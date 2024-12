Khởi tố và ra lệnh tạm giam nhiều đối tượng liên quan vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2024 do Bộ Công an tổ chức ngày 26/12/2024, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin cụ thể về vụ án.

Cụ thể, ngày 25/12/2024, Công an tỉnh đã tổ chức 29 tổ công tác với 120 cán bộ đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan vụ án xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm 9 bị can, gồm: Nguyễn Văn Dương - Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc của tạp chí; Vũ Đình Năm - Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên và 7 phóng viên: Hoàng Thị Thanh Minh, Tạ Phương Thảo, Lê Hồng Kế, Nguyễn Thị Hường, Đặng Văn Nam, Đinh Văn Nga, Nguyễn Thanh Tâm. Cả 9 bị can đều bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.





Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trả lời báo chí. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, quá trình điều tra xác định:

Tạp chí được thành lập năm 1998, đến năm 2017 được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động lấy tên là "Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam", là cơ quan báo chí thuộc Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Tạp chí hoạt động với tên miền moitruongvadothi.vn, hoạt động trên 03 lĩnh vực chính (môi trường, đô thị, khu công nghiệp) do Đồng Xuân Thụ làm Tổng biên tập; có trụ sở tòa soạn tại Tầng 17, khu Văn phòng Tòa nhà C1 Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Tạp chí gồm Phòng hành chính, 05 Ban (Ban Biên tập, Ban Chuyên đề, Ban Pháp luật môi trường, Ban Kinh tế môi trường, Ban Media), 05 Văn phòng đại diện (tại Tây Bắc, Bắc Trung bộ, Đà Nẵng, Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh).

Bộ máy lãnh đạo Tạp chí gồm: 01 Tổng biên tập, 01 Chủ tịch hội đồng cố vấn, 03 Phó Tổng biên tập; 44 nhà báo, 32 phóng viên, biên tập viên và 10 người ở bộ phận hành chính, văn thư.

Năm 2002, Đồng Xuân Thụ sáng lập Công ty Cổ phần Quảng cáo báo chí - Truyền hình Việt Nam để phục vụ cho hoạt động của Tạp chí, truyền thông, cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Tạp chí. Chương trình Cây chổi vàng do Đồng Xuân Thụ chỉ đạo phát động vào năm 2017 (dưới danh nghĩa Tạp chí) với mục đích tôn vinh, trao quà cho những người lao động trực tiếp có hoàn cảnh khó khăn tham gia công việc quét rác, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải toàn quốc.

Vào dịp đầu năm, Thụ họp toàn bộ Tạp chí, giao chỉ tiêu đi tìm kiếm thông tin sai phạm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để viết bài, viết đề tài, duyệt đăng lên trang web Tạp chí, sau đó sử dụng link để chia sẻ trên mạng internet (trang web, mạng xã hội) để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị viết bài phản ánh biết, buộc phải tìm cách liên hệ với nhóm phóng viên xin gỡ bài, xóa bài hoặc không tiếp tục đăng bài và được "gợi ý" giới thiệu chương trình Cây chổi vàng và Hợp đồng Cây chổi vàng.

Người bị viết bài phản ánh buộc phải "ủng hộ", "tài trợ" và ký hợp đồng. Tiền "ủng hộ" có thể được chuyển bằng hai hình thức, chuyển khoản tiền vào số tài khoản của Tạp chí hoặc chuyển tiền mặt cho Kế toán tại trụ sở Tạp chí.

Khi đó, Thụ chỉ đạo phóng viên không viết hoặc thao tác ẩn bài, gỡ bài, xóa bài viết; cá biệt có trường hợp các đối tượng chỉnh sửa nội dung trong bài viết đã đăng (tiêu đề và nội dung bài viết không liên quan đến nhau).

Số tiền thu được, Thụ và các đối tượng đã chiếm đoạt, sử dụng một phần vào việc tổ chức chương trình Cây chổi vàng, số còn lại chia nhau sử dụng cá nhân. Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 8/2024, Đồng Xuân Thụ và đồng phạm đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản tổng số tiền 300 triệu đồng.

Từ các tài liệu thu thập được, ngày 23/9/2024, Công an tỉnh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ tổ chức phá án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Tạp chí, Văn phòng đại diện và nơi ở, nơi làm việc, phương tiện của các đối tượng có liên quan.

Ngày 25/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự; đến nay đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 08 đối tượng:

(1) Đồng Xuân Thụ (SN 1972), trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Tổng biên tập;

(2) Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1977), trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Phó Tổng Biên tập;

(3) Bùi Văn Toàn (SN 1980), trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Trưởng Ban kinh tế, môi trường.

(4) Cao Thị Thu Hường (SN 1989), trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - Kế toán.

(5) Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1989), trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình - Phóng viên;

(6) Đặng Văn Phục (SN 1986), trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội - Phóng viên;

(7) Vũ Đức Lân (SN 1981), trú tại Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Phóng viên;

(8) Nguyễn Tất Triển (SN 1978), trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình - phóng viên để điều tra, làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định: Từ năm 2018- 2024, có 3.199 hợp đồng (hợp đồng quảng cáo, hợp đồng ủng hộ Chương trình Cây chổi vàng, hợp đồng ủng hộ Cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi về môi trường tương lai", hợp đồng tổ chức sự kiện...) được ký giữa các tổ chức, cá nhân với Tạp chí với tổng giá trị hơn là 80 tỷ đồng, trong đó có trên 450 trường hợp ký hợp đồng tài trợ chương trình "Cây chổi vàng" liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức ở 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ "vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, không bỏ lọt tội phạm, cũng không làm oan người vô tội, không bao che, dung túng cho bất kỳ ai".