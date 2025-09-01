Không báo trước, hàng chục triệu chiếc điện thoại ở Việt Nam xảy ra hiện tượng lạ chưa từng có

Vào đúng khoảnh khắc chuyển giao từ tháng 8 sang tháng 9, cột sóng Viettel hiện lên thông điệp Tự hào Việt Nam. Đây là một trong những chương trình của nhà mạng hưởng ứng ngày đại lễ của đất nước.

Thực tế, dòng chữ hiển thị trên cột sóng là tên của nhà mạng đã được Viettel thay đổi tạm thời trên các thiết bị di động.

Mọi chiếc điện thoại đều được lập trình để nhận diện và hiển thị tên của nhà mạng mà thẻ SIM đang kết nối. Tên này được lưu trữ trong một tệp cấu hình trên SIM hoặc được truyền tải từ trạm phát sóng (BTS) tới điện thoại. Khi có các sự kiện đặc biệt, Viettel sẽ chủ động gửi một bản cập nhật cấu hình nhỏ (Over-The-Air - OTA) đến hệ thống của các trạm phát sóng.

Khi bạn kết nối vào một trạm phát sóng đã được cập nhật, điện thoại của bạn sẽ tự động nhận lệnh và thay đổi tên hiển thị từ "Viettel", "Viettel 4G", hay "Viettel 5G" thành "Tự hào Việt Nam".

Đối với những người sử dụng sim Viettel nhưng chưa thấy xuất hiện dòng chữ, bạn có thể bật - tắt chế độ máy bay và kiểm tra lại.

Tính đến năm 2020, Viettel là một trong những nhà mạng lớn nhất Việt Nam với 65 triệu thuê bao di động, chiếm 54% thị phần (trong đó 45 triệu thuê bao data).

Cột sóng Viettel hiện lên thông điệp Tự hào Việt Nam. Ảnh: Viettel

5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ sự kiện A80

Để đáp ứng nhu cầu liên lạc, truy cập mạng cho 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành và các sự kiện mừng Quốc khánh, Viettel đã lắp mới tổng cộng 1.700 trạm phát sóng 5G. Số trạm này sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễn ra sự kiện.

Để hoàn thành sứ mệnh này, Viettel đã vạch ra một kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9/2024, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TPHCM. Trong số đó, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp đại lễ.

Như vậy, với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ được lắp mới phục vụ đại lễ, 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh. Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ Internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.

Đây cũng là lần đầu tiên AI được các kỹ sư Viettel sử dụng. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm "hot", hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Hệ thống liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như trong thời gian thực. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn "rảnh rỗi".

Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI, thông qua nền tảng XO, là nguồn lực thông minh đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa, chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dân tham gia chuỗi sự kiện A80.