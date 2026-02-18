Khốn khổ nữ diễn viên mắc kẹt trong nhà tắm 13 tiếng

Mới đây, 1 bài đăng và video có tiêu đề "Han Go Eun giải thích lý do tại sao bạn nên kết hôn" đã viral trên mạng xã hội Hàn Quốc. Video này được trích từ chương trình "Cuộc sống đàn ông ngày nay - Lớp học chú rể" năm 2023 của kênh Channel A.

Trong video, Han Go Eun chia sẻ sự cố mắc kẹt trong nhà tắm suốt 13 tiếng. Nguyên nhân do gió làm cánh cửa đóng sập lại và nữ diễn viên không thể ra ngoài. Dù mắc kẹt nhưng Han Go Eun không hề hoảng sợ, vì cô tin rằng chồng sẽ cứu mình khi anh đi làm về lúc 19h30 tối. Chồng Han Go Eun đã rất lo lắng khi không gọi được cho vợ, rồi khi về nhà, anh đã phá cửa phòng tắm để cứu vợ ra ngoài.

Han Go Eun kể chuyện bị mắc kẹt trong nhà tắm suốt 13 tiếng. Ảnh: TenAsia

Sự cố mắc kẹt 13 tiếng đã khiến nhiều người sống một mình đồng cảm. Nữ diễn viên cảm thán về lợi ích của hôn nhân là luôn có người ở bên giúp đỡ mình. Cô nói "Nếu chỉ sống một mình thì làm sao tôi thoát ra được?". Nam ca sĩ Kim Dong Wan đồng ý, nhưng cũng đồng thời đưa ra giải pháp cho người sống 1 mình là đeo đồng hồ thông minh, cài sẵn chức năng liên lạc với những người hàng xóm.

"Người nhà sẽ biến những tình huống nghiêm trọng thành chuyện vui và cùng nhau vượt qua. Một khi bạn vượt qua được khó khăn chỉ bằng một bước, bạn có thể chịu đựng được. Tôi nghĩ đó là điều mà vợ chồng làm được. Có người để dựa vào, có người để tâm sự và có người mua đồ ăn cho mình" - anh nhấn mạnh ý nghĩa của hôn nhân.

Kim Dong Wan gợi ý 1 số giải pháp an toàn khác cho người sống một mình. Ảnh: TenAsia

Câu chuyện này không chỉ gây được tiếng vang với những người độc thân mà còn cả những người đã kết hôn. Các bình luận bên dưới video bao gồm: "Nếu bạn sống một mình, bạn thực sự phải cẩn thận. Có người bị mắc kẹt và đã gọi 119", và "Tôi luôn mang điện thoại theo khi ra ngoài đổ rác, phòng trường hợp khẩn cấp", thể hiện những khó khăn của người sống 1 mình.





Một cư dân mạng khác bổ sung: "Điều này không chỉ gây được tiếng vang với người độc thân mà còn với người đã kết hôn. Vì chồng bạn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, bạn nên mang theo đồng hồ hoặc điện thoại và chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự cứu mình", thu hút sự chú ý với lời khuyên thực tế của họ.

Câu chuyện của nữ diễn viên khiến dân mạng Hàn Quốc xôn xao bàn tán. Ảnh: TenAsia

Han Go Eun sinh năm 1975 ở Hàn Quốc, nhưng đã sinh sống ở Mỹ từ khi học cấp 2 đến hết Đại học. Nhờ sắc vóc ấn tượng, cô tham gia Cuộc thi Siêu mẫu ưu tú Hàn Quốc năm 1995. Sau vài năm làm người mẫu, cô bắt đầu lấn sân diễn xuất vào năm 1998. Ban đầu, năng lực diễn xuất của Han Go Eun không được đánh giá cao, nhưng cô đã dần tiến bộ và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Từ năm 2001 đến 2003, cô hẹn hò với nam ca sĩ đình đám Joon Park của nhóm g.o.d. Đến năm 2015, Han Go Eun kết hôn với chồng hiện tại là Shin Yeong Soo. Anh là nhân viên văn phòng và kém nữ diễn viên 4 tuổi. Ở độ tuổi 50, mỹ nhân màn ảnh xứ Hàn vẫn sở hữu nhan sắc và vóc dáng vô cùng trẻ trung.

Ảnh: X

Han Go Eun trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 50. Ảnh: X





Nguồn: TenAsia