Không chỉ 1 mà có tới 2 cô gái tên Trang đang khiến netizen tức điên: Người nham hiểm thủ đoạn, kẻ đua đòi ấu trĩ

Tối 20/4, bộ phim Bước Chân Vào Đời lên sóng tập 25 với nhân vật trung tâm là Trang (Ngọc Thủy) và mối tình cùng với sếp cũ Dũng (Hoàng Anh Vũ). Trước đó, Dũng luôn tỏ ra quan tâm, bảo vệ Trang ở công ty, trong công việc khiến cô cảm động. Không những vậy, khi Trang mắc lỗi bị yêu cầu bồi thường 20 triệu, Dũng cũng là người trả giúp.

Khi bị chèn ép ở công ty, Trang tìm tới Dũng để tâm sự, anh chàng liên tục "thả thính": "Nếu mà có thể thì anh mệt đỡ cho em một tí, chứ mệt quá, anh sợ em chịu không nổi". Chính vì vậy, Trang đã phải lòng Dũng và đi quá giới hạn với sếp cũ.

Trang bị quyến rũ bởi cử chỉ ân cần lời nói ngọt ngào và hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" của Dũng

Cô trao thân cho Dũng dù cả hai chưa chính thức có mối quan hệ với nhau

Khán giả xem phim cảm thấy tức giận và mệt mỏi khi Trang từng bước đi tới sai lầm. Trang là cô em thứ trong nhà, với người thân cô luôn sẵn lòng đứng ra bênh vực, với bạn bè, cô sống sòng phẳng. Tuy nhiên, Trang cũng là một người quá tham vọng, tới mức không có giới hạn nào trong công việc.

Trước đó, cô từng quỳ xuống trước mặt đối tác để xin anh hoàn thành dự án. Với Dũng, Trang lúc đầu cũng có ý định lợi dụng để dễ dàng hơn trong công việc. Chị gái Thương (Quỳnh Kool) và em trai Minh (Sơn Tùng) đều biết Trang là người không biết điểm dừng, nên thường xuyên nhắc nhở Trang hãy cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định việc gì. Nhưng Trang ngang bướng và ấu trĩ, coi sự quan tâm của người khác là phiền phức, kiểm soát. Khán giả xem phim cũng muộn phiền vì Trang không nhìn nhận được người thực sự tốt với mình mà chạy theo lời nói ngọt ngào cử chỉ hào nhoáng của Dũng.

Sau khi qua đêm ở nhà sếp, Trang về nhà và gặp em trai, lời nhắc nhở của Minh như báo trước hậu quả mà Trang sắp phải gánh chịu: "Cuộc tình dù đúng dù sai, cái thai vẫn là phụ nữ. Hậu quả để lại luôn luôn kinh khủng hơn đàn ông đấy".

Trang không phải là nhân vật xấu nhưng bồng bột, non trẻ khiến khán giả tức tức vừa thương

Một nhân vật Trang khác cũng khiến khán giả mệt mỏi, tức giận không kém là Như Trang (Ngân Hòa) trong Bóng Ma Hạnh Phúc . Đây là nhân vật ích kỷ vô ơn, nham hiểm thủ đoạn khiến "cả nước phát điên" trong những ngày qua.

Trong phim, Trang vốn là con gái của người bạn thân nữ chính. Sau khi mẹ qua đời, Trang đã được gia đình Mai (Lê Phương) nhận về cưu mang. Nhưng Trang lại "cưa cẩm" chồng của Mai là Dũng (Lương Thế Thành). Trước mặt Mai, Trang liên tục "thả thính" đong đưa với Dũng như để thách thức nữ chính và "thử thách giới hạn chịu đựng của khán giả". Khi thấy vợ chồng Mai - Dũng thân mật cô ta tỏ ra tức giận ghen tuông và tìm cách hãm hại Mai.

Trang trong Bóng Ma Hạnh Phúc hoàn toàn là nhân vật phản diện mưu mô

Cô ta còn trơ tráo, vô ơn với người cứu mang mình

Từ vị trí người được giúp đỡ, Trang phá vỡ gia đình, từng bước tiếp cận, quyến rũ Dũng. Quá trình ngoại tình không được đẩy lên bằng những cú sốc bất ngờ mà diễn ra theo hướng âm ỉ, kéo dài, khiến khán giả xem phim ức chế.

Phân đoạn tình cảm giữa Dũng và Trang tại căn hộ riêng vượt hơn 3 triệu lượt xem, thu hút hàng nghìn bình luận và hàng chục nghìn lượt thích. Có thể nói, vai diễn Trang của Ngân Hòa đã gây sóng gió không chỉ trên phim mà khắp MXH.

“Lại là Trang, bật TV lên là thấy tận 2 cô Trang đang làm khổ khán giả”, “Từ Bóng Ma Hạnh Phúc đến Bước Chân Vào Đời, ai tên Trang cũng chán đời”, “Lại Trang, Trang nào thì cũng thực dụng” - bình luận của khán giả.