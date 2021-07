Không buôn bán được, lên Facebook vu khống lực lượng công an

Chiều 30-7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Long Hồ, Công an thị trấn Long Hồ mời làm việc đối với Đ.V.C (40 tuổi; ngụ khóm 6, thị trấn Long Hồ) vì đã đăng tải nhiều thông tin, video bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống , xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tại buổi làm việc, ông C. thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook "Vinh Long Best Sale". Do tình hình dịch Covid-19, không buôn bán túi xách được nên thời gian rảnh, ông C. dùng Facebook "Vinh Long Best Sale" để đăng bài viết, chia sẻ video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu khống lực lượng công an thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.



Những bài viết của ông C. đăng tải gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Qua công tác kiểm soát trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện sai phạm của tài khoản Facebook "Vinh Long Best Sale" nên phối hợp với các đơn vị trên nhanh chóng xác minh đối tượng.