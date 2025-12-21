Khởi tố vụ cung cấp thiết bị quan trắc tại Cà Mau liên quan Công ty AIC

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Thị Linh Nhung (SN 1982, ngụ tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu nghiêm trọng", liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nhung. Ảnh: Công an Cà Mau.

Qua điều tra xác định, Nhung là nhân viên Công ty AIC phụ trách gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị tại 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.

Với vai trò trên, Nhung đã sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống các bảng báo giá, thông đồng với công ty thẩm định giá và các thành viên của chủ đầu tư để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái của công ty này.

Đồng thời, Nhung điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu có kết luận thanh tra đột xuất Dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh. Dự án thực hiện từ năm 2017, với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng.

Dự án có gói thầu xây dựng 3 nhà trạm quan trắc do Công ty TNHH Thành Khiêm trúng thầu trị giá hơn 1,8 tỷ đồng; gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị do Công ty AIC trúng thầu trị giá hơn 39 tỷ đồng.

Theo cơ quan thanh tra, một số hàng hóa, thiết bị được Công ty AIC mua qua trung gian không có hợp đồng mua bán từ chủ sở hữu, nhà sản xuất; có 25/70 thiết bị giá theo hợp đồng hơn 31 tỷ đồng, nhưng giá trị thực tế nhập khẩu chỉ 25,5 tỷ đồng, chênh lệch hơn 5,7 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hiện trạng cho thấy, Công ty AIC cung cấp, lắp đặt một số thiết bị sai so với hợp đồng, như hàng hóa không rõ nhãn mác, xuất xứ; khác số serial máy…

Cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ công tác trình, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện đầu tư, thanh và quyết toán vốn… có nhiều thiếu sót, vi phạm. Những nội dung sai phạm trong dự án có dấu hiệu làm trái các quy định Nhà nước, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí ngân sách trên 43 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra làm rõ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, nhà thầu tư vấn giám sát, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thẩm định giá thiết bị, đơn vị thi công (Công ty AIC).