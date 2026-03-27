Không ai hot bằng Jennie lúc này!

Đêm ngày 26/3, Jennie bất ngờ "đánh úp" khi tung loạt hình ảnh đầu tiên cho màn hợp tác cùng Frankies Bikinis. Ngôi sao đình đám khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với thần thái cuốn hút cùng hình ảnh vừa gợi cảm vừa cá tính, mang đậm dấu ấn riêng. Đáng nói, không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu hay gương mặt đại diện, mà Jennie còn trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế, góp phần định hình phong cách cho toàn bộ bộ sưu tập. Điều này càng khiến dự án lần này nhận được nhiều kỳ vọng, khi người hâm mộ háo hức chờ đợi những thiết kế mang “chất Jennie” rõ nét.

Đoạn video teaser cho màn collab của Jennie với Frankies Bikinis. (Nguồn: Instagram)

Jennie tiếp tục chứng minh đẳng cấp body nét căng với thân hình săn chắc nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, quyến rũ đặc trưng. Vòng eo thon gọn, săn khỏe, đường cong hông – eo – ngực hài hòa của thành viên BLACKPINK càng thêm nổi bật với loạt thiết kế bikini nóng bỏng. Đặc biệt, đôi chân thon nuột nà cùng làn da mịn màng càng khiến tổng thể thêm cuốn hút dưới ánh nắng. Tỷ lệ cơ thể chuẩn, 3 vòng cân đối, gọn gàng và khỏe khoắn đã giúp Jennie tạo sức hút rất riêng – vừa đủ sexy nhưng vẫn sang và cuốn hút, khiến người nhìn khó lòng rời mắt.

Body "10 điểm không có nhưng" của Jennie. (Ảnh: Instagram)

Jennie trong khung hình gợi cảm cùng Francesca Aiello - founder của Frankies Bikinis. (Ảnh: Instagram)

Trong loạt "nhá hàng" cho màn hợp tác với Frankies Bikinis, Jennie mang đến nhiều lựa chọn bikini mang tinh thần trẻ trung, quyến rũ nhưng vẫn dễ ứng dụng. Các thiết kế đều ghi điểm với phom dáng gọn gàng, tôn đường cong hiệu quả. Các chi tiết dây buộc, cut-out nhẹ nhàng giúp tăng thêm độ sexy mà không quá táo bạo, phù hợp với hình ảnh “cool girl” đặc trưng của Jennie.

Những mẫu bikini cho BST lần này mang vibe sexy, cá tính và trẻ trung rất Jennie. (Ảnh: Instagram)

Concept hình ảnh lần này mang đậm vibe mùa hè nhiệt đới, pha trộn giữa nét vintage và hơi thở hiện đại, khiến từng khung hình như toát lên vibe tự do và phóng khoáng. Bên cạnh đó, không thể không dành lời khen cho thần thái cực cool của Jennie, tự tin nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Khả năng "bắn ảnh" của Jennie vẫn là không phải bàn cãi. (Ảnh: Instagram)

Được biết, theo thông tin được công bố, full BST sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/4 tới đây. Với sức hút sẵn có cùng màn bắt tay thú vị này, không khó hiểu khi đông đảo người hâm mộ đã bắt đầu “lót dép hóng” từng ngày để được chiêm ngưỡng trọn vẹn màn collab đáng mong chờ này. Và với sức ảnh hưởng của Jennie, những item này cũng được dự đoán sẽ sold out trong thời gian sớm.