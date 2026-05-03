Không ai có thể ngăn Uyển Ân nổi: Visual thăng hạng chóng mặt, body nóng bỏng nhìn mà "ngộp thở"

Sau màn lột xác gây chú ý khi giảm tới 12kg, Uyển Ân tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh đi biển mới đăng tải. Không còn là hình ảnh dễ thương, tròn trịa trước đây, em gái Trấn Thành giờ đây xuất hiện với visual sắc nét, vóc dáng thon gọn và phong thái ngày càng cuốn hút.

Trong bộ ảnh lần này, Uyển Ân chọn những outfit tối giản nhưng đủ để tôn trọn body. Thiết kế bikini với tông màu trung tính giúp cô khoe khéo vòng eo phẳng lì cùng đường cong rõ nét. Điểm gây chú ý nhất chính là vòng 1 đầy đặn, được tôn lên một cách tự nhiên, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở những shoot hình ngoài trời, Uyển Ân còn gây chú ý với loạt ảnh trong xe và dưới biển. Khi diện áo hai dây mỏng cùng bikini sáng màu, vóc dáng của cô càng được tôn lên rõ rệt. Từng đường nét cơ thể trở nên cân đối, săn chắc hơn so với trước đây.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những phản hồi như "visual thăng hạng quá nhanh", "không nhận ra Uyển Ân của ngày xưa" hay "body này nét nèn nẹt". Nhiều người còn nhận xét rằng sau khi giảm cân, cô không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn thăng hạng cả phong cách và thần thái.

Nếu nhìn lại giai đoạn đầu bước chân vào showbiz, Uyển Ân từng theo đuổi hình ảnh khá an toàn. Gương mặt tròn cùng đường nét mềm mại mang đến cảm giác dễ thương, gần gũi nhưng lại thiếu điểm nhấn để tạo ấn tượng mạnh. Phong cách thời trang khi đó cũng chủ yếu xoay quanh những lựa chọn cơ bản, dễ mặc, thiên về sự nữ tính nhẹ nhàng và không có nhiều sự phá cách. Tổng thể hài hòa nhưng vẫn chưa đủ để giúp cô bật lên giữa dàn mỹ nhân.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, Uyển Ân thời điểm ấy cũng chưa đầu tư nhiều vào phần làm tóc hay makeup. Lối trang điểm thiên về tự nhiên, khá an toàn, chưa tận dụng được hết các đường nét trên gương mặt. Kiểu tóc cũng ít thay đổi, chủ yếu giữ form quen thuộc nên đôi lúc khiến visual trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn khi đứng cạnh nhiều gương mặt nổi bật khác.

Khi bắt đầu có thêm cơ hội với điện ảnh, Uyển Ân cũng dần nghiêm túc hơn trong việc thay đổi hình ảnh cá nhân. Cô duy trì thói quen tập luyện đều đặn, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học theo hướng eat clean, hạn chế tinh bột và cắt giảm tối đa đồ chiên dầu mỡ. Nhờ sự kiên trì này, nữ diễn viên đã giảm khoảng 12kg, kéo theo sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình: gương mặt thon gọn hơn, đường nét sắc sảo hơn và vóc dáng cũng trở nên cân đối, gọn gàng.

Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện cân nặng, Uyển Ân còn có bước "lột xác" rõ rệt trong phong cách thời trang. Từ những lựa chọn an toàn, kín đáo trước đây, cô bắt đầu làm mới bản thân với nhiều hình ảnh đa dạng hơn. Khi thì nữ tính, thanh lịch, lúc lại chuyển sang vẻ ngoài cá tính, quyến rũ với các thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ. Sự thay đổi này giúp cô ngày càng nổi bật, tạo được dấu ấn rõ ràng hơn mỗi khi xuất hiện.

Tuy nhiên, đi kèm với những lời khen, không ít ý kiến cũng bắt đầu đặt dấu hỏi về việc Uyển Ân có can thiệp thẩm mỹ hay không khi diện mạo ngày càng khác lạ, đặc biệt ở các đường nét như sống mũi hay khuôn mặt tổng thể. Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cư dân mạng, bởi phía nữ diễn viên chưa từng lên tiếng về những tin đồn này.

Bỏ qua những tranh cãi, khó phủ nhận rằng Uyển Ân đang có màn thăng hạng visual rõ rệt. Từ hình ảnh một cô gái dễ thương, đôi lúc bị nhận xét là mờ nhạt, cô dần định hình phong cách riêng, vừa đủ xinh để gây thiện cảm, vừa đủ nổi bật để không bị hoà lẫn giữa dàn mỹ nhân Vbiz.

Ảnh: IGN