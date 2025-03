Không biết chuyển khoản, bà cụ ở Phú Thọ rút sổ tiết kiệm 240 triệu, mua 3 chỉ vàng rồi nhờ chủ tiệm giúp: Công an lập tức có mặt xác minh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 13h30’ ngày 12/03/2025, do đã được cơ quan Công an tuyên truyền, hướng dẫn nắm rõ các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Thìn - chủ hiệu vàng Minh Đức thuộc khu vực Chợ Nú, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì phát hiện khách hàng là bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1955, xã Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ đến mua vàng và nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, quá trình giao dịch mua bán thấy bà có biểu hiện tâm lý bất thường nên đã thông báo cho Công an phường Minh Nông.

Nhận được thông tin, Công an phường Minh Nông đã có mặt để gặp gỡ bà A, đồng thời kiểm tra, xác minh thông tin và xác định: Bà A bị 01 đối tượng tự xưng là “Đức - Cán bộ Công an” gọi điện thoại yêu cầu bà phải nộp toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho cơ quan Công an với lý do bà đang liên quan đến vụ án “chiếm đoạt tài sản khoản vay của Ngân hàng”, nếu không nộp tiền thì bà A sẽ bị bắt giữ, tịch thu toàn bộ tài sản.

Khi biết bà A đã già yếu, không biết cách chuyển khoản tiền qua ứng dụng ngân hàng, đối tượng đã yêu cầu bà A rút tiền gửi tiết kiệm tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Cao Xá rồi đến hiệu vàng mua 03 chỉ vàng để tránh bị nghi ngờ. Tiếp theo, đối tượng yêu cầu bà A “nhờ” hiệu vàng chuyển khoản hộ toàn bộ số tiền còn lại vào số tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp.

Toàn bộ quá trình trao đổi qua điện thoại, đối tượng thường xuyên đe dọa và yêu cầu bà A không được nói chuyện hay cho bất kì ai biết. Ngay sau khi tiếp cận và xác minh rõ sự việc, Công an phường Minh Nông đã giải thích, tuyên truyền để bà A dừng thực hiện việc chuyển tiền. Với sự cảnh giác của ông Thìn- chủ hiệu vàng và việc can thiệp kịp thời của Công an phường Minh Nông nên bà A đã không bị mất số tiền 240 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo đến người dân cần nâng cao nhận thức cảnh giác nhận diện và phòng ngừa đối với các thủ đoạn giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và qua điện thoại.