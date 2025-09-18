Không cần mang ví dày: Cả thế giới đang chạm để thanh toán

Ở Việt Nam, không khó để bắt gặp cảnh khách mua cà phê tại quầy: không lục ví, không đếm tiền, chỉ cần chạm nhẹ chiếc smartphone vào máy quét. Giao dịch gọn gàng trong vài giây.

Bạn thì sao, vẫn mang theo chiếc ví dày mỗi ngày?

Nỗi bất tiện của chiếc ví dày

Mang ví dày chưa chắc đã an toàn, trái lại đôi khi nó còn kéo theo sự phiền toái không đáng có. Không ít người đã từng rơi vào hoàn cảnh vội ra khỏi nhà mà quên ví, hoặc lúng túng tìm thẻ giữa cả chục chiếc khác nhau khi đến lượt thanh toán. Một số người thì dùng ví để nhét cả tiền mặt, thẻ lẫn với giấy tờ cá nhân, đến khi cần gấp lại phải mất vài phút loay hoay lục tìm.

Hoặc có phương pháp thân thiện hơn với giới trẻ là chuyển khoản, thì lại phụ thuộc nhiều vào kết nối internet - vốn không phải lúc nào cũng sẵn có hoặc có đường truyền ổn định.

Tất cả những điều này khiến cho chiếc ví, vốn từng mang lại cảm giác yên tâm, nay nhiều khi trở thành gánh nặng.

Ví dày đang mang lại nhiều bất lợi, nhất là trong nhịp sống hiện đại

Giải pháp: Thanh toán chỉ với "một chạm"

Thanh toán di động ra đời đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của người dùng. Với các ứng dụng như Google Pay, Apple Pay hay Samsung Pay, người dùng chỉ cần tích hợp thẻ tín dụng một lần duy nhất. Sau đó, mọi giao dịch tại cửa hàng, siêu thị, nhà hàng hay đi cà phê, spa,... đều có thể được hoàn thành trong tích tắc mà không cần đến ví tiền hay thậm chí là internet.

Nhờ vậy, chiếc "dế yêu" vốn đã là vật bất ly thân nay kiêm thêm vai trò của chiếc ví điện tử gọn nhẹ, thông minh. Chỉ cần điện thoại còn pin, bạn có thể yên tâm "chạm để thanh toán" ở bất cứ đâu. Mọi thứ cũng trở nên tuyệt vời hơn nữa khi mạng lưới cửa hàng, siêu thị, nhà hàng,... chấp nhận hình thức thanh toán này ngày càng rộng.

Công nghệ thanh toán một chạm hỗ trợ thanh toán tiện lợi, dễ dàng

Ưu điểm nổi bật khi thanh toán một chạm

So với cách thanh toán truyền thống, phương thức thanh toán một chạm "tap-to-pay" mang đến nhiều ưu điểm nổi bật:

- Tốc độ: Không cần lục ví, tìm thẻ hay ký hóa đơn; chỉ một chạm là xong

- An toàn: Thông tin thẻ không bị lộ ra ngoài trong quá trình giao dịch

- Bảo mật: Mỗi lần thanh toán đều yêu cầu xác thực bằng vân tay hoặc Face ID

- Quản lý chi tiêu: Nhận thông báo tức thì cho từng giao dịch, dễ dàng kiểm soát chi phí hằng ngày

Với những lợi ích này, việc quẹt thẻ truyền thống dần nhường chỗ cho xu hướng thanh toán thông minh hơn.

Trải nghiệm thanh toán một chạm cùng thẻ tín dụng Home Credit

Với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Home Credit, việc thanh toán một chạm càng trở nên dễ dàng hơn. Sau khi liên kết trực tiếp với Google Pay, bạn có thể thực hiện thanh toán bằng cách đưa điện thoại lại gần máy quét. Không còn cảnh mang ví cồng kềnh, không lo làm mất thẻ, cũng không phải bận tâm chuyện thông tin bị lộ vì các giải pháp này đều có bảo mật đầu cuối. Mọi thứ bây giờ đã trở nên gọn gàng và an toàn hơn.

Không chỉ vậy, mỗi giao dịch đều yêu cầu xác thực bằng vân tay hoặc Face ID, đẩy mức độ bảo mật lên thêm một bước. Việc quản lý chi tiêu khi giao dịch bằng thẻ liên kết Google Pay cũng đơn giản, bởi ngay khi giao dịch hoàn tất, bạn sẽ nhận được ngay thông báo chi tiêu, thay vì đợi đến cuối tháng mới kiểm tra sao kê.

Khách hàng có thể tích hợp thẻ tín dụng Home Credit với Google Pay để thanh toán nhanh, gọn

Xu hướng toàn cầu – lối sống hiện đại

Thanh toán một chạm không chỉ là tiện ích nhất thời, mà đã trở thành xu hướng toàn cầu. Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, phương thức này đã chiếm lĩnh đời sống hàng ngày. Ở Trung Quốc, Hàn Quốc hay nhiều nước châu Âu, phần lớn người dân gần như không còn mang theo ví dày. Họ đã quen với việc chỉ cần chiếc điện thoại trong tay để mua sắm, ăn uống, đi tàu xe.

Đó cũng là tinh thần của lối sống thông minh – smart lifestyle: không nhất thiết phải tiêu nhiều, nhưng luôn tiêu một cách thông minh. Việc thanh toán bằng điện thoại chính là minh chứng cho sự linh hoạt, gọn nhẹ và hiện đại.

Thanh toán một chạm đang trở thành xu hướng nổi bật toàn cầu

Thế giới đã và đang thay đổi thói quen thanh toán. Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại trong tay, bạn đã có thể thanh toán dễ dàng, tiện lợi. Chỉ với một chiếc điện thoại, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm thanh toán an toàn, tiện lợi và thời thượng ở bất cứ đâu.

