Đối tượng cầm dao, trèo lên mái nhà cao tầng trong khu tập thể quân đội trên phố Phủ Thượng Đoạn, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) sau đó, trèo vào nhà một hộ dân, đập phá, làm hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà.

"Hiện trường" do đối tượng để lại tại nhà dân trong khu tập thể.

Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hải Phòng) đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an phường Vạn Mỹ, Công an quận Ngô Quyền và người dân áp sát, khống chế đối tượng. Sau khoảng 2 giờ, tổ công tác đã đưa được đối tượng về trụ sở Công an phường Vạn Mỹ để giải quyết.



Qua xác minh ban đầu, đối tượng là Phạm Ngọc Đỉnh, sinh năm 1982, trú tại số nhà 9, ngõ 269, Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền. Hiện, công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc./.