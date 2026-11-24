Khởi nghiệp tuổi 20 không nhất thiết cần những dự án tiền tỷ hay tấm bằng đại học. Đôi khi, mọi thứ mở ra từ chính bã cà phê, cây rơm ngoài đồng hay một mẩu ý tưởng giữa giảng đường. Techfest Việt Nam 2026 trở lại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với Khu V "Khởi nghiệp toàn dân", nơi dành riêng cho những mô hình trẻ như thế.

Tối tháng 12 năm ngoái ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, gió hồ thổi mát rượi nhưng quanh một góc bàn nhỏ lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Đó là gian của Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM, TP.HCM) tại Techfest Việt Nam 2025. Trên mặt bàn bày sẵn những khay bột sẫm màu, khuôn tạo hình và lọ màu nhỏ. Bã cà phê, thứ vốn bị coi là phế thải sau mỗi ly đồ uống, được trộn cùng nguyên liệu tự nhiên rồi qua tay sinh viên biến thành trống đồng, hoa sen hay những chú thú cưng xinh xắn. Trẻ em chăm chú ấn bột vào khuôn.

Các bạn trẻ háo hức tô từng nét màu. Du khách quốc tế ghé qua cũng dừng lại thử làm một món mang về. Không cần sân khấu hào nhoáng hay slide dài lê thê, một ý tưởng chạm đúng vào sự tò mò và thói quen sống xanh đã giữ chân người đi bộ suốt buổi tối.

Gian hàng của sinh viên UFM bên hồ Hoàn Kiếm tại Techfest Việt Nam 2025, bày các sản phẩm làm từ bã cà phê. Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp

Khi thứ bị bỏ đi hóa thành vật liệu mới

Từ trải nghiệm nhỏ bên hồ năm ngoái có thể thấy một điểm chung rất gần với sinh viên. Ý tưởng hay thường nằm ngay cạnh đời sống thường nhật, ở những thứ người ta quen gạt sang một bên.

Ở UFM, câu chuyện tái chế bã cà phê không dừng ở một góc trải nghiệm cho vui mắt. Trường còn tổ chức cuộc thi "UFM Open Innovation Coffee Upcycle Challenge 2025" để thúc đẩy sáng tạo từ nguồn nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi ấy. Khi bã cà phê được kết hợp với nguyên liệu tự nhiên, nó không còn là rác thải sau pha chế mà có hình hài mới, có thể chạm tay vào, ngắm nhìn và mang theo.

Sinh viên UFM tại vòng chung kết cuộc thi UFM Open Innovation Coffee Upcycle Challenge 2025. Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp

Xa hơn về phía miền Tây, nhóm Straw Wood (Gỗ từ Rơm) của Trường Đại học Trà Vinh chọn một hướng đi khác cũng từ phụ phẩm quen thuộc: rơm. Kết hợp rơm với keo thân thiện môi trường, nhóm tạo ra vật liệu cách nhiệt hướng tới thay thế gỗ tự nhiên. Sản phẩm có khả năng chống cháy, chống thấm nước, không có formaldehyde, ứng dụng cho nội thất và xây dựng. Đáng chú ý, nhóm đã giành giải nhất cuộc thi GVB Startup 2025 (khởi nghiệp Doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu) với vòng chung kết tổ chức tại London, Anh. Từ cây rơm quen thuộc đi ra sân chơi quốc tế, khoảng cách đôi khi ngắn hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Đi học song song với làm thật

Với sinh viên, câu hỏi quen thuộc vẫn là: làm sao thử sức khi bài vở, kỳ thi và lịch học trên lớp còn dày đặc? Thực tế cho thấy nhiều nhóm trẻ chọn cách đi song song. Vừa giữ nhịp học tập, vừa đem ý tưởng ra kiểm chứng bằng sản phẩm cụ thể.

Ở Techfest, ban tổ chức nêu rõ đây là nơi "tạo cơ hội thực tiễn cho sinh viên". Thay vì chỉ nằm trên trang giấy hay những buổi thuyết trình giả định, mô hình của người trẻ có cơ hội bước ra ngoài, đối diện với ánh nhìn, câu hỏi và sự trải nghiệm thật của cộng đồng.

Nhìn lại tối 12/12/2025 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chung kết Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia quy tụ 10 đội xuất sắc nhất chọn ra từ hàng trăm hồ sơ, và lần đầu tiên có đội thi quốc tế. Không khí cạnh tranh sôi nổi ngay giữa không gian mở của phố đi bộ giúp người xem, đặc biệt là học sinh, sinh viên, hình dung rõ hơn về một sân chơi sáng tạo rất gần gũi chứ không hề xa vời.

Trao giải Quán quân Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 bên hồ Hoàn Kiếm, tối 12/12/2025. Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp

Tháng 12 này, Hồ Gươm có gì cho người trẻ?

Trở lại Hà Nội từ ngày 11 đến 13/12/2026, Techfest Việt Nam 2026 mở cửa từ 8:30 đến 22:00 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với chủ đề "Hành động đột phá, kiến tạo giá trị". Ban tổ chức dự kiến sự kiện đón khoảng 50.000 đến 60.000 lượt khách.

Nổi bật với người trẻ là Khu V "Khởi nghiệp toàn dân" nằm trên phố Lê Thái Tổ. Đây là không gian dành cho gian hàng của thanh niên, sinh viên, phụ nữ khởi nghiệp cùng các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo từ cộng đồng. Thành đoàn Hà Nội cũng vận động đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia và giới thiệu các mô hình khởi nghiệp của thanh niên Thủ đô. Song song đó, tối 11/12/2026 diễn ra chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia với Top 10 đội, còn ngày 13/12/2026 có Diễn đàn "Thanh niên tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì.

Nếu bạn đang ấp ủ một ý tưởng nhỏ, đang loay hoay thử nghiệm một sản phẩm đầu tay ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy rủ bạn bè ghé phố Lê Thái Tổ trong ba ngày từ 11 đến 13/12/2026 để hòa vào Khu V "Khởi nghiệp toàn dân" tại Techfest Việt Nam 2026. Biết đâu, thứ bạn bắt đầu hôm nay chỉ là một mẩu ý tưởng nhỏ, nhưng đủ sức mở ra cả một chặng đường dài phía trước.