Không chỉ camera AI, Việt Nam sẽ áp dụng công nghệ phạt nguội mới thời gian tới, vi phạm sẽ bị phạt cao nhất lên đến 50 triệu đồng, hàng triệu chủ phương tiện lưu ý!

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, hệ thống hạ tầng cơ sở, mạng lưới camera, phần mềm điều hành và các trung tâm quản lý giao thông tại các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thiện, đạt khoảng 99% khối lượng công việc.

Theo đó, 5 tuyến cao tốc trọng điểm dự kiến sẽ áp dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) và giao thông thông minh (ITS) gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Nha Trang - Cam Lâm (đoạn Vĩnh Hảo) và Phan Thiết - Dầu Giây.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông là việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống có khả năng nhận diện biển số xe rõ nét ngay cả khi phương tiện di chuyển ở tốc độ cao, tự động phát hiện các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, lấn làn, dừng đỗ sai quy định, cũng như kịp thời cảnh báo khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố giao thông.

Theo Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Viết Huy, việc ứng dụng AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn mở ra hướng đi mới trong công tác điều hành giao thông hiện đại. Dữ liệu thu thập từ hệ thống sẽ được phân tích, tổng hợp để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiến tới tự động hóa việc xuất báo cáo, giúp lãnh đạo và các đơn vị chức năng có thể theo dõi tình hình giao thông ngay trên các thiết bị di động.

Song song với đó, hệ thống cân tải trọng tự động (WIM) cũng đã được lắp đặt đồng bộ trên tuyến. Khi phát hiện xe quá tải, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo trên biển báo điện tử, đồng thời ghi nhận dữ liệu để chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo hình thức “phạt nguội” . Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát hiệu quả tình trạng xe quá tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và nâng cao an toàn giao thông.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Viết Huy cho biết, mốc thời gian thu phí chính thức sẽ được quyết định trên cơ sở kết quả chạy thử nghiệm đạt chuẩn KPI, dự kiến có thể triển khai trước hoặc sau Tết Nguyên đán, tùy thuộc vào mức độ ổn định của hệ thống.

Xe quá tải trọng sẽ bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Điều 34 Nghị định 168 đã quy định chi tiết về hình thức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành đường bộ (kể cả xe ô tô chở hành khách). Cụ thể:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định trong giấy phép lưu hành, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3; điểm b, điểm c khoản 4 Điều này. Đồng thời, trừ 2 điểm giấy pháp lái xe của người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 10% đến 20%, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 - 10.000.000 đồng và trừ 2 điểm giấy pháp lái xe của người điều khiển phương tiện đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chở hàng vượt khổ giới hạn của xe hoặc của đường bộ ghi trong giấy phép lưu hành;

b) Điều khiển xe bánh xích tham gia giao thông không có giấy phép lưu hành hoặc có giấy phép lưu hành nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định hoặc lưu thông trực tiếp trên đường mà không thực hiện biện pháp bảo vệ đường theo quy định;

c) Điều khiển xe có kích thước bao ngoài vượt quá khổ giới hạn của đường bộ hoặc chở hàng vượt khổ giới hạn của đường bộ hoặc chở hàng vượt quá kích thước giới hạn xếp hàng hóa của xe tham gia giao thông, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng;

d) Điều khiển xe có kích thước bao ngoài vượt quá kích thước giới hạn cho phép của xe theo quy định, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

4. Phạt tiền từ 13.000.000 - 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 20% đến 50%, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng. Đồng thời, trừ 2 điểm giấy pháp lái xe của người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

b) Điều khiển xe có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng nhưng tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe nếu có) vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành. Đồng thời, trừ 3 điểm giấy pháp lái xe của người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

c) Điều khiển xe có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trong giấy phép lưu hành. Đồng thời, trừ 3 điểm giấy pháp lái xe của người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 - 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 50%, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng. Đồng thời, trừ 4 điểm giấy pháp lái xe của người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

b) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về trọng tải, tải trọng, khổ giới hạn xe, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng của người thi hành công vụ; chuyển tải hoặc dùng các thủ đoạn khác để trốn tránh việc phát hiện xe chở quá tải, quá khổ. Đồng thời, trừ 10 điểm giấy pháp lái xe của người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này nếu gây hư hại cầu, đường còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.