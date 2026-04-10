HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố vụ án người đàn ông túm tóc, giẫm đạp lên một shipper ở Hà Nội

Minh Tuệ |

Từ mâu thuẫn nhỏ Nguyễn Quang Hoàn to tiếng, chửi bới, dùng tay chân hành hung nam shipper ngay giữa khu dân cư.

Công an phường Tùng Thiện (Hà Nội) khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để điều tra vụ việc người đàn ông hành hung nam shipper xảy ra trên địa bàn.

Ngày 7/2, tại khu vực ngõ 71/46 đường Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện, từ mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Quang Hoàn (SN 1984, trú tại Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện) có hành vi to tiếng, chửi bới nam shipper, trú tại xã Phúc Lộc.

Khởi tố vụ án hành hung shipper tại Hà Nội gây rúng động cộng đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Hoàn tại cơ quan công an.

Sau đó, Hoàn túm tóc, xô đẩy khiến nạn nhân ngã ra đường. Không dừng lại, kẻ này tiếp tục giẫm lên người bị hại gây thương tích.

Hành vi diễn ra công khai giữa khu dân cư không chỉ xâm hại sức khỏe người khác mà còn gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc, phẫn nộ với người dân. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ.

Theo Công an phường Tùng Thiện, vụ việc là lời cảnh tỉnh với những ai có tư tưởng coi thường pháp luật, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống hằng ngày. Chỉ một phút nóng giận, thiếu kiểm soát hành vi có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, gia đình và xã hội.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Trước đó, tối 9/4, một vụ việc tương tự xảy ra tại Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30, người dân khu vực phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ xảy ra xô xát với nữ tài xế GrabBike.

Nạn nhân bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào vùng đầu, gây chảy nhiều máu và gục ngay bên đường. Sự việc nhanh chóng gây hoang mang cho những người xung quanh.

Khởi tố vụ án hành hung shipper tại Hà Nội gây rúng động cộng đồng - Ảnh 2.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: T.T)

Ngay sau đó, người dân đã trình báo Công an phường Cầu Giấy. Đến khoảng 20h45, lực lượng chức năng có mặt, khống chế và đưa hai người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tags

Nguyễn Quang Hoàn

UBND phường Cầu Giấy

giẫm đạp lên một shipper ở Hà Nội

vụ án hành hung shipper

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại