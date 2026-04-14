Không bằng lái, không biết lái xe vẫn trộm ô tô rồi gây tai nạn

Cao Nguyên |

Dù không có bằng lái, không biết lái xe nhưng 2 đối tượng vẫn liều lĩnh trộm ô tô, điều khiển gây tai nạn rồi trèo lên cây dừa lẩn trốn.

Sáng 14-4, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai đối với Y Ginta Byă (SN 2007, trú xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (SN 2010, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an lấy lời khai 2 đối tượng trộm cắp ô tô

Theo thông tin ban đầu, tối 13-4, cả hai rủ nhau đến phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ăn nhậu. Sau 3 cuộc nhậu, hai đối tượng nảy sinh ý định đi dọc các tuyến đường để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 14-4, hai đối tượng phát hiện ô tô 7 chỗ đậu trước một ngôi nhà trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, không khóa cửa, chìa khóa để trên xe.

Chiếc ô tô 7 chỗ mà 2 đối tượng trộm cắp

Dù không có bằng lái và không biết lái xe nhưng Y Ginta Byă vẫn leo lên cùng đồng phạm chạy xe đi.

Khi di chuyển trên đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, chiếc xe 7 chỗ đã tông vào xe tải đậu bên lề đường rồi leo lên dải phân cách.

Sau khi gây tai nạn, 2 đối tượng bỏ xe tại hiện trường, chạy vào một vườn cà phê gần đó để lẩn trốn.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Lập phối hợp các lực lượng liên quan truy bắt và nhanh chóng khống chế 2 đối tượng khi đang trốn trên một cây dừa.

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

