Khởi tố vụ án gây rối trật tự tại cảng An Thới

8 đối tượng bị tạm giữ gồm: Vũ Mạnh Cường (tức Cường "võ sư”, SN 1983, trú quận 12, TP.HCM), Lưu Văn Nuôi (SN 1994, trú huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Lâm Trần Thương (SN 1994, trú TP Cà Mau, Cà Mau), Đoàn Văn Như (SN 1991, trú huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Huỳnh Tấn Đạt (SN 1992, trú huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Võ Bá Trình (SN 1997, trú TP Phú Quốc, Kiên Giang), Lâm Hoàng Kiển (SN 1985, trú TP Rạch Giá, Kiên Giang), Trần Văn Tiền (SN 1988, trú TP Phú Quốc, Kiên Giang).

Tạm giữ 8 đối tượng có liên quan để điều tra

Công an TP Phú Quốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý thêm hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với những người liên quan.

Trước đó, khoảng 16h, ngày 26/4, tại khu vực cảng biển An Thới xảy ra vụ việc xô xát, đánh nhau giữa lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng. Công an TP Phú Quốc đã mời 17 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Công an xác định liên doanh Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới của Cục Hàng hải Việt Nam. Thời hạn thuê là 41 năm, với giá thuê 952 tỷ đồng. Liên doanh này đã ủy quyền cho Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới khai thác kinh doanh cảng biển An Thới.

Theo hợp đồng, ngày 27/4/2023, Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới tiến hành tiếp quản mặt bằng. Công ty đã thuê lực lượng bảo vệ của Công ty bảo vệ Lucky để làm nhiệm vụ bảo vệ tại cảng biển. Khi tiếp quản thì đã xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ của công ty với các hộ dân kinh doanh khu vực cảng biển dẫn đến xô xát, đánh nhau làm 3 người bị thương.

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn bắt nguồn từ việc rất nhiều người dân phản đối biểu giá dịch vụ cảng biển đối với các chủ hàng, chủ tàu vận tải và hành khách nội địa và mức phí dịch vụ phương tiện thủy, bè neo đậu tại cảng quốc tế An Thới. Mức giá tăng cao gây khó khăn cho các chủ hàng, chủ tàu vận tải, tàu, bè neo đậu tại cảng./.