Mới đây, Công an tỉnh Khánh Hòa đã cảnh báo nóng về một hình thức lừa đảo cực kỳ tinh vi của tội phạm công nghệ. Vậy thủ đoạn lừa đảo này nguy hiểm đến mức nào mà có thể móc tiền trong tài khoản của bạn mà không cần mật khẩu?

Ghost tapping (hay còn gọi là chạm ma) là thủ đoạn kẻ gian lợi dụng lỗ hổng của công nghệ giao tiếp tầm ngắn NFC. Đây là nền tảng vận hành của thẻ ngân hàng chip, các ứng dụng như Apple Pay, Google Wallet hay Samsung Pay. Thay vì phải lấy trộm ví tiền vật lý như trước kia, tội phạm ngày nay chỉ cần trang bị một đầu đọc NFC nhỏ gọn – có thể giấu kín trong lòng bàn tay hoặc túi xách – và tiến lại gần nạn nhân. Tại những nơi đông đúc như ga tàu, thang máy hay trung tâm thương mại, chỉ cần một cú va chạm nhẹ hoặc đứng đủ gần (dưới 4cm), thiết bị của kẻ gian sẽ âm thầm kết nối và kích hoạt giao dịch trừ tiền từ thẻ hoặc điện thoại của bạn.

Sự nguy hiểm của Ghost tapping nằm ở tính "tàng hình" và tâm lý chủ quan của người dùng. Kẻ lừa đảo thường áp dụng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", thực hiện nhiều giao dịch giá trị nhỏ liên tiếp để tránh sự nghi ngờ của hệ thống ngân hàng cũng như không đòi hỏi mã PIN xác thực. Tinh vi hơn, chúng có thể giả danh nhân viên từ thiện hoặc người bán hàng rong, lợi dụng lúc bạn đang vội vã hoặc mất cảnh giác để yêu cầu "chạm nhẹ" ủng hộ, nhưng thực tế số tiền bị trừ lại lớn hơn gấp nhiều lần con số hiển thị.

Công nghệ càng phát triển, rủi ro càng cao khi các thiết bị đọc trộm ngày càng nhỏ gọn và có phạm vi hoạt động rộng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc kẻ gian không cần phải áp sát cơ thể nạn nhân mới có thể đánh cắp dữ liệu. Hậu quả là người dùng thường chỉ phát hiện ra mình bị mất tiền khi kiểm tra sao kê cuối tháng, lúc đó thì dấu vết của kẻ gian đã hoàn toàn biến mất.

Để không trở thành nạn nhân của những "bóng ma" công nghệ này, người dùng cần thay đổi thói quen bảo vệ tài sản số. Giải pháp hữu hiệu nhất là trang bị các loại ví hoặc bao da có tích hợp khả năng chặn sóng RFID/NFC, biến chiếc thẻ của bạn trở nên "vô hình" trước các máy quét trộm. Bên cạnh đó, hãy kích hoạt tính năng thông báo biến động số dư tức thì qua ứng dụng ngân hàng để kiểm soát mọi giao dịch phát sinh. Quan trọng nhất, hãy luôn cảnh giác tại nơi đông người và kiểm tra kỹ hóa đơn cũng như màn hình máy POS trước khi thực hiện bất kỳ thao tác chạm thanh toán nào.