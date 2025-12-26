Không ai thèm ngó tới nhà tầng 1 cũ nát, người đàn ông liều xuống tiền rồi lột xác như phim điện ảnh

Tại Thượng Hải, Trung Quốc, một người đàn ông đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi quyết định mua lại căn hộ tầng một cũ kỹ gần như không ai ngó ngàng. Căn nhà có diện tích sử dụng 67m², đi kèm một khoảng sân nhỏ khoảng 20m² đã bị bỏ hoang từ lâu. Thay vì xem là điểm trừ, anh lại coi đây là lợi thế hiếm có giữa đô thị chật chội.

Với nhiều người, nhà tầng một cũ kỹ thường gắn liền với ẩm thấp, thiếu sáng, xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng chỉ trong chưa đầy một năm cải tạo, căn nhà từng cũ nát đã được người đàn ông lột xác hoàn toàn, trở thành không gian sống ấm cúng và đặc biệt là sở hữu khu vườn nhỏ đầy lãng mạn, điều hiếm gặp ở trung tâm Thượng Hải.

Khu vực sân vườn trước và sau khi cải tạo

Cùng ngắm nhìn cận cảnh bên trong căn nhà sau 1 năm cải tạo nhé!

Khu vực lối vào

Ở khu vực lối vào, dấu vết thời gian từng hiện rõ với cửa cũ, tủ ẩm mốc và lớp sơn bong tróc. Sau cải tạo, không gian này được thiết kế lại gọn gàng hơn với tủ giày đóng riêng, ghế thay giày thấp tạo ranh giới nhẹ giữa khu vào nhà và khu lưu trữ. Cánh tủ cũ được thay bằng cửa chớp thoáng khí, kết hợp ánh sáng ấm giúp khu vực này trở nên sáng sủa và sạch sẽ hơn hẳn.

Không gian phòng khách

Phòng khách và phòng ăn được thiết kế liền mạch, không cửa ngăn nên cảm giác rộng rãi hơn nhiều so với diện tích thực. Bàn ăn tròn đặt ở vị trí trung tâm vừa tiện di chuyển vừa mang hơi hướng hoài cổ. Phòng khách được bố trí tối giản với sofa nhỏ và tủ phụ, không đặt bàn trà hay tủ tivi cầu kỳ, nhằm tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp cho các hoạt động thư giãn như đọc sách, uống trà hay chơi nhạc.

Khu sinh hoạt, thư giãn

Không gian này trước đây là phòng ngủ chính, đồng thời cũng là khu vực xuống cấp nặng nhất, sàn gỗ ẩm mốc, tường cũ bẩn và ánh sáng yếu. Thay vì giữ nguyên công năng, gia chủ quyết định mở rộng không gian, biến nơi này thành khu sinh hoạt linh hoạt để tập luyện, thư giãn và tận hưởng ánh nắng. Cửa sổ nhỏ được thay bằng cửa kính lớn sát sàn, giúp ánh sáng tràn vào và kết nối trực tiếp với khu sân vườn bên ngoài. Các chi tiết bo cong ở khung cửa khiến tổng thể trở nên mềm mại và ấm áp hơn.

Phòng ngủ

Phòng ngủ phụ vốn là khu vực thiếu sáng nhất nhà do cửa sổ nhỏ và tường thường xuyên ẩm mốc. Sau cải tạo, căn phòng được xử lý chống ẩm kỹ lưỡng, thay cửa sổ lớn hơn và sơn lại toàn bộ. Giường lớn đặt giữa phòng giúp không gian cân đối, ánh sáng tự nhiên ban ngày khiến căn phòng trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn rất nhiều.

Bếp

Sau cải tạo, toàn bộ hệ tủ trong khu bếp được thay mới, bố trí lại hợp lý để tích hợp máy rửa bát, tủ lạnh và các thiết bị hiện đại khác. Ánh sáng được bổ sung ở các khu vực thao tác giúp căn bếp vừa gọn gàng vừa tiện nghi hơn hẳn.

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là khu vực được xử lý kỹ lưỡng nhất do đặc thù nhà tầng một dễ gặp vấn đề về ẩm và thoát nước. Hệ thống đường ống được làm lại hoàn toàn, khu rửa tay được đưa ra ngoài để phân tách khô ướt, giảm đáng kể công việc vệ sinh. Khu tắm sử dụng vách ngăn thấp vừa đủ, hạn chế nước bắn mà vẫn giữ không gian thoáng. Tổng thể phong cách được chuyển sang hướng cổ điển nhẹ, hài hòa với toàn bộ căn nhà.

Theo Toutiao