Không ai nghĩ Triều Tiên giúp được Nga nhiều như thế này

Tượng đài "Đồng minh"

Theo trang tin Military Watch, tại khu vực gần Nhà thờ chính của Lực lượng Vũ trang Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cùng người đồng cấp Triều Tiên, Thượng tướng No Kwang Chol, đã cùng nhau khánh thành cụm tượng "Đồng minh. Chiến sĩ Triều Tiên" - công trình kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thái Bình Dương. Tác phẩm này tái hiện hình ảnh các chiến sĩ du kích Triều Tiên trong chiến dịch phối hợp với Hồng quân chống phát xít Nhật, như một cách gợi nhớ tới "thế hệ những người chiến thắng".

Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh rằng tượng đài là "sự tri ân thế hệ chiến đấu vì tự do", đồng thời khẳng định đây là biểu tượng của "tình hữu nghị và tình đồng chí không thể phá vỡ giữa hai dân tộc". Ông cho biết việc quân nhân Triều Tiên trực tiếp tham gia bảo vệ vùng Kursk khỏi cuộc tấn công của Ukraine và lực lượng phương Tây "là minh chứng rõ ràng nhất cho liên minh chiến lược toàn diện giữa Moskva và Bình Nhưỡng".

Từ biểu tượng đồng minh tới cam kết hỗ trợ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 7 cũng từng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tham gia của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại chiến trường Kursk. Ông nói: "Những người lính anh hùng của Triều Tiên đã cùng binh sĩ Nga mang lại tự do cho Kursk bằng chính máu và sinh mạng của họ". Lavrov tiết lộ một tượng đài riêng dành cho binh sĩ Triều Tiên tử trận tại Kursk cũng sẽ được dựng lên, với sự "hậu thuẫn toàn diện từ Triều Tiên".

Theo ông, sáng kiến đưa lực lượng Triều Tiên tới chiến trường Kursk bắt nguồn trực tiếp từ đề xuất của Chủ tịch Kim Jong Un. "Chúng tôi không có lý do gì để từ chối biểu hiện chân thành của tinh thần đoàn kết đó. Triều Tiên có quyền tự quyết về hình thức thực thi thỏa thuận đối tác chiến lược", Lavrov nói thêm.

Song song với sự hiện diện của binh sĩ, ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên cũng nổi lên như một mắt xích quan trọng trong nỗ lực duy trì năng lực chiến đấu của Nga. Đến quý II năm 2025, gần một nửa số đạn pháo được Quân đội Nga sử dụng có nguồn gốc từ Triều Tiên, trong đó một số đơn vị pháo binh Nga phụ thuộc tới 100% vào nguồn đạn nhập khẩu từ Bình Nhưỡng.

Không chỉ cung cấp đạn, Triều Tiên còn triển khai pháo tự hành 170mm - loại vũ khí từng được Ukraine thừa nhận là gây ra "tổn thất nặng nề" nhờ tầm bắn xa và độ chính xác cao. Cả Nga lẫn phương Tây đều chưa sở hữu loại pháo tầm xa tương đương. Việc Triều Tiên duy trì sản xuất loại pháo này trên quy mô lớn cho thấy năng lực công nghiệp của nước này đã vượt xa những ước đoán trước đây.

Tháng 9/2025, Bình Nhưỡng khánh thành nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật quy mô lớn, dự kiến sẽ tăng mạnh xuất khẩu cho Nga trong năm tới. Theo các nguồn tin Hàn Quốc, Triều Tiên còn có kế hoạch xuất khẩu cả xe tăng chủ lực Chonma-2 nhằm hỗ trợ Moskva bù đắp tổn thất thiết giáp - động thái cho thấy hợp tác đã vượt khỏi lĩnh vực hậu cần thông thường để tiến vào giai đoạn chia sẻ công nghệ và năng lực sản xuất.

Không chỉ dừng ở viện trợ quân sự, Triều Tiên còn cung cấp nhân lực kỹ thuật cho các dự án quốc phòng và tái thiết của Nga. Nhà máy Alabuga - cơ sở sản xuất UAV Geran-2, hiện đang sử dụng khoảng 25.000 công nhân Triều Tiên, đảm nhận các công đoạn lắp ráp và kiểm định linh kiện.

Tháng 6/2025, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu xác nhận rằng Triều Tiên sẽ cử 1.000 chuyên gia rà phá bom mìn và 5.000 kỹ sư quân sự sang hỗ trợ công tác khôi phục hạ tầng tại Kursk. Đây được xem là sự phối hợp quân - dân toàn diện, kết hợp kinh nghiệm của Triều Tiên trong chiến tranh du kích với năng lực tái thiết dân dụng.

Trong chuyến gặp gỡ đầu tháng 9, Chủ tịch Kim Jong Un tái khẳng định lập trường: "Nếu có bất kỳ cách nào chúng tôi có thể giúp Nga, chúng tôi sẽ làm - đó là nghĩa vụ huynh đệ". Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước "đã đạt đến tầm đặc biệt, tin cậy và hữu nghị", đồng thời gửi lời tri ân "những người lính Triều Tiên đã chiến đấu anh dũng, hy sinh quả cảm - những đóng góp sẽ không bao giờ bị lãng quên".