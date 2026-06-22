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Không ai nghĩ Á hậu Vbiz này từng chăn trâu 10 năm, hiện sống trong biệt thự nhà vườn, đổi đời sau 4 lần thi nhan sắc

Minh Ngọc
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Người đẹp dần hạn chế các hoạt động giải trí để ưu tiên cho cuộc sống riêng và tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn.

Hương Ly sinh năm 1995, quê Gia Lai và được công chúng biết đến sau khi đăng quang Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Sau vài năm hoạt động trong làng mẫu, cô quyết định mở rộng hành trình của mình sang lĩnh vực sắc đẹp với mục tiêu chinh phục đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Người đẹp từng nhiều lần thử sức tại cuộc thi này. Năm 2017, Hương Ly ghi danh nhưng rút lui vì lý do cá nhân. Đến các mùa giải 2019 và 2022, cô trở lại với hình ảnh trưởng thành, phong độ ổn định nhưng đều dừng chân ở Top 5, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Không bỏ cuộc sau những lần lỡ hẹn, năm 2023, Hương Ly tiếp tục trở lại và cuối cùng chạm tới cột mốc đáng nhớ khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau cuộc thi, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam, tiếp tục đồng hành cùng sân chơi sắc đẹp này ở một vị trí mới.

- Ảnh 1.

Hương Ly sau 4 lần thi nhan sắc đã giành được Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023. Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

Năm 2015, Hương Ly đăng quang Vietnam's Next Top Model, trở thành gương mặt sáng giá của sàn diễn. Ảnh: FBNV

Trước khi được biết đến với danh hiệu Á hậu, Hương Ly từng lớn lên ở vùng quê và có tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng. Người đẹp từng chia sẻ cô có khoảng 10 năm đi chăn trâu, quen với việc lao động từ nhỏ như nhiều đứa trẻ ở quê thời điểm đó. Những ký ức về tuổi thơ chân đất, những buổi rong ruổi ngoài đồng hay phụ giúp gia đình vẫn luôn được cô nhắc lại như một phần đặc biệt trong hành trình trưởng thành.

- Ảnh 3.

Hương Ly có tuổi thơ gắn liền với công việc đồng áng, từng phụ bố mẹ chăn trâu suốt nhiều năm. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm của Á hậu Hương Ly cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm khi cô kết hôn với doanh nhân Tùng Anh - người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy. Ông xã của cô hiện sinh sống tại Hà Nội, từng có thời gian du học tại London (Anh) trước khi trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Hương Ly từng chia sẻ hành trình yêu của cả hai không hoàn toàn dễ dàng. Trong khoảng hai năm đầu, cặp đôi phải duy trì mối quan hệ yêu xa khi cô chủ yếu làm việc tại TP.HCM còn chồng ở Hà Nội. Theo thời gian, cả hai học cách cân bằng lịch trình để có thể gặp gỡ và đồng hành cùng nhau nhiều hơn.

- Ảnh 4.

Hương Ly được bạn trai cầu hôn dưới chân núi Phú Sĩ. Ảnh: FBNV

Sau khi lập gia đình, người đẹp dần hạn chế các hoạt động giải trí để ưu tiên cho cuộc sống riêng và tổ ấm nhỏ. Cô cũng cho biết dự định chuyển ra Bắc sinh sống để thuận tiện ở gần chồng và vun vén gia đình. Hiện tại, cuộc sống của Hương Ly nhận được nhiều sự quan tâm khi cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong không gian sống rộng rãi, phủ nhiều cây xanh theo phong cách biệt thự nhà vườn. Tổ ấm của cặp đôi được thiết kế theo hướng gần gũi thiên nhiên với sân vườn, khu thư giãn và nhiều góc sinh hoạt riêng tư.

- Ảnh 5.

Người đẹp dần hạn chế các hoạt động giải trí để ưu tiên cho cuộc sống riêng và tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn. Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Ông xã của cô từng có thời gian du học tại London (Anh) trước khi trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Ảnh: FBNV

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Trong khoảng hai năm đầu, cặp đôi phải duy trì mối quan hệ yêu xa khi cô chủ yếu làm việc tại TP.HCM còn chồng ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

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sao Việt

Hương Ly

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