Khống chế kẻ cầm dao uy hiếp người dân, thượng uý công an bị đâm trọng thương

Ngày 17/5, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Trần Thanh Hiếu (SN 1997, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) về hành vi "chống người thi hành công vụ".



Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 16/5, Hiếu cầm dao nhọn đi ngoài đường uy hiếp tính mạng của người dân và gây mất an ninh trật tự tại KP4, phường Tân Vạn, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, người dân báo cho công an địa phương.

Nhận tin, thượng úy Phạm Văn Vượng và thượng uý Lê Mạnh Linh (Tổ Trật tự hình sự) cùng 2 bảo vệ dân phố xuống hiện trường để giải quyết.

Thượng uý Linh điều trị ở bệnh viện. Ảnh:CA

Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện Hiếu đang đi trên đường hẻm 30 trên tay cầm con dao nhọn dài khoảng 20cm và 1 gậy ba trắc bằng kim loại hăm dọa người đi đường. Thấy vậy, thượng uý Linh vận động thuyết phục Hiếu bỏ hung khí xuống. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà tiếp tục hung hăng uy hiếp người dân.

Do lo sợ tính mạng của người dân bị ảnh hưởng, thượng uý Linh áp sát nhằm khống chế bắt giữ đối tượng. Bất ngờ, Hiếu cầm dao đâm thẳng vào ngực thượng uý Linh khiến thượng uý công an trọng thương. Lúc này, thượng uý Vượng xông tới khống chế và tri hô quần chúng nhân dân cùng hỗ trợ bắt giữ Hiếu và tước con dao đối tượng đang cầm trên tay một cách an toàn.

Thượng uý Linh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai với vết đâm nguy hiểm bên ngực trái. Bệnh viện Đồng Nai đã tích cực điều trị, hiện đồng chí Linh đã qua cơn nguy kịch.

Hiện công an hoàn tất xử lý Hiếu theo quy định của pháp luật.