Khởi tố vụ bé gái 11 tháng tuổi tử vong tại điểm trông trẻ không phép

Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, liên quan vụ việc bé N.N.G.H (11 tháng tuổi) tử vong bất thường sau khi được gửi ở nhà trẻ không phép.



Trước đó, đầu tháng 4-2023, gia đình chị K.L gửi con tại cơ sở giữ trẻ không phép là nhà của bà N.T.B. (phường 11, TP Vũng Tàu) để đi làm. Tại đây còn có thêm một số trẻ khác được bà B. nhận trông giữ.

Chị L. đã gửi đơn các cơ quan chức năng đề nghị khởi tố điều tra vụ án. Ảnh: L.Y

Trưa 12-4, chị L. nhận được điện thoại từ điểm trông trẻ thông báo con gái đang cấp cứu ở bệnh viện, tới nơi thì các bác sĩ thông báo bé bị hôn mê sâu, đã ngưng tim, ngưng thở trước khi vào viện. Đến ngày 6-5 thì cháu H. tử vong.

Vụ việc được vợ chồng chị L. trình báo với cơ quan công an, khi được mời lên làm việc, bà B. khai rằng cháu bị sặc sữa. Tuy nhiên, trước nhiều điểm nghi ngờ, gia đình chị L, đã yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành giám định pháp y.

Theo đó, kết luận nguyên nhân tử vong của cháu H. do "Suy đa cơ quan ở cơ thể bị chấn thương sọ não kèm viêm phổi". Vật tác động gây chấn thương sọ não là do vật tày diện tiếp xúc rộng gây nên, tác động trực tiếp vào vùng đầu cơ thể nạn nhân hướng từ sau ra trước.

Chị L. đã làm đơn gửi các cơ quan tố tụng TP Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi của người có liên quan cái chết của con mình.

Liên quan vụ việc này, tháng 9-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm với nội dung: "Sau khi tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 4-9-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu ra quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giám định bổ sung nội dung kết luận giám định pháp y về tử thi ngày 5-6-2023 nhưng chưa có kết quả".

Đến ngày 9-11-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc trên.

Tại bản kết luận giám định mới đây nhất vào ngày 7-7-2024, kết luận giám định tử thi qua hồ sơ thì xác định xuất huyết tụ máu trong màng cứng, xuất hiện tụ máu trong cơ và mô liên kết dưới niêm mạc khí quản; viêm phổi cấp trên nền viêm phổi mạn; mô kẽ cơ tim phù và xuất huyết tụ máu; não, gan, dạ dày xung huyết; chấn thương sọ não xảy ra từ sau 7 giờ đến trước thời điểm nhập viện lúc 11 giờ 50 phút ngày 12-4-2023.