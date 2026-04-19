Không ai dám nhìn vào mặt của Trịnh Sảng

Ngày 19/4, tờ Sohu đưa tin Trịnh Sảng vừa lập tài khoản MXH ảo rồi đăng tải những hình ảnh selfie của mình. Loạt ảnh và clip mới của cựu diễn viên gây bàn tán xôn xao vì cô 1 lần nữa "đổi mặt", xuất hiện với diện mạo lạ lẫm đến mức cư dân mạng suýt không nhận ra.

Sau nhiều lần bị chê bai thẩm mỹ hỏng và nhan sắc xuống cấp hậu giải nghệ, hiện tại, Trịnh Sảng không còn chia sẻ ảnh để mặt mộc lên mạng. Các bài đăng mới của cô đều trang điểm kỹ càng, sử dụng nhiều lớp filter làm đẹp, hiệu ứng chỉnh sửa được đẩy lên tối đa khiến khuôn mặt có phần bị biến dạng, mất hết đường nét tự nhiên. Không chỉ vậy, Trịnh Sảng còn nhảy múa, "cưa sừng làm nghé" với hành động aegyo dễ thương khiến nhiều người xem không dám nhìn thẳng vào cô vì trông quá khó coi, lố lăng.

Không nói đố ai nhận ra người trong ảnh chính là Trịnh Sảng. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên dùng app cà mặt đến mất sạch những đường nét vốn có trên gương mặt. Ảnh: Sohu.

Không chỉ vậy, Trịnh Sảng còn nhảy múa, "cưa sừng làm nghé" với hành động aegyo dễ thương khiến nhiều người xem không dám nhìn thẳng vào cô vì trông quá lố lăng. Ảnh: Sohu.

Sau khi rời showbiz, Trịnh Sảng thường xuyên lộ nhan sắc kém lung linh. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét, nữ diễn viên sinh năm 1991 hiện tại đã mất hết hào quang và khí chất của người nổi tiếng. Ở hình chụp cận mặt không chỉ sửa, nữ diễn viên đình đám 1 thời có khuôn mặt sưng húp biến dạng ở vùng môi, đầu hói, tóc tai xác xơ.

Cách đây không lâu, Trịnh Sảng được cho biết đã chi bộn tiền để tiêm chất làm đầy, "dao kéo" toàn bộ gương mặt, trẻ hóa nhan sắc và khắc phục di chứng thẩm mỹ lỗi trước đó, nhưng vẫn chưa thể lấy lại diện mạo ưa nhìn.

Trịnh Sảng xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa, già nua, gương mặt sưng tấy và đôi môi vều bị ví như môi ếch gây xôn xao dư luận. Ảnh: 163.

Cô lộ rõ dấu hiệu hói đầu sau nhiều ồn ào đời tư. Ảnh: Weibo

Vào năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Trịnh Sảng - Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả 2 sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163

Trịnh Sảng hiện sống nương nhờ đại gia có gia đình Diệp Diên Vỹ. Nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên đã bí mật sinh con cho người tình. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, không có công ăn việc làm, lại thêm việc bị các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Diệp Diên Vỹ nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bị bắt giam.

Bản thân Trịnh Sảng cũng mắc nợ 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng). Những năm qua, cô liên tục than nghèo kể khổ, không có tài sản để trả nợ và phải sống bằng tiền lương hưu của cha mẹ. Do nợ nần chồng chất, Trịnh Sảng không dám trở về quê nhà. Đầu tháng 7/2024, cô bị liệt vào danh sách người nợ xấu, bị cấm chi tiêu xa xỉ tại Trung Quốc do mất điểm tín dụng xã hội.

Nguồn: Sina, Sohu