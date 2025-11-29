Không ai dám cười khi nhận giải MAMA 2025

Tối 28/11, ngày đầu tiên của MAMA 2025 chính thức diễn ra tại sân vận động Kai Tak. Đây vốn là một trong những sự kiện giải trí quốc tế lớn, song chỉ vài ngày trước khi chương trình diễn ra, vụ cháy kinh hoàng tại Hong Kong (Trung Quốc) gây chấn động toàn cầu.

Trước tình hình này, ban tổ chức đã điều chỉnh quy mô chương trình, hủy bỏ phần thảm đỏ, kiểm soát và thay đổi nội dung các màn biểu diễn. Các nghệ sĩ cũng được yêu cầu tiết chế cảm xúc, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa điểm tổ chức.

Park Bo Gum đeo ruy băng đen, dẫn chương trình MAMA 2025 - mở đầu lễ trao giải bằng 1 phút mặc niệm

Theo kế hoạch mới, chỉ còn lại lễ trao giải và các sân khấu biểu diễn chính được phát sóng trực tiếp. Tất cả các hiệu ứng có thể gợi liên tưởng đến lửa hoặc cháy nổ, như pháo hoa hay hình ảnh LED bùng cháy, đều bị loại bỏ. Park Bo Gum đeo ruy băng đen, dẫn chương trình MAMA 2025 - mở đầu lễ trao giải bằng 1 phút mặc niệm. Các nhóm nhạc cũng đã thay đổi trang phục để phù hợp hơn với hoàn cảnh. Đa số, đều mang trang phục đen. Khi nhận giải, nghệ sĩ cũng tránh cười nói rộn ràng. Gần như không ai dám cười tươi trong suốt quá trình diễn ra MAMA.

Các nhóm nhạc diện trang phục đen, tiết chế vũ đạo và hiệu ứng sân khấu khi biểu diễnCác nhóm nhạc diện trang phục đen, tiết chế vũ đạo và hiệu ứng sân khấu khi biểu diễnCác nhóm nhạc diện trang phục đen, tiết chế vũ đạo và hiệu ứng sân khấu khi biểu diễn

Dù hạn chế truyền thông rầm rộ, thông tin về dàn nghệ sĩ tham dự và giải thưởng MAMA 2025 vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Khép lại D-1, MAMA 2025 đã ấn định một số giải thưởng quan trọng như Daesang Fan’s Choice, Ca khúc của năm,... và các hạng mục phụ.

Rosé thắng đậm từ quốc nội tới quốc tế

Ngay từ khi danh sách đề cử MAMA 2025 được công bố, Rosé đã được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá. Vượt qua những tên tuổi đình đám như G-DRAGON, Jennie, CORTIS, HUNTR/X…, APT. của Rosé đã xuất sắc giành Daesang Ca khúc của năm tại MAMA 2025.

Rosé nhận Daesang Ca khúc của năm tại MAMA 2025

Ngay tại thời điểm ra mắt, APT. đã “phá đảo” các bảng xếp hạng nội địa và lập kỷ lục Perfect All-Kill. MV cũng nhanh chóng đạt 2,1 tỷ lượt xem trên YouTube chỉ sau 378 ngày, trở thành MV nhanh thứ 4 trong lịch sử YouTube đạt cột mốc này, đồng thời là MV nhanh nhất của một nghệ sĩ nữ và nghệ sĩ châu Á chạm mốc 2 tỷ lượt xem. Trước đó, ca khúc cũng đã giành giải Ca khúc của năm tại VMAs 2025, được đề cử Grammy 2026, điều này càng cho thấy sự thành công vang dội của Rosé từ thị trường trong nước đến quốc tế.

Rosé thắng lớn với APT.

Do không thể có mặt trực tiếp tại sự kiện, Rosé đã gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ. Đồng thời, nữ nghệ sĩ chính thức trở thành nghệ sĩ solo thứ 4, cũng là nữ nghệ sĩ đầu tiên giành giải Ca khúc của năm sau PSY, Cho Yong Pil và Taeyang.

ENHYPEN đạt Daesang thứ 4 trong năm

ENHYPEN cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận Daesang Fan's Choice Of The Year, đánh dấu Daesang thứ tư trong năm đầy thành công của nhóm. Trước đó, vào tháng 9, nhóm đã lập cú đúp ấn tượng với các giải thưởng: [D-Awards 2025] Album Of The Year, [ASEA 2025] Album Of The Year và [TMA 2025] Icon Of The Year, khẳng định vị thế vững chắc của nhóm trong làng nhạc Kpop.

ENHYPEN vượt qua nhiều nhóm nhạc đông fan để dành Daesang Fan's Choice

Trên sân khấu MAMA, các thành viên không giấu được xúc động khi phát biểu, gửi lời tri ân chân thành tới khán giả, người hâm mộ, những người luôn đồng hành và ủng hộ nhóm trong suốt hành trình.

CORTIS - tân binh khủng long

CORTIS, nhóm nhạc đang được người hâm mộ Kpop đặc biệt quan tâm thời gian gần đây, cũng để lại dấu ấn mạnh khi giành giải Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) cùng Hearts2Hearst. Mới chỉ debut hơn 3 tháng, tân binh nhà Hybe đã nhanh chóng xuất hiện trên những sân khấu lớn như MAMA, chứng tỏ sức hút và năng lực nổi bật ngay từ những bước đi đầu tiên.

CORTIS là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại MAMA 2025

Chiến thắng của CORTIS tại MAMA được đông đảo khán giả ủng hộ và gửi lời chúc mừng tới các thành viên. Nhiều fan kỳ vọng CORTIS sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng tầm ảnh hưởng và trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu của thế hệ mới trong làng nhạc Kpop.

Sau ngày đầu của MAMA, khán giả càng kì vọng hơn vào D-2 sẽ diễn ra vào ngày mai - 29/11. Đặc biệt, sự trở lại của G-DRAGON khiến người hâm mộ Kpop đứng ngồi không yên. Bên cạnh đó, khi các giải thưởng Daesang quan trọng khác vẫn chưa được công bố, khiến người hâm mộ càng thêm tò mò chờ đón những bất ngờ tiếp theo của MAMA 2025.

CÁC NGHỆ SĨ GIÀNH GIẢI THƯỞNG TẠI MAMA 2025 (NGÀY 1) Daesang Fan's Choice Of The Year - ENHYPEN Daesang Ca khúc của năm - APT. (ROSÉ, Bruno Mars) Fan's Choice Award: ENHYPEN, RIIZE, BABYMONSTER, STRAY KIDS, HEARTS2HEARTS, ZEROBASEONE, aespa, idle, BAEKHYUN, SEVENTEEN, IRENE, IU, ILLIT, JIN, G-DRAGON, ITZY, j-hope, LE SSERAFIM, NCT DREAM, TWICE Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: CORTIS - HEARTS2HEARTS Nghệ sĩ trình diễn toàn cầu: IVE Nghệ sĩ toàn cầu được yêu thích nhất TELASA: ENHYPEN Nhóm nhạc nữ được yêu thích nhất: IVE Nhóm nhạc nam được yêu thích nhất: BOYNEXTDOOR Thành tựu truyền cảm hứng: Super Junior



