ tại các dự án này.

Vì sao cả nghìn căn hộ bị "treo" sổ hồng?

Được biết, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt).

Không riêng HH Linh Đàm, hàng loạt dự án khác do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh đầu tư tại Hà Nội cũng từng bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra nhiều vi phạm.

Năm 2016, Thanh tra TP Hà Nội đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai tại các dự án nhà ở do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố và chỉ ra nhiều vi phạm.

Theo đó, dự án VP3 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, số căn hộ từ 192 lên 451 căn, vượt 259 căn so với quy hoạch.

Cũng tại phường Hoàng Liệt, dự án VP5 Linh Đàm tăng từ 29 lên 33 tầng, số căn hộ từ 216 lên 805 căn. VP6 Linh Đàm tăng từ 25 lên 37 tầng, số căn hộ từ 138 lên tới 840 căn, vượt 702 căn.

Tại dự án CT5 Tân Triều cơ quan thanh tra xác định xây vượt từ 492 lên 846 căn hộ, tăng thêm 354 căn.

Tại dự án KĐT Đại Thanh (xã Đại Thanh), năm 2017, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm đối với dự án này. Tính đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói tuy nhiên các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp.

“Chủ đầu tư dự án chưa nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước nhưng đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, trong quá trình xây dựng có nhiều vi phạm”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Dự án gồm các khu nhà liền kề, biệt thự và 6 khối nhà cao tầng được phê duyệt xây dựng 29 tầng. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã xây các tòa nhà chung cư tăng lên 32 tầng và đã được bán cho cư dân vào sinh sống....

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng dự án Đại Thanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội; đối với các bên tham gia dự án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Do vướng loạt sai phạm, tại các khu chung cư trên nhiều người dân chưa được cấp sổ hồng dù nhận nhà về ở hơn chục năm qua.