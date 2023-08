Khống chế đối tượng buôn ma túy nhiễm HIV vác kiếm chém cảnh sát

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, thăm, động viên Thiếu tá Tân đang điều trị (Ảnh: Kế Kiên).

Công an huyện Quỳ Châu phối hợp Công an xã Châu Nga (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) triệt phá thành công tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà riêng của Vi Văn Tường (28 tuổi, trú xã Châu Nga) diễn ra các hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tường là đối tượng nghiện ma túy nặng, nhiễm HIV và có 2 tiền án về tội ma túy. Đây là đối tượng bất cần, lì lợm, nhiều lần công khai thách thức lực lượng công an khi bị vây bắt và sẵn sàng rượt đuổi những ai mà đối tượng nghi ngờ là "công an mật".

Sáng 24/8, Công an huyện Quỳ Châu quyết định tổ chức lực lượng, "bóc gỡ" tụ điểm ma túy nhức nhối này.

Lãnh đạo huyện Quỳ Châu tặng quà cho ban chuyên án

Bị vây bắt, Tường chống trả quyết liệt, dùng kiếm tự chế dài gần 1m tấn công lực lượng chức năng, khiến Thiếu tá Mong Văn Tân - cán bộ Công an xã Châu Nga bị thương vào tay. Với sự hỗ trợ của đồng đội, Thiếu tá Tân khống chế thành công đối tượng Tường.

Ban chuyên án cũng bắt giữ Lim Văn Thuận (21 tuổi), Vi Văn Vũ (18 tuổi), cùng trú xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, thu giữ hơn 8g heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Ghi nhận chiến công của Công an huyện Quỳ Châu và Công an xã Châu Nga, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu Nguyễn Thanh Hoài đã biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia phá án. Chủ tịch huyện Quỳ Châu cũng tới thăm, tặng quà, động viên Thiếu tá Mong Văn Tân yên tâm điều trị.

Chuyên án tiếp tục được Công an huyện Quỳ Châu điều tra.