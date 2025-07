Ngày 18/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã phá thành công chuyên án, đã khống chế, bắt giữ an toàn đối tượng Lê Văn Thiệu, sinh năm: 1983; nơi cư trú: Xóm Đại Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận Tố giác về tội phạm của chị N.T.L trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La có nội dung:

“Vào khoảng 15 giờ ngày 08/7/2025 trong khi vợ chồng đi làm nương, chỉ có hai con gái nhỏ là cháu NTA (sinh năm 2016) và NBN (sinh năm 2020) ở nhà, thì bị một đối tượng lạ mặt, cao khoảng 1.65m, da ngăm đen, có râu quanh miệng đến nhà. Hắn đã gian dối là người chữa bệnh cho cháu NTA lúc nhỏ, yêu cầu kiểm tra bộ phận sinh dục rồi thực hiện hành vi giao cấu rồi bỏ trốn. Khi vợ chồng đi làm về được cháu A kể lại sự việc nên đã đến Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La trình báo”.

Đối tượng Lê Văn Thiệu dò tìm mục tiêu để trộm cắp tài sản trước khi đến địa bàn Sơn La.

Xét thấy tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ danh tính đối tượng gây án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập chuyên án truy xét đấu tranh.

Đối tượng Lê Văn Thiệu tại quán ăn cách nơi gây án khoảng 10km.

Công an tỉnh, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An truy vết, truy xét đối tượng, đến rạng sáng ngày 16/7 đã bắt thành công đối tượng Lê Văn Thiệu tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Thiệu đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tổ Công tác Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Nghệ An khống chế, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thiệu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lê Văn Thiệu không có việc làm ổn định, thường một mình điều khiển xe mô tô đi các địa phương tìm kiếm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và đã 6 lần bị bắt, kết án về tội Trộm cắp tài sản tại địa bàn các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Hà Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP.HCM.

Đầu tháng 7 năm 2025, Thiệu điều khiển xe mô tô từ nhà đi đến các tỉnh thành như Thanh Hóa, Hà Nội, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và lần đầu tiên đến địa bàn tỉnh Sơn La vào tối ngày 7/7.

Trưa ngày 8/7, Thiệu điều khiển xe mô tô đi quanh địa bàn Sơn La sau đó đi đến xã Mai Sơn. Khi đi đến nhà chị L đối tượng đã tự ý mở khóa cổng để đi vào bên trong nhà mục đích trộm cắp tài sản.

Khi vào nhà phát hiện chỉ có hai cháu gái nhỏ ở nhà, Thiệu đã gian dối đòi kiểm tra bộ phận sinh dục rồi giao cấu trái với ý muốn đối với cháu A. Gây án xong, Thiệu điều khiển xe mô tô bỏ trốn theo hướng Hòa Bình – Thanh Hóa rồi về nhà ở Nghệ An.

Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng PC02 Công an tỉnh Sơn La trực tiếp đấu tranh với đối tượng Lê Văn Thiệu.

Ảnh: CA Sơn La

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ.